Edith Hermida aclaró viejos rumores de romance con Beto Casella: “Era un histeriqueo”

Edith Hermida habló de su relación con Beto Casella

El estudio de Bendita ya mutó. La rutina de cada noche en El Nueve era otra distinta. Ahora se puede ver a Edith Hermida, al frente del programa que durante años compartió con Beto Casella.

En medio de ese panorama fueron varias las preguntas que ella debió enfentar, pero una rondaba desde hacía mucho tiempo, y en vivo y sin rodeos la pregunta que muchos espectadores se hicieron alguna vez tuvo su respuesta: ¿hubo algo más entre ambos más allá del trabajo y la amistad?

Veinte años de complicidad televisiva nutren cualquier rumor. Las risas compartidas, las bromas al límite y una química que desbordó la pantalla alimentaron, durante años, versiones de romance. Pero el destino profesional separó sus caminos y, en ese quiebre, la verdad se hizo inevitable. En una entrevista con La mañana con Moria por El Trece, la panelista no esquivó el tema. “Con Beto nos gustaba chichonear juntos, era más un histeriqueo en cámara. Nos dábamos picos”, admitió Edith ante Moria Casán, desdramatizando el mito. “Ese chichoneo tenía verdad”, repreguntó Moria, filosa como siempre. La respuesta llegó con risas y recuerdos: “Hubo una época que a Beto le gustaba mostrar la cola, es naturalmente lampiño, buena cola. Él dice que no tiene pelos, que es rosadita, estaba como orgulloso de su cola”.

Beto Casella y Edith Hermida en una antigua postal del ciclo

¿Cómo se da vuelta la página después de tantos años de trabajo conjunto? ¿Es posible mirar al otro sin nostalgia? Moria fue al hueso: ¿vería Edith con otros ojos a su excompañero, ahora que ya no comparten programa y ante la posibilidad de un “touch and go”? La respuesta, firme: “Él es un hombre comprometido y yo no soy una Tatiana, no me meto con hombres comprometidos, soy re respetuosa en ese sentido. Está enamorado y casado”.

La decisión de no acompañar a Beto en su salto a América TV en 2026 fue personal y familiar. Edith explicó sin rodeos: “Tengo una mamá de 86 años, elegí la estructura que ya tengo más o menos armada. No es fácil, una hija adolescente que me espera para cenar y yo tengo que estar ahí. Elegí un poco ese orden familiar”. El trabajo, como la vida, no siempre permite estar en todos lados.

Lo profesional y lo emocional bailan juntos en la televisión. “Yo lo manejaba con mucho humor, que es mi especialidad, para tratar de decir algo. Yo siempre le dije (a Beto) lo que pensaba al aire y fuera del aire. Y cuando me di cuenta que su decisión era inevitable, me angustié mucho. Lloré un montón y lo abracé. Tuve días de mucho llanto pero ya no lloro más, necesitaba descargar”, cerró ella. ¿Qué queda cuando se apaga la cámara? A veces, solo el eco de una amistad tan real como la pantalla en la que nació.

Beto Casella habló de su próximo proyecto tras su salida de Bendita

En el mismo sentido, el pasado martes, el animador contó detalles del detrás de escena de su salida en charla con el ciclo A la tarde, a la vez que se refirió, sobre todo, la negativa de Edith Hermida de sumarse a su nuevo proyecto.

Karina Mazzocco tomó la palabra y preguntó: “¿Te hubiese gustado que venga también Edith a América?”. Lejos de responder por sí o por no, Beto intentó aclarar: “Yo la verdad, cuando me empecé a cansar de la situación de El Nueve y ya todo se me hacía muy cuesta arriba y veía que no venía el amor que dábamos, o sea, no venía de vuelta, me empezaron a llamar de todos los canales. Lo que más me gustó y me cerró fue la propuesta de América, generosísima, cálida en todos los sentidos. Y yo le aviso a los chicos, a mis compañeros y compañeras. Chicos, yo me voy a ir y la propuesta incluye si quiero llevar gente. Yo les aviso a quien quiera venir, por supuesto, está invitadísimo. O sea, que estaban todos invitados. Con ninguno fue: “Venite conmigo”. Porque es una presión que le ponés. Y por ahí alguien se puede querer quedar”.