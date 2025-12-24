Teleshow

La foto de MasterChef Celebrity que Wanda Nara filtró por error y luego borró

La conductora compartió una imagen de todo el equipo del reality show de cocina y tuvo que eliminarla unos minutos después al advertir que mostraba a un nuevo concursante

La conductora publicó una imagen del equipo del reality de cocina y terminó borrándola a los pocos minutos (Video: Instagram)

Una vez más, Wanda Nara tuvo un blooper en las redes sociales que sirvió de spoiler involuntario de lo que viene en MasterChef Celebrity (Telefe). La conductora compartió una foto de todo el equipo del programa que está delante y detrás de las cámaras y terminó filtrando la incorporación de Rusherking.

“My team”, es decir “mi equipo”, posteó la conductora en una postal en la que aparece rodeada del equipo de producción como de algunos de los famosos que son parte de esta temporada. Sentado en el piso aparece el cantante, expareja de la China Suárez, una incorporación que promete escribir una nueva página en el enfrentamiento de la conductora con la actriz.

El artista de música urbana sería uno de los famosos que ingresaría como reemplazo de los famosos que no aceptaron ser parte de la semana del repechaje del programa, que le dará la posibilidad de una segunda oportunidad a aquellas figuras que fueron eliminadas de la competencia.

Rusherking apareció junto a los
Rusherking apareció junto a los famosos y los miembros de la producción del reality show de cocina (Instagram)

La imagen de Rusherking, que fue capturada por páginas de redes sociales que siguen los movimientos de los famosos como el Instagram En lo picante, fue eliminada por la animadora unos minutos después de su publicación. Sin embargo, ya se había filtrado.

En una entrevista que dio el cantante a Intrusos (América TV) por la apertura de un local de pastas, en su incursión en la gastronomía, habló de sus romances más mediáticos como los que tuvo con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro”.

La conversación también abordó el impacto de la atención mediática en su vida, a lo que respondió con franqueza sobre su evolución personal. “Es un tema del pasado que ya superé, al principio no es fácil encontrarte con los medios preguntándote cosas y con ese nivel de exposición. Pero en este momento lo manejo con mucha tranquilidad, estoy en un momento muy feliz de mi vida, emprendiendo con mi música. Estoy enfocado en mí y aprendí a ser consciente”, señaló, reflejando una distancia deliberada respecto a las controversias que marcaron su trayectoria anterior.

La China Suárez junto a
La China Suárez junto a Rusherking terminaron su romance en abril de 2023

El intercambio cobró un tinte más personal cuando, tras la pregunta de Rodrigo Lussich respecto al reciente vínculo de la China Suárez con Mauro Icardi, el cantante evitó sumarse a la polémica: “No digo ‘qué bien que salí de ahí’, no reniego de mi pasado, cada relación que tuve fue una experiencia. Estoy feliz si quienes fueron mis parejas están felices. Espero que ellas piensen lo mismo de mí”.

Uno de los temas que más interesaron a los periodistas fue el del célebre regalo que el rapero santiagueño habría hecho a la actriz. Consultado al respecto, el artista optó por restarle importancia y proteger su intimidad, señalando: “Sobre el auto que le regalé a la China ya ni me acuerdo qué pasó o cómo se resolvió esa situación. Es algo del pasado, tampoco voy a estar contando acá toda mi vida”.

En octubre abrió el cantante un restaurante de pastas en Palermo. “Siempre tuve el sueño de abrir una cafetería, un restaurante. Por una cosa o por la otra, nunca se terminó dando. El año pasado fui a Nueva York a hacer mi álbum, a grabar videoclips, y conocí este restaurante, que es una franquicia de allá. Probé la comida, llevé a mis viejos, hice muchos testeos antes de traerlo acá y estaba convencido de que era una muy buena idea”, contó, en Puro show (Eltrece).

Rusherking, la nueva incorporación de
Rusherking, la nueva incorporación de MasterChef Celebrity

“Estoy acá cumpliendo uno de mis sueños. Estoy muy contento de poder poner un restaurante en Palermo de pasta. La pasta también es algo que siempre me gustó. Así que estoy feliz, compartiendo mis dos sueños, mis dos pasiones, la comida y la música, pero ni a palos dejo la música. Se viene mucha música, de hecho”, señaló.

