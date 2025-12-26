Mica Tinelli reveló cuál es su particular deseo de Navidad y sorprendió a sus seguidores

Mica Tinelli reveló su particular deseo de Navidad

Micaela Tinelli sorprendió en Instagram al compartir su deseo de Navidad, enfocado en el bienestar emocional y el autocuidado, tras un año caracterizado por complejidades personales y distanciamiento familiar. La hija mayor de Marcelo Tinelli eligió la Nochebuena para publicar un mensaje ilustrado con estrellas y velas, en el que dirigió su petición a Papá Noel.

“Querido Santa: Quiero paz mental, gozar el presente, perdonarme y amarme; y agradecer en todo momento”. Este mensaje, compartido el 24 de diciembre, reveló una búsqueda de equilibrio interno al cierre de un ciclo atravesado por desafíos.

Entre los sucesos que Micaela tuvo que enfrentar este año, uno de los más destacados fue su separación de Licha López, oficializada a mediados de agosto. Después de seis años de relación, marcados por la distancia y cambios constantes de residencia —incluyendo períodos en Dubái y México para López y la actividad empresarial de Mica en Argentina—, ambos decidieron poner fin al vínculo cuando coincidieron de nuevo en el país.

Uno de los momentos más duros que tuvo que atravesar Mica Tinelli este año fue su ruptura con Licha López (IG: @lichalopez2)

Al aire de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen mostró el diálogo que mantuvo con el futbolista sobre la ruptura con la influencer. En ese contexto, López, defensor de Belgrano de Córdoba, reconoció el impacto de la ruptura: “La verdad que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años, pero ahora estoy mejor. Quedó todo superbién con Mica, nos amamos y nos respetamos un montón, la distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes”. Además, el futbolista afirmó que la separación era definitiva.

La relación estuvo atravesada por crisis y constantes adaptaciones. Mica Tinelli, en un texto difundido por la periodista Paula Varela, describió: “Ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más. La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”. Detalló también que la decisión de separarse se tomó aproximadamente un mes antes de ser pública y que conservan cariño y respeto mutuos, atribuyendo el desenlace al desgaste natural y a las dificultades que impuso la distancia.

Este año, a mediados de agosto, Mica Tinelli anunció su separación de Licha López (Instagram: @micatinelli)

Previo a la confirmación por parte de los protagonistas, el tema del quiebre circuló en programas de espectáculos a través de periodistas como Pepe Ochoa, que descartó que la ruptura estuviera relacionada con proyectos televisivos, y Yanina Latorre, quien conversó con Mica respecto a la crisis y constató que la separación derivó de un proceso dilatado, no de un impulso repentino.

La historia de amor de la pareja había comenzado de manera vertiginosa. A pocas semanas de conocerse, decidieron blanquear el romance y, con la llegada de la pandemia, apostaron a la convivencia. Mica desarrollaba su carrera como diseñadora y acompañó a Licha en su trayectoria futbolística, que estaba marcada por constantes mudanzas a diferentes partes del mundo y cambios de club.

Incluso compartieron parte de su intimidad en la primera temporada del reality Los Tinelli, donde la joven reconoció que sus propios proyectos “habían quedado en pausa para priorizar la relación”. Definitivamente, “acá también existe una arista en el quiebre de su relación”.

Cada etapa de la pareja quedó reflejada en la exposición mediática, las declaraciones de los protagonistas y el seguimiento de los programas de espectáculos. Las palabras de ambos y de sus allegados muestran que el final no fue por desamor, sino por la distancia, el desgaste y las dificultades para conciliar las prioridades de cada uno.

A seis años del inicio, y después de varias crisis superadas, la separación entre Mica y Licha se hizo oficial con sus propias palabras y con una explicación basada en el respeto mutuo, la sinceridad y una apuesta individual al futuro personal de cada uno.