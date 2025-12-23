Teleshow

El crudo testimonio de Angie Balbiani sobre el empresario acusado de abuso de menores: “Mi hijo iba a su casa”

La panelista de Puro Show contó en primera persona su angustia por el caso Marcelo Porcel, quien formaba parte de su entorno escolar, y cuyo escándalo sacude a la comunidad

Guardar
El relato de Angie Balbiani sobre un abusador de menores (Video: Puro Show. El Trece)

El eco de la voz de Angie Balbiani retumba en la mañana televisiva: “Yo he ido a buscar a mi hijo a su casa”. La frase, tan simple como devastadora, condensa el vértigo de una comunidad escolar sacudida por una denuncia que dejó de ser ajena para transformarse en miedo propio. El caso de Marcelo Porcel, empresario imputado por abuso sexual y corrupción de menores desde junio de 2024, atraviesa el corazón y la intimidad de quienes confiaron en él. Y la panelista fue una de ellas.

“Este caso me interpela personalmente porque es un padre del colegio de mi hijo”, reveló Angie Balbiani desde su participación en el programa PuroShow (El Trece). Su hijo mayor, Benjamín, compartió durante años vivencias y juegos con el hijo de Marcelo Porcel. No figura en el expediente, aclaró ella, pero ¿es posible leer una causa judicial y no ver los nombres propios, los rostros, los patios, los cumpleaños, las rutas al club? “Conozco los nombres, los apellidos y el modus operandi que este hombre utilizaba. Son los compañeros de tu hijo. Son los compañeros de mi hijo”, repitió, y la gravedad de cada palabra resonaba sobre la mesa del estudio.

El acusado, según su relato, era “el típico padre pata, el que te buscaba, te traía, te llevaba”. Había una complicidad que excedía la lógica entre adultos responsables, una confianza tejida durante años, rota en un instante. Los chicos, cuenta Balbiani, coinciden en lo esencial: los buscaba, insistía en que se quedaran a dormir, y esos encuentros se repetían. “Era un lugar donde, si ibas, por lo general, te quedabas a dormir”, reconstruyó. Los chicos tenían trece y catorce años. La lista podría alargarse: “Podrían sumarse más testimonios de menores de otras edades”.

En el expediente, surgen relatos como puñales. Hablan de alcohol y dinero ofrecidos a chicos que “quizás nunca habían tomado en su vida”. “Les ponía un vaso de alcohol a menores y les ofrecía plata para que se lo tomaran”, describió la panelista al aire. El abuso no solo es físico, sino de poder: “Cuando un padre de familia invita a tu hijo a su casa, uno asume que lo va a cuidar. Es una relación absolutamente asimétrica”, analizó.

Marcelo Porcel, el empresario denunciado
Marcelo Porcel, el empresario denunciado por abuso de menores

Los encuentros, según los chicos, no se limitaron a un solo espacio. Cambiaron de escenario, pero el patrón persistió. Recién, al hablar entre ellos, comenzaron a ver las piezas del rompecabezas. “Nunca pensaron que un padre que era tan cómplice iba a ser esto”, expresó.

El testimonio adquirió un tono aún más personal con un recuerdo en primera persona. “Yo he ido a buscar a mi hijo a su casa. Me he sentado a hablar con él”. El temor se colaba en la voz: “Yo me senté a hablar con mi hijo para decirle: ‘Por favor, si pasó algo, decime’”. La denuncia formal llegó el 5 de julio. La Justicia dictó una medida cautelar: prohibición para Marcelo Porcel de trasladar chicos al colegio y de acercarse al club. Pero el relato de las familias revela fisuras: “En algunas ocasiones seguía trasladando a sus hijos y los dejaba a varias cuadras de la escuela”.

Ahora, el acusado está en Uruguay, amparado por una autorización judicial, mientras la causa avanza. Los chicos declaran en Cámara Gesell. Algunos ya hablaron. “Es muy fuerte lo que relatan”, advirtió Balbiani. El proceso, lejos de calmar a la comunidad, lo mantiene en vilo: “Encontrarte con un supuesto abusador en la playa, en el colegio o en las cuadras linderas a tu casa debe ser muy doloroso”.

¿Quién puede dormir tranquilo cuando la sombra de la sospecha se pasea por el barrio, por la esquina, por la puerta de la escuela? Balbian se animó a conjeturar: “Yo agradezco que no me haya pasado a mí, porque no sé si tendría la templanza que tienen los padres ahora”. Habló desde el límite donde termina el expediente y empieza el miedo. Desde el lugar de una madre que busca escuchar, que exige justicia, que todavía no encuentra respuestas.

Temas Relacionados

Angie BalbianiMarcelo Porcel

Últimas Noticias

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

Con un look cómodo y distendido, la modelo visitó tiendas de diseño para completar el armado de su flamante hogar con su propio estilo. Las imágenes exclusivas de Teleshow

Las exclusivas compras de Zaira

El viaje soñado de María Becerra y J Rei por el cielo mágico de Finlandia: “Qué afortunados somos”

Luego de los shows consagratorios en River, La Nena de Argentina y su novio cambiaron el calor de Buenos Aires por el frío polar del Ártico en busca de auroras boreales

El viaje soñado de María

La irrupción de Wanda Nara en un show en Vélez y la pregunta directa a Ian Lucas: “¿Qué pasa con Evangelina?”

El streamer participaba del show de Federico Vigevani cuando apareció la conductora y todo giró sobre el vínculo con la modelo, quien estaba presente entre el público

La irrupción de Wanda Nara

Guido Kaczka recibió en su programa a la visita más esperada: “Por primera vez entra este personaje”

El conductor de Buenas noches Familia mostró su emoción y felicidad generando una noche distinta en el estudio y para la audiencia

Guido Kaczka recibió en su

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

El actor relató un desopilante episodio durante el espectáculo de José María Muscari, sin saber que la protagonista era la madre de su pareja

La tremenda anécdota de Christian
DEPORTES
Jugaron a más de 1400

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

El jefe de Alpine aclaró el rol de Flavio Briatore y qué deben mejorar para el próximo año en la F1

Se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y una grave lesión lo podría dejar sin Mundial

Roger Federer cuestionó cómo el tenis trata a sus ídolos: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte”

TELESHOW
Las exclusivas compras de Zaira

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

El viaje soñado de María Becerra y J Rei por el cielo mágico de Finlandia: “Qué afortunados somos”

La irrupción de Wanda Nara en un show en Vélez y la pregunta directa a Ian Lucas: “¿Qué pasa con Evangelina?”

Guido Kaczka recibió en su programa a la visita más esperada: “Por primera vez entra este personaje”

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

INFOBAE AMÉRICA

Edmand Lara arremete contra Rodrigo

Edmand Lara arremete contra Rodrigo Paz: dice que “no vale ni un peso” e insulta a sus ministros

Banksy le da a Gran Bretaña un agridulce regalo navideño

Salvador Nasralla, ex vice de Xiomara Castro, busca obstruir el proceso electoral en Honduras

La primera impresión es la que cuenta: por qué imitar la sonrisa de otros genera confianza

Bolivia: alcaldías y choferes definen tarifas transitorias del transporte en medio de reclamos por el precio del combustible