La sorpresa de Flavio Mendoza a su hijo antes de Navidad: “¡Al Polo Norte!”

El productor teatral sorprendió a Dionisio con un viaje a Finlandia para conocer a Papá Noel (Video: Instagram)

Flavio Mendoza decidió sorprender a su hijo Dionisio con una experiencia única e inesperada. Aunque ambos tenían planeado viajar a Rosario para asistir al show de Navidad que el productor organiza cada año, Flavio optó por cambiar el destino a último momento y llevar a su hijo a Finlandia, con la idea de que viviera una verdadera Navidad blanca, celebrara su cumpleaños en un entorno mágico y, sobre todo, tuviera la posibilidad de conocer en persona a Papá Noel. Esta decisión, motivada por el deseo de crear recuerdos inolvidables, se transformó en una aventura familiar marcada por la emoción, el juego y la complicidad entre padre e hijo.

El momento de la revelación del viaje quedó registrado en un diálogo espontáneo y divertido entre ambos, arriba del avión, donde Flavio fue construyendo el misterio sobre el destino final. “Escuchá”, propuso el productor, generando expectativa en su hijo. “¿Qué?”, respondió Dionisio, atento. “Te quiero decir una...”, continuó Flavio, mientras Dionisio, entre risas, apuraba la respuesta: “¡Ya!”. Flavio ensayó una primera pista: “Vamos a Rosario”. Su hijo, convencido, asintió: “Ajá”. Pero la sorpresa no se agotó ahí. “¿Vos estás segura?”, insistió Flavio. “Sí”, contestó Dionisio, seguro de que el plan seguía en pie.

La conversación ganó en intriga y complicidad. Flavio, con tono de misterio, planteó: “Y si yo te digo que vamos a hacer un viaje increíble, ¿cuál sería?”. Dionisio reafirmó su idea: “A Rosario”. Sin embargo, la respuesta fue otra: “No vamos a Rosario”, aclaró Flavio. Dionisio, sin sospechar aún el verdadero destino, retrucó con humor: “Andá”. Flavio aprovechó el momento para acentuar la sorpresa: “¿A vos te parece que este avión es para ir a Rosario?”. Dionisio, todavía expectante y sin anticipar el giro, respondió: “Sí”.

Flavio decidió pasar su cumpleaños y la Navidad en Helsinki junto a su hijo (Video: Instagram)

La revelación llegó tras unos segundos de pausa e incertidumbre. “¿Dónde papá te dijo que te iba a llevar?”, preguntó Flavio. Dionisio recordó: “Para Pueblo Nuevo. ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, papá!”. El entusiasmo y la alegría de Dionisio explotaron en gritos y risas, dejando en claro el alcance de la sorpresa. Flavio, satisfecho, coronó el momento: “¿A dónde nos vamos?”. Dionisio, ya consciente de la magnitud del viaje, exclamó: “¡Al Polo Norte!“. Flavio indagó sobre el motivo, y su hijo explicó: “Vamos a pasar tu cumple. ¡Sííí!”.

La trascendencia de este viaje quedó reflejada también en el mensaje que Flavio compartió con sus seguidores. “Quiero compartir con todos un sueño, yo no subo nunca nada para presumir, no me interesa, pero desde que soy papá y porque siempre fui igual, soy un eterno soñador, siempre quise venir a este lugar, todos saben que amo mis shows de Navidad. Este año, con tres en distintas ciudades, y cuando mi hijo perdió su primer diente dije mi bebé está creciendo, haciendo preguntas y todo lo que un niño de 7 años hace, y dije es el momento... dónde está Papá Noel de verdad. Espero poder estirar esta ilusión de que crea en la magia y en los sueños porque se cumplen con esfuerzo, mucho trabajo, disciplina y pasión se logran. Subió al avión pensando que viajábamos a Rosario y en el avión fue la sorpresa: vamos a vivir una Navidad blanca como en los cuentos. Les deseo a todos una hermosa Navidad y nunca dejen de soñar porque los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan”, relató Mendoza en el pie del video.

El significado del viaje trasciende el simple cambio de destino. Para Flavio Mendoza, la oportunidad de compartir una Navidad blanca en Finlandia, celebrar el cumpleaños de su hijo y permitirle conocer a Papá Noel representa una manera de fortalecer el vínculo familiar y regalarle a Dionisio una vivencia que trasciende lo material. Este gesto se convierte en una marca en la memoria infantil, un recuerdo que, más allá de la sorpresa y la diversión, deja una huella profunda en la construcción de la relación entre padre e hijo.