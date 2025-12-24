Vicky Xipolitakis festejó los 40 en Camboriú: dress code rosa, tortas de arena y diversión en el mar

Vicky Xipolitakis festejó su cumpleaños en Camboriú (Video: Instagram)

El viento cálido de Camboriú envuelve la escena, pero el verdadero foco está en una figura que ha aprendido a celebrar la vida sin reservas. Vicky Xipolitakis cumplió 40 años y eligió una excursión familiar a la costa brasileña para marcar una fecha que, según ella misma, “se guarda para toda la vida”. ¿Cómo se narra el paso del tiempo cuando la infancia y la adultez se dan la mano en la arena? La respuesta se encuentra en la caravana de emociones que la panelista desplegó en cada instante de su viaje.

“Las vacaciones perfectas son con ellos, con mi hermosa familia, todos juntos en un crucero para celebrar fechas muy especiales: el cumple de mamá, el mío y Navidad”, compartió la Griega días antes del festejo y a la hora de iniciar el periplo. La frase resuena entre las olas, porque en allí caben todas las alegrías simples: la arena, la risa, el mar, una torta que es primero de arena y después de verdad, cuatro pisos de celebración y una promesa de unión. El escenario fue la playa, pero el verdadero lugar era el reencuentro consigo misma y con los suyos, con su hijo como especial aliado.

En las redes sociales, el eco de la fiesta se propagó como una ola más. “Un CUMPLE especial y muy FELIZ en FAMILIA. Gracias por tanto amor, me llenan de felicidad, esto sucede cuando es REAL. A seguir festejando, la vida es una sola. Brindo por ustedes”, escribió Vicky Xipolitakis en un video y en un posteo que desbordó gratitud y enfatizó con las mayúsculas. Allí, los mensajes se multiplicaron. El de Stefy Xipolitakis, su hermana, destacó entre todos: “Te amo. Sos luz y alegría, podés con todo y más. Siempre juntos”. Amor fraterno y complicidad eterna en una sola frase.

Las felicitaciones cruzaron fronteras virtuales y reales. Aparecieron compañeras de Telefe, nombres propios de los sets y de la televisión: Vero Lozano, Georgina Barbarossa, Paola Juárez. Sus palabras llegaron cuando la vida laboral de la Griega, como la marea, se prepara para un nuevo ciclo. Es que el futuro de Vicky Xipolitakis en el canal es incierto. El 2026 asoma con interrogantes, mientras en el presente se agitan las aguas por conflictos inesperados entre figuras de Telefe. Hay rispideces, distancias, cambios en el panel.

Una certeza flota sobre ese mar de dudas: Vicky no seguirá en el panel de Vero Lozano. El lugar lo ocupará Marixa Balli, que desembarca en Telefe luego de años en América junto a Ángel de Brito en LAM y actualmente participando en MasterChef Celebrity. La llegada de la Cachaca despertó un inesperado cortocircuito entre Lozano y Barbarossa, en una aparente disputa por quedarse con sus servicios.

“Marixa iba a estar conmigo, pero me la robaron. Tengo muchos panelistas y me dijeron ‘basta, otra más querés’. La amo, la quería conmigo”, señaló Georgina en Sálvese Quién Pueda. Allí, Lozano confirmó que la suma a su panel, y puso un manto de dudas sobre el futuro de Xipolitakis “Vicky sigue hasta febrero y después, creo, pasa a Ariel en su salsa”, aventuró sobre el programa gastronómico de la mañana que conduce Ariel Rodríguez Palacios.

A veces, los festejos son también despedidas, pero en este viaje, la protagonista eligió el brindis y la gratitud. ¿Qué se celebra cuando se cumplen cuarenta años? ¿El pasado, el presente, o la promesa de lo que vendrá? “Esto sucede cuando es REAL”, dijo Xipolitakis y la frase queda flotando, como la espuma en la orilla, mientras la vida y la televisión se preparan para escribir el próximo capítulo.