La dura advertencia judicial para Wanda Nara si intenta impedir que sus hijas pasen Navidad con Mauro Icardi

Desde el 22 hasta el 27 de diciembre, Icardi podrá estar con las hijas que tuvo con Wanda Nara

La justicia autorizó a Mauro Icardi a pasar la Navidad de 2025 junto a sus hijas, estableciendo un régimen de visitas que permitirá al futbolista estar con las menores desde el 22 de diciembre a las 11:00 hasta el 27 de diciembre a la misma hora. La resolución del juez Hagopian, a la que accedió Teleshow, impone condiciones estrictas para garantizar el cumplimiento de la medida y advierte sobre la posible intervención de la fuerza pública si Wanda Nara, madre de las niñas, intenta impedir la entrega.

Según la decisión judicial, las hijas de Icardi y Nara deberán ser retiradas del domicilio materno, ubicado en el edificio Chateau Libertador, en el horario estipulado. El juez dispuso que Nara debe garantizar la entrega de las menores y, si transcurren más de media hora sin que se concrete la medida, Icardi podrá solicitar la intervención de la fuerza pública. El fallo detalla: “Notifíquese, haciéndole saber a la Sra. Nara que deberá garantizar la entrega de las niñas a su progenitor en el sector de cortesía del edificio en el horario puntual. En caso que pasados los 30 (treinta) minutos del horario de entrega ordenado, se autoriza al Sr. Mauro Emanuel Icardi a requerir la intervención de la fuerza pública, contando con personal femenino no uniformado, facultándose al personal policial a ingresar a la vivienda de las menores, violentando en su caso cerraduras y allanando el domicilio. En dicha ocasión, se autoriza excepcionalmente al Sr. Icardi a ingresar al departamento del edificio Chateau Libertador acompañado por el personal policial y sus letradas”.

La decisión judicial advierte las consecuencias de no permitir la reunión entre el padre y sus hijas por parte de la conductora

La resolución se fundamenta en las circunstancias laborales de Icardi y en el dictamen del Defensor Público de Menores, quien avaló la medida cautelar. El juez consideró que, por motivos profesionales, el delantero solo puede compartir con sus hijas en la fecha indicada, por lo que accedió a su petición, según informó Teleshow.

Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, explicó a Teleshow que la decisión del juez responde a la situación de retención de las menores en Argentina. “Las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas es lógico que el juez lo priorice ante la madre que fue la que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”, afirmó la letrada.

En el plano económico, hoy se confirmó además que Icardi canceló la liquidación de alimentos provisorios que lo había llevado a figurar en el registro de deudores alimentarios a finales de noviembre. La abogada remarcó que Nara debe presentar la liquidación definitiva de alimentos y detallar sus ingresos ante la Justicia, al igual que cualquier otro justiciable. “Wanda Nara es tan millonaria como Mauro, tiene el mismo deber alimentante que el padre. Los dos tienen la misma capacidad económica y alimentante”, subrayó Piro, quien también señaló que Icardi solicitó la reducción de la cuota alimentaria y que ambos progenitores compartan la responsabilidad.

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma otro capítulo luego de la decisión judicial de permitir que el futbolista pase Navidad con sus hijas

El proceso judicial se enmarca en un conflicto parental de alcance internacional, ya que existe un trámite de restitución internacional por la retención de las niñas en Argentina. El juez Hagopian fundamentó su decisión en las particularidades del caso y en la necesidad de garantizar el contacto paterno, respaldado por el dictamen del Defensor Público de Menores.

La disputa por la tenencia y el régimen de visitas entre Icardi y Nara continúa bajo la mirada de la Justicia, mientras se mantiene vigente el proceso de restitución internacional y se monitorea el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y parentales de ambas partes.

La autorización para que Icardi pase la Navidad con sus hijas refleja el intento de la Justicia por restablecer el vínculo familiar tras un extenso período en el que las menores permanecieron en Argentina bajo la custodia materna, situación que motivó la intervención judicial y el actual proceso internacional.