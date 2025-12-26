Teleshow

Mica Tinelli reveló cuál es su particular deseo de Navidad y sorprendió a sus seguidores

Después de un complejo año, la hija del exitoso conductor abrió la puerta de la intimidad y relató su anhelo para estas fiestas

Guardar
Mica Tinelli reveló su particular
Mica Tinelli reveló su particular deseo de Navidad

Micaela Tinelli sorprendió en Instagram al compartir su deseo de Navidad, enfocado en el bienestar emocional y el autocuidado, tras un año caracterizado por complejidades personales y distanciamiento familiar. La hija mayor de Marcelo Tinelli eligió la Nochebuena para publicar un mensaje ilustrado con estrellas y velas, en el que dirigió su petición a Papá Noel.

Querido Santa: Quiero paz mental, gozar el presente, perdonarme y amarme; y agradecer en todo momento”. Este mensaje, compartido el 24 de diciembre, reveló una búsqueda de equilibrio interno al cierre de un ciclo atravesado por desafíos.

Entre los sucesos que Micaela tuvo que enfrentar este año, uno de los más destacados fue su separación de Licha López, oficializada a mediados de agosto. Después de seis años de relación, marcados por la distancia y cambios constantes de residencia —incluyendo períodos en Dubái y México para López y la actividad empresarial de Mica en Argentina—, ambos decidieron poner fin al vínculo cuando coincidieron de nuevo en el país.

Uno de los momentos más
Uno de los momentos más duros que tuvo que atravesar Mica Tinelli este año fue su ruptura con Licha López (IG: @lichalopez2)

Al aire de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen mostró el diálogo que mantuvo con el futbolista sobre la ruptura con la influencer. En ese contexto, López, defensor de Belgrano de Córdoba, reconoció el impacto de la ruptura: “La verdad que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años, pero ahora estoy mejor. Quedó todo superbién con Mica, nos amamos y nos respetamos un montón, la distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes”. Además, el futbolista afirmó que la separación era definitiva.

La relación estuvo atravesada por crisis y constantes adaptaciones. Mica Tinelli, en un texto difundido por la periodista Paula Varela, describió: “Ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más. La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”. Detalló también que la decisión de separarse se tomó aproximadamente un mes antes de ser pública y que conservan cariño y respeto mutuos, atribuyendo el desenlace al desgaste natural y a las dificultades que impuso la distancia.

Este año, a mediados de
Este año, a mediados de agosto, Mica Tinelli anunció su separación de Licha López (Instagram: @micatinelli)

Previo a la confirmación por parte de los protagonistas, el tema del quiebre circuló en programas de espectáculos a través de periodistas como Pepe Ochoa, que descartó que la ruptura estuviera relacionada con proyectos televisivos, y Yanina Latorre, quien conversó con Mica respecto a la crisis y constató que la separación derivó de un proceso dilatado, no de un impulso repentino.

La historia de amor de la pareja había comenzado de manera vertiginosa. A pocas semanas de conocerse, decidieron blanquear el romance y, con la llegada de la pandemia, apostaron a la convivencia. Mica desarrollaba su carrera como diseñadora y acompañó a Licha en su trayectoria futbolística, que estaba marcada por constantes mudanzas a diferentes partes del mundo y cambios de club.

Incluso compartieron parte de su intimidad en la primera temporada del reality Los Tinelli, donde la joven reconoció que sus propios proyectos “habían quedado en pausa para priorizar la relación”. Definitivamente, “acá también existe una arista en el quiebre de su relación”.

Cada etapa de la pareja quedó reflejada en la exposición mediática, las declaraciones de los protagonistas y el seguimiento de los programas de espectáculos. Las palabras de ambos y de sus allegados muestran que el final no fue por desamor, sino por la distancia, el desgaste y las dificultades para conciliar las prioridades de cada uno.

A seis años del inicio, y después de varias crisis superadas, la separación entre Mica y Licha se hizo oficial con sus propias palabras y con una explicación basada en el respeto mutuo, la sinceridad y una apuesta individual al futuro personal de cada uno.

Temas Relacionados

Micaela TinelliMarcelo TinelliLicha LópezPaz mental

Últimas Noticias

El original y divertido disfraz de Leticia Siciliani para interpretar a Papá Noel Xeneize: “De Boca desde la cuna”

La actriz sorprendió a su familia y seguidores al aparecer lookeada de azul y amarillo, transformando la cena navideña en una auténtica fiesta futbolera llena de humor y alegría compartida

El original y divertido disfraz

Carolina Baldini mostró la intimidad de su festejo navideño con un guiño a la Selección Argentina: “Nos unió el amor”

La modelo sorprendió a sus seguidores al mostrar momentos únicos de su Nochebuena, donde la camiseta albiceleste y una mesa llena de detalles reflejaron la unidad y la calidez de su familia reunida

Carolina Baldini mostró la intimidad

Tamara Báez respondió las críticas que recibió por la cena que preparó para su Navidad en familia

La expareja de L-Gante recibió hate al compartir fotos de la comida que hizo para las fiestas. Su explicación

Tamara Báez respondió las críticas

Regalos, sorpresas y novios: la Navidad de Fabián Cubero y sus hijas junto a Mica Viciconte

El exfutbolista vivió una emotiva noche rodeado por el cariño de sus seres queridos. Las divertidas fotos y los mensajes de amor de la familia

Regalos, sorpresas y novios: la

El momento de complicidad entre Martín Migueles y Benedicto, el hijo de Wanda Nara: “Gracias, Santa”

En plenas Fiestas y lejos de los escándalos, la empresaria sorprendió con un video donde las risas y los juegos junto a la piscina coparon la atención en redes

El momento de complicidad entre
DEPORTES
El mensaje de Franco Colapinto

El mensaje de Franco Colapinto y Pierre Gasly por la Navidad: el deseo que pidieron para Alpine en 2026

El tenso cruce entre Mourinho y un periodista luego del triunfo del Benfica en la liga de Portugal

El especial anuncio del futbolista de Boca Juniors Carlos Palacios en Navidad: “El mejor regalo del mundo”

El especial regalo de Navidad que la leyenda del NASCAR Greg Biffle había enviado poco antes de morir en un accidente aéreo: “Recibí esto en el correo”

Shaq O’Neal se estrelló contra un panel de TV y protagonizó el momento más viral de la Navidad: “Lo traspasó como si fuera de papel”

TELESHOW
El original y divertido disfraz

El original y divertido disfraz de Leticia Siciliani para interpretar a Papá Noel Xeneize: “De Boca desde la cuna”

Carolina Baldini mostró la intimidad de su festejo navideño con un guiño a la Selección Argentina: “Nos unió el amor”

Tamara Báez respondió las críticas que recibió por la cena que preparó para su Navidad en familia

Regalos, sorpresas y novios: la Navidad de Fabián Cubero y sus hijas junto a Mica Viciconte

El momento de complicidad entre Martín Migueles y Benedicto, el hijo de Wanda Nara: “Gracias, Santa”

INFOBAE AMÉRICA

Tarique Rahman, principal líder opositor

Tarique Rahman, principal líder opositor de Bangladesh, regresó a su país tras 17 años de exilio en Londres

Estados Unidos exhortó a Camboya y Tailandia a cumplir el alto el fuego en medio de nuevos combates fronterizos

Nueva provocación de Rusia: bombarderos nucleares volaron cerca del espacio aéreo del Reino Unido

Moscú amenazó a Polonia con “represalias dolorosas” tras el cierre de un consulado ruso en su principal ciudad portuaria

Elecciones históricas en Somalia: los residentes de Mogadiscio votaron por primera vez en más de 50 años