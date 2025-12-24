El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

El participante del reality tuvo una complicada jornada que terminó con una lesión en su mano

Este martes, una dinámica inesperada sorprendió a los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando Wanda Nara obligó a los competidores a intercambiar cocina y receta con sus compañeros de mesada. En ese marco, el estrés y la angustia invadieron a diferentes figuras del certamen culinario, desatando revuelo y gritos. Sin embargo, el que peor la pasó fue Cachete Sierra que, en ese clima de urgencia, se distrajo con la preparación de un plato y sufrió una lesión en medio del programa.

Todo comenzó cuando el actor tuvo que intercambiar su preparación con Sofía Martínez. Sorprendidos por la consigna, ninguno de los dos supo cómo ordenarse y continuar la preparación del otro. “Ella no está contenta con lo que yo hice y yo no estoy contento con esto”, expresó Cachete para manifestar sus diferencias con su compañera.

Minutos después, la conductora ordenó que cada participante regresara a su preparación original, sumando más desconcierto en las cocinas. Más allá del enojo, la periodista le consultó al artista cómo estaba quedando la pizza que estaba preparando.

En programas anteriores, Cachete Sierra ya había sufrido accidentes en la cocina de MasterChef (Captura TV)

Visiblemente molesto por el resultado, Sierra se quejó: “No, esto está más crudo que...”, fue entonces que, al distraerse con la situación, Cachete agarró una fuente del horno sin la debida protección. “¡Ah, esto quemaba!”, exclamó inmediatamente.

Al finalizar la prueba, el jurado llamó a Sierra al frente para presentar su trabajo. “¿Cuánto será el porcentaje de Sofi?”, quiso saber Nara respecto al proceso de elaboración de la pizza que iba a presentar el participante. Lejos de mostrarse contento, el competidor respondió con humor: “No manejo bien el tema de los porcentajes, no puedo hablar”.

Así, luego de depositar la pizza delante de los jurados, Damián Betular le preguntó a Cachete por qué tenía la mano vendada: “¿Qué le pasó en la mano?”. En un intento por explicar lo ocurrido, el competidor exclamó: “Tenía el repasador en la izquierda, abrí el horno y con la derecha saqué. Y me cag... quemando y el guante se me estaba pegando a la mano, así que rápidamente me lo arrebato. Estaba mal porque veía que eso iba a salir como salió“.

Cachete Sierra accidente en la cocina

Siguiendo el descargo de Sierra, Betular le consultó: “¿Y cómo salió?”. Sin buscar excusas ni dar vueltas, el competidor afirmó: “Como el or...Soy un tipo honesto”. Tras cortar la pizza y repartirla a sus compañeros, Damián ironizó sobre el peso del plato: ”Pesa bastante la pizza. Es bastante pesada. No la quise agarrar. Guarda que es muy pesada".

Fue entonces cuando Sierra apuntó contra su compañera, responsabilizándola por el resultado, y criticando el plato que ella iba a presentar: “Estaba haciendo una receta de TikTok y tuve que volver a hacer la pizza. Con cuatro zanahorias, ahora la vas a probar”.

Para cerrar la situación, Betular exclamó: ”No soy un experto en hacer pizzas sin comerlas. Es un bloque. Un bloque que no distingo si es la mozzarella o la masa. Salsa tampoco tiene".

Cachete Sierra tuvo una de sus peores performances en MasterChef Celebrity

Durante esta ronda especial, los concursantes abandonaron sus planes iniciales para encargarse del plato elegido por su dupla. Martínez seleccionó ingredientes para preparar pancakes, mientras que Sierra se inclinó por una pizza. Decidieron aceptar el reto y continuar con la propuesta del otro, lo que transformó el proceso en una cocina colaborativa, repleta de consultas y comentarios entre ambos. El nivel de diálogo fue tan alto que Miguel Ángel Rodríguez bromeó al afirmar que, juntos, hablaban más que Andy Chango y Momi Giardina.

La complicidad entre los participantes se evidenció cuando Martínez confesó: “Yo iba a hacer unos pancakes que ya la tengo clarísima porque lo vi en TikTok”. Ante esta declaración, Sierra reaccionó con ironía: “¿Los vio en TikTok? ¿O sea que yo voy a hacer una receta de TikTok? Dame el delantal negro”. La respuesta de Martínez, “Hoy me llevo la medalla de Cachete”, sumó distensión y buen ánimo a la noche.

El momento se tornó aún más divertido cuando el jurado Damián Betular se acercó a la estación de Sierra para indagar sobre el origen del plato. “Una receta de TikTok de mi amiga Sofía, ¿vos podés creer?”, explicó el participante, mientras Martínez argumentó que en TikTok hay muy buen contenido y pidió no subestimar a quienes generan recetas en la plataforma.

La situación cobró otra dimensión al saberse que el plato era pancakes de zanahoria. Las carcajadas de Betular dejaron en evidencia su sorpresa por la originalidad de la receta, lo que fue imitado por Sierra. El chef preguntó luego por qué Sierra seguía la propuesta de su compañera, a lo que él respondió que solo utilizaba los ingredientes disponibles: “Porque había cuatro zanahorias, huevo y esto”.

Entre risas, surgió el debate sobre la naturaleza del plato. Betular planteó, sin disimular su perplejidad: “No entiendo, ¿es una entrada? ¿Un principal? ¿Va de postre? No veo la luz”. El ambiente distendido prevaleció con el remate humorístico: para Sierra, proveniente del mundo infantil televisivo, cualquier traspié culinario podía relativizarse con una actitud positiva y desenfadada.