Wanda Nara viajó a Punta del Este para una Navidad especial: la foto familiar y el dolor por las ausencias

Una decisión de la justicia modificó los planes iniciales, llevando a la conductora a celebrar las fiestas solo con parte de sus seres queridos

Wanda Nara viajó a Punta del Este, Uruguay, para celebrar Nochebuena y Navidad junto a su novio y parte de su familia, mientras que sus hijas permanecen en Argentina bajo decisión judicial.

La tradicional celebración se verá marcada por la ausencia de las niñas, quienes pasarán las fiestas con su padre, Mauro Icardi, tras el fallo del juez Hagopián que tuvieron en cuenta los compromisos laborales del futbolista.

La conductora de MasterChef Celebrity pudo concretar el viaje familiar tras finalizar la grabación del repechaje del reality, tomando unos días de descanso junto a sus hijos Valentino -con su novia Carola, Constantino y Benedicto López. En el avión también viajó el empresario Martín Migueles, nueva pareja de Wanda y cada vez más integrado a la dinámica familiar.

En Punta del Este ya se encontraban su hermana, Zaira Nara, quien había llegado el fin de semana anterior con sus hijos y su madre, Nora Colosimo, con su pareja Rafael. Del contingente también forma parte papá Andrés, quien reconstruyó el vínculo de su hija tras la separación con Icardi.

Originalmente, la intención de Wanda Nara era celebrar la Navidad en Uruguay con sus hijas, así como concretar una aparición pública junto al actor Benjamín Vicuña para captar la atención mediática. Sin embargo, el plan se frustró por la resolución judicial, que priorizó la solicitud de Icardi, quien necesita regresar a Turquía antes del 31 de diciembre para reincorporarse al Galatasaray. Aunque la justicia había autorizado a las niñas a viajar, la medida finalmente no se concretó debido a la agenda y obligaciones previas del padre.

La pausa temporal de MasterChef Celebrity por las festividades permitió que Wanda Nara se sumara a la reunión familiar en Punta del Este. La producción del programa retomará grabaciones en la primera semana de enero, según especificó la misma fuente.

La empresaria, protagonista habitual de la agenda mediática, compartirá estas fiestas con su núcleo familiar más cercano en Uruguay, mientras sus hijas las pasarán en Argentina. De este modo, Wanda Nara se reúne en Punta del Este con su madre, su hermana y sus hijos, y su padre Andrés Nara, quien hoy está cumpliendo años.

Mauro Icardi y la Navidad con sus hijas

Mauro Icardi llegó a Buenos Aires y generó expectativa ante un movimiento clave: el reencuentro con sus hijas en vísperas de la Navidad. La resolución judicial que habilitó el régimen de visitas especial estableció parámetros estrictos: el futbolista estaría con las menores bajo su cuidado hasta el 27 de diciembre.

El traslado se realizó en compañía de la actriz China Suárez, según quedó documentado, y marcó el cierre de varias semanas de definiciones legales. Según Alejandro Guatti en el programa Intrusos de América, el ingreso al edificio Chateau Libertador —lugar de residencia de Wanda Nara, madre de las niñas— se concretó cerca de las 13 horas.

El grupo permaneció unos 10 minutos a la espera de la autorización para retirar a las menores. Ninguno de los presentes emitió declaraciones, y la salida se produjo por una vía secundaria, sin contacto con la prensa.

El fallo judicial, al que Teleshow accedió, remarcó la obligatoriedad para Wanda Nara de cumplir la entrega en el sector de cortesía del edificio y dentro del horario pautado. El documento especificó: “Notifíquese, haciéndole saber a la Sra. Nara que deberá garantizar la entrega de las niñas a su progenitor en el sector de cortesía del edificio en el horario puntual”, según consta en la resolución de la Justicia.

El texto judicial advirtió: “Contando con personal femenino no uniformado, facultándose al peronal policial a ingresar a la vivienda de las menores, violentando en su caso cerraduras y allanando el domicilio. En dicha ocasión, se autoriza excepcionalmente al Sr. Icardi a ingresar al departamento del edificio Chateau Libertador acompañado por el personal policial y sus letradas”, finaliza el documento.

