Rulo Schijman habló de su separación con Gabriela Sari: “Es muy doloroso”

Darian Rulo Schijman confirmó en abril de este año su separación de Gabriela Sari, tras 11 años de relación. Desde ese momento, ambos eligieron transitar esta nueva etapa alejados de la exposición mediática y, en las pocas ocasiones en que hablaron públicamente, lo hicieron con respeto y afecto mutuo. Este martes, Rulo fue invitado a Puro Show (El Trece) y compartió cómo vive este proceso, abordando el impacto personal y familiar de la ruptura, su organización cotidiana y la firme decisión de ambos de evitar el escándalo.

Durante la entrevista, una de las panelistas, Angie Balbiani, destacó la particularidad del vínculo entre ambos: “A mí me impresiona cómo habla Gaby de vos y vos de Gaby. Siempre hablamos de divorcios complicados, de separaciones complicadas. ¿Cómo es separarse queriéndose tanto?”. Rulo respondió sin rodeos: “Es doloroso. La realidad que es doloroso, porque después de una relación de tantos años, tuvimos 11 años juntos, y obviamente no solamente lo personal con Gaby, es la ruptura de una familia, con una nena y todo lo que conlleva eso”.

Acto seguido, Rulo se refirió a las responsabilidades compartidas. “Pero cuando uno entiende que es lo mejor para los dos y también para la hija que tenemos, lo tomás con cierta responsabilidad también, es como que es parte de la vida. Entonces, creo que hay que ser adultos en las decisiones y entender que las cosas son así y llevarse bien es mucho mejor para todos”, aseguró.

Al ser los dos figuras públicas podrían haber complicado la separación. Sin embargo, ambos decidieron hacer todo lo contrario: “Fue un tiempo, un proceso, como todos saben, cuando uno se separa no es de un día para el otro. Bueno, cuando hay escándalos y estas cuestiones que se generan, pueden pasar. No es nuestro estilo, nosotros no somos así. Gaby es una mujer seria y yo me considero un tipo serio también, y la verdad que no nos dimos motivos para que eso ocurra. A mí no me gusta hacer de mi carrera eso, o hacer eso en mi carrera, mejor dicho. Es como que colgarme de esta situación y empezar a opinar, a ver si dicen un nombre o no”.

“¿Comparten hoy momentos con Donna los dos?“, fue la pregunta que le hizo Marcia, más conocida como Pochi de Gossipeame. “Nosotros tenemos muy buen diálogo, hablamos seguido y la realidad es que por cómo son nuestros trabajos, si no tuviésemos buena relación nos volveríamos locos. Mirá, Gaby va a hacer temporada en Mar del Plata con la obra que está haciendo, El Secreto. Y me dijo de un día para el otro que van a Mar del Plata con la obra", contó.

El periodista lejos de ponerle trabas a su expareja, contó lo que le respondió. “Ni me cuentes más. Te apoyo completamente con el viaje a Mar del Plata, como sea’. Dividimos el tiempo, pero nos estamos organizando. Le dije: ‘Decime en qué necesitás que te ayude’, porque yo también la entiendo a ella. Tiene que trabajar”, relató.

La organización de la agenda familiar durante el verano y las fiestas también fue un tema a conversar. “Nos dividimos una cantidad de días cada uno. Entonces, yo voy a pasar Navidad ahora con Donna y después de eso me voy de vacaciones en mi tiempo de lo que sería sin Donna. Y después vuelvo y la voy a buscar yo a Mar del Plata”.

La decisión de Rulo y Gabriela Sari de transitar la separación en privado, priorizando el bienestar de su hija y su propio equilibrio, y evitando alimentar rumores o polémicas, marca el tono de una historia donde el respeto y la madurez resultan centrales. Las palabras de Rulo en televisión reflejan el esfuerzo de ambos por construir un vínculo basado en el diálogo, la colaboración y la comprensión mutua, aun en medio de los cambios más profundos de la vida familiar.