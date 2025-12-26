Teleshow

La romántica postal de Wanda Nara y Martín Migueles en sus vacaciones en Punta del Este: besos y amor en la piscina

La conductora vivió una celebración navideña enfocada en los lazos cercanos y la integración familiar, reflejando un momento de introspección y calma

Wanda Nara y Martín Migueles
Wanda Nara y Martín Migueles se mostraron enamorados en sus vacaciones en Uruguay

A tan solo días de terminar el año, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que aparece junto a Martín Migueles en la piscina de su casa en Punta del Este durante la celebración navideña. En la imagen, la mediática luce lentes de sol, un bikini de animal print y recibe un beso de su pareja. El posteo, acompañado de la canción “Prima di ogni cosa” de Fedez, refuerza el tono romántico del momento y muestra la sintonía de una pareja que se afianza con el tiempo.

Bajo los tenues rayos del sol de la tarde, la influencer compartió el detrás de escena de su jornada festiva en Uruguay. “Meriendita”, escribió Nara junto a una imagen de una taza de café, unos lentes oscuros y dos tostadas con dulce de leche. En su siguiente posteo, la mediática compartió una foto de su pareja en la piscina, quien disfrutaba de unos mates.

Sin embargo, esta no fue la única postal que Wanda compartió. Minutos después publicó un video que dejaba ver el buen vínculo de Migueles con sus hijos. Mientras los varones se refugiaban del calor en la pileta, Martín dialogaba con los jóvenes.

Como si fuera poco, luego la mediática publicó una romántica foto con Martín en la piscina. En la imagen, la conductora rodeaba a su pareja con su brazo izquierdo, al tiempo que él le daba un beso en la boca.

La Navidad de Wanda Nara se desarrolló en Uruguay, donde organizó la celebración acompañada por sus hijos mayores: Valentino, Constantino y Benedicto López. La reunión familiar incluyó además a Zaira Nara, hermana de Wanda, con sus hijos, así como a su madre, Nora Colosimo, y Rafael, pareja de Nora. La decoración de la mesa resultó elegante y sobria, en contraste con años anteriores. Entre los detalles de la velada, la mediática mostró la emoción de recibir un lujoso obsequio, una cartera Hermès Picnic Birkin Gold Swift Palladium Hardware, que compartió en historias.

Este año, el entorno navideño estuvo marcado por la reorganización familiar a raíz de cuestiones judiciales. Las hijas menores de Wanda, Isabella y Francesca, permanecieron en Argentina debido a una resolución judicial que permitió a Mauro Icardi, ex pareja de Wanda, pasar las fiestas con ellas, en compañía de la China Suárez. Esta decisión obligó a la empresaria a ajustar sus planes y afrontar la fecha lejos de sus hijas, imprimiendo un tono introspectivo en la celebración.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue un video que retrató la convivencia entre Martín Migueles y Benedicto López en el jardín de la vivienda en José Ignacio. Las imágenes muestran al joven jugando con una pelota junto a la piscina. Mientras el jugador de las inferiores de Excursionistas hace jueguitos, el novio de su mamá lo sorprende por detrás, lo empuja a la pileta y el cierre llega con un chapuzón al agua de ambos que termina de sellar el momento, entre risas cómplices.

Valentino preparó el asado para la mesa navideña de Wanda Nara

La publicación fue acompañada por una frase breve pero cargada de lectura: “Gracias, Santa”, junto a un emoji de Papá Noel y otro de un corazón rojo. Un mensaje que muchos interpretaron como algo más que un guiño navideño. En medio de un diciembre emocionalmente complejo para la conductora, la frase pareció funcionar como un balance íntimo, una forma de agradecer por el presente que hoy transita junto a sus hijos, su pareja, y por la armonía que intenta sostener puertas adentro.

A pesar de las ausencias, la empresaria transmitió en sus publicaciones una versión más medida y reflexiva, enfocada en la cotidianidad y la gratitud por los vínculos presentes. Sus posteos traslucieron una actitud de búsqueda de calma y un ánimo menos expuesto que en años anteriores.

Como cierre de la celebración, Wanda Nara optó por un mensaje breve y cargado de significado, sugiriendo el equilibrio y la gratitud con la que enfrenta este ciclo personal lleno de cambios.

