Teleshow

La dura advertencia judicial para Wanda Nara si intenta impedir que sus hijas pasen Navidad con Mauro Icardi

Teleshow accedió a la decisión de la Justicia que permite al futbolista compartir las fiestas con las niñas que tuvo con la conductora de MasterChef Celebrity. Además, el delantero del Galatasaray pagó su deuda alimentaria

Guardar
Desde el 22 hasta el
Desde el 22 hasta el 27 de diciembre, Icardi podrá estar con las hijas que tuvo con Wanda Nara

La justicia autorizó a Mauro Icardi a pasar la Navidad de 2025 junto a sus hijas, estableciendo un régimen de visitas que permitirá al futbolista estar con las menores desde el 22 de diciembre a las 11:00 hasta el 27 de diciembre a la misma hora. La resolución del juez Hagopian, a la que accedió Teleshow, impone condiciones estrictas para garantizar el cumplimiento de la medida y advierte sobre la posible intervención de la fuerza pública si Wanda Nara, madre de las niñas, intenta impedir la entrega.

Según la decisión judicial, las hijas de Icardi y Nara deberán ser retiradas del domicilio materno, ubicado en el edificio Chateau Libertador, en el horario estipulado. El juez dispuso que Nara debe garantizar la entrega de las menores y, si transcurren más de media hora sin que se concrete la medida, Icardi podrá solicitar la intervención de la fuerza pública. El fallo detalla: “Notifíquese, haciéndole saber a la Sra. Nara que deberá garantizar la entrega de las niñas a su progenitor en el sector de cortesía del edificio en el horario puntual. En caso que pasados los 30 (treinta) minutos del horario de entrega ordenado, se autoriza al Sr. Mauro Emanuel Icardi a requerir la intervención de la fuerza pública, contando con personal femenino no uniformado, facultándose al personal policial a ingresar a la vivienda de las menores, violentando en su caso cerraduras y allanando el domicilio. En dicha ocasión, se autoriza excepcionalmente al Sr. Icardi a ingresar al departamento del edificio Chateau Libertador acompañado por el personal policial y sus letradas”.

La decisión judicial advierte las
La decisión judicial advierte las consecuencias de no permitir la reunión entre el padre y sus hijas por parte de la conductora

La resolución se fundamenta en las circunstancias laborales de Icardi y en el dictamen del Defensor Público de Menores, quien avaló la medida cautelar. El juez consideró que, por motivos profesionales, el delantero solo puede compartir con sus hijas en la fecha indicada, por lo que accedió a su petición, según informó Teleshow.

Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, explicó a Teleshow que la decisión del juez responde a la situación de retención de las menores en Argentina. “Las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas es lógico que el juez lo priorice ante la madre que fue la que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”, afirmó la letrada.

En el plano económico, hoy se confirmó además que Icardi canceló la liquidación de alimentos provisorios que lo había llevado a figurar en el registro de deudores alimentarios a finales de noviembre. La abogada remarcó que Nara debe presentar la liquidación definitiva de alimentos y detallar sus ingresos ante la Justicia, al igual que cualquier otro justiciable. “Wanda Nara es tan millonaria como Mauro, tiene el mismo deber alimentante que el padre. Los dos tienen la misma capacidad económica y alimentante”, subrayó Piro, quien también señaló que Icardi solicitó la reducción de la cuota alimentaria y que ambos progenitores compartan la responsabilidad.

El enfrentamiento entre Wanda Nara
El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma otro capítulo luego de la decisión judicial de permitir que el futbolista pase Navidad con sus hijas

El proceso judicial se enmarca en un conflicto parental de alcance internacional, ya que existe un trámite de restitución internacional por la retención de las niñas en Argentina. El juez Hagopian fundamentó su decisión en las particularidades del caso y en la necesidad de garantizar el contacto paterno, respaldado por el dictamen del Defensor Público de Menores.

La disputa por la tenencia y el régimen de visitas entre Icardi y Nara continúa bajo la mirada de la Justicia, mientras se mantiene vigente el proceso de restitución internacional y se monitorea el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y parentales de ambas partes.

La autorización para que Icardi pase la Navidad con sus hijas refleja el intento de la Justicia por restablecer el vínculo familiar tras un extenso período en el que las menores permanecieron en Argentina bajo la custodia materna, situación que motivó la intervención judicial y el actual proceso internacional.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraChateau LibertadorJusticia ArgentinaFuerza pública

Últimas Noticias

El cara a cara de Mica Viciconte y Flor Vigna en el pesaje previo a su pelea de boxeo: sonrisas y miradas desafiantes

La influencer y la cantante protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados del Párense de manos III, reviviendo su rivalidad pasada

El cara a cara de

Tamara Báez publicó una sensual foto a un mes de su cirugía estética

La influencer compartió detalles de su recuperación y publicó una foto en ropa interior orgullosa de su nueva imagen

Tamara Báez publicó una sensual

Sofía “la Reini” Gonet ironizó sobre el escándalo con Homero Pettinato: “Me mandaron a hacer terapia”

La influencer decidió usar las declaraciones de su expareja para hacer un chiste acerca del último enfrentamiento que los tuvo como protagonistas

Sofía “la Reini” Gonet ironizó

El ida y vuelta entre Edith Hermida y Beto Casella el día de su despedida de Bendita: “La vida te sorprende”

El conductor y la panelista que acompañó todo su ciclo compartieron palabras de afecto y recuerdos tras casi veinte años de trabajo conjunto

El ida y vuelta entre

“Campeona Nacional, lo lograste mi amor”: Marcelo Tinelli celebró el logro de su hija Candelaria en equitación

La hija del conductor obtuvo un increíble logro junto a su yegua Caruscha y lo festejó en sus redes sociales junto a sus padres

“Campeona Nacional, lo lograste mi
DEPORTES
Colapinto reveló detalles de su

Colapinto reveló detalles de su vida en la F1: el monoplaza de Alpine en 2026 y la pasión del público argentino

Manu Ginobili, a fondo: cuál fue el mejor punto de su carrera, la calificación de su inglés y el rival al que nunca le ganó

Conmebol anunció cuándo se jugará la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo

“Un final devastador”: el impactante KO en una pelea de boxeo que fue catalogado como el mejor del año

River Plate oficializó a Fausto Vera como nuevo refuerzo

TELESHOW
El cara a cara de

El cara a cara de Mica Viciconte y Flor Vigna en el pesaje previo a su pelea de boxeo: sonrisas y miradas desafiantes

Tamara Báez publicó una sensual foto a un mes de su cirugía estética

Sofía “la Reini” Gonet ironizó sobre el escándalo con Homero Pettinato: “Me mandaron a hacer terapia”

El ida y vuelta entre Edith Hermida y Beto Casella el día de su despedida de Bendita: “La vida te sorprende”

“Campeona Nacional, lo lograste mi amor”: Marcelo Tinelli celebró el logro de su hija Candelaria en equitación

INFOBAE AMÉRICA

El Pentágono realizó una operación

El Pentágono realizó una operación militar en Siria tras el ataque de ISIS en el que murieron dos soldados de Estados Unidos

De dunas jurásicas a fenómeno viral: así es The Wave, una joya natural en Estados Unidos que pocos logran conocer

Cuáles son los 5 subtipos de insomnio, según un estudio

De app de transporte a ecosistema digital: así evoluciona Yango en Colombia

Violento ataque en Taiwán: un hombre armado con cuchillo y bombas de humo mató a tres personas