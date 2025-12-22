Teleshow

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

Luego de que el futbolista y la actriz arribaron a Buenos Aires, la conductora de MasterChef Celebrity compartió una sensual postal. Qué estaba haciendo cuando su ex buscó a sus hijas

Wanda Nara posó en bikini
Wanda Nara posó en bikini y short de River Plate, el equipo del que es hincha (Instagram)

La publicación de una foto hot compartida por Wanda Nara junto a su pareja Martín Migueles generó fuerte repercusión pocas horas después del arribo de Mauro Icardi y la China Suárez a la ciudad de Buenos Aires. La escena, difundida en redes sociales, se inscribe en un contexto de conflicto judicial entre Nara e Icardi por la tenencia y régimen de visitas de sus hijas en vísperas de Navidad, un tema que mantiene la atención pública por sus implicancias familiares y mediáticas.

En la imagen, tomada el domingo previo a la llegada del jugador del Galatasaray, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) aparece luciendo una bikini roja y blanca y un short de River Plate, abrazada y besando a Migueles en una pileta. El tono íntimo de la fotografía fue interpretado como una respuesta directa a los movimientos recientes de Icardi y de la actriz.

Un día después, el jugador que acaba de romper un récord en Turquía arribó a Buenos Aires en un vuelo privado, acompañado por la China Suárez y los hijos de la actriz, provenientes de Estambul. Tras su llegada, la comitiva se trasladó en una camioneta hasta el edificio Chateau Libertador, domicilio de la animadora, para efectivizar el retiro de las hijas del futbolista.

La foto a pura sensualidad
La foto a pura sensualidad de Wanda Nara y Martín Demichelis en el agua

El reencuentro, autorizado judicialmente, se realizó bajo un clima de estricta supervisión y marcó el inicio del régimen de cuidados que se extenderá hasta el 27 de diciembre. El juez Carlos Hagopian dispuso que las niñas queden bajo el cuidado del padre hasta esa fecha, estableciendo condiciones precisas para la entrega. En caso de demora superior a treinta minutos, se autorizaba a personal policial femenino no uniformado a ingresar en compañía del propio Icardi y su asesora legal, facultando incluso el acceso forzado al domicilio si fuera necesario.

La entrega de las menores se concretó en el sector de cortesía del edificio, sin contacto con la prensa ni declaraciones públicas. Mientras tanto, Wanda Nara publicó una selfie en los camarines de Telefe durante una grabación de MasterChef Celebrity, desmintiendo versiones que la situaban en su departamento durante el retiro de las niñas. “Grabando”, escribió. Así la empresaria y conductora pareció dar respuesta a quienes aseguraba que se encontraba en el Chateau Libertador al momento del operativo familiar, refutando los rumores que circularon las últimas horas.

"Grabando", escribió Wanda Nara junto
"Grabando", escribió Wanda Nara junto a una selfie desde las grabaciones de MasterChef Celebrity

El trasfondo de este episodio está marcado por un proceso de Restitución Internacional. Según la abogada Lara Piro, representante de Icardi, “las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas es lógico que el juez lo priorice ante la madre, que fue la que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”. La resolución judicial exige que la entrega de las menores se realice conforme al horario pactado y en presencia de la parte paterna, previendo medidas excepcionales en caso de incumplimiento por parte de la madre.

En el círculo de la familia Nara-Icardi, el clima de festividad se combina con una vigilancia judicial permanente y el deseo de preservar una cierta normalidad. La Navidad, al menos hasta el 27 de diciembre, se celebrará bajo el cuidado del padre, de acuerdo con las disposiciones legales en vigor y el seguimiento estrecho de las autoridades.

Por unos días, la familia ajusta sus festejos a las decisiones judiciales y a la permanente atención mediática, procurando que las hijas de la expareja puedan disfrutar las fechas especiales junto a su padre en un entorno protegido y bajo la mirada atenta de la Justicia.

