El crudo testimonio de Angie Balbiani sobre el empresario acusado de abuso de menores: “Mi hijo iba a su casa”

El relato de Angie Balbiani sobre un abusador de menores (Video: Puro Show. El Trece)

El eco de la voz de Angie Balbiani retumba en la mañana televisiva: “Yo he ido a buscar a mi hijo a su casa”. La frase, tan simple como devastadora, condensa el vértigo de una comunidad escolar sacudida por una denuncia que dejó de ser ajena para transformarse en miedo propio. El caso de Marcelo Porcel, empresario imputado por abuso sexual y corrupción de menores desde junio de 2024, atraviesa el corazón y la intimidad de quienes confiaron en él. Y la panelista fue una de ellas.

“Este caso me interpela personalmente porque es un padre del colegio de mi hijo”, reveló Angie Balbiani desde su participación en el programa PuroShow (El Trece). Su hijo mayor, Benjamín, compartió durante años vivencias y juegos con el hijo de Marcelo Porcel. No figura en el expediente, aclaró ella, pero ¿es posible leer una causa judicial y no ver los nombres propios, los rostros, los patios, los cumpleaños, las rutas al club? “Conozco los nombres, los apellidos y el modus operandi que este hombre utilizaba. Son los compañeros de tu hijo. Son los compañeros de mi hijo”, repitió, y la gravedad de cada palabra resonaba sobre la mesa del estudio.

El acusado, según su relato, era “el típico padre pata, el que te buscaba, te traía, te llevaba”. Había una complicidad que excedía la lógica entre adultos responsables, una confianza tejida durante años, rota en un instante. Los chicos, cuenta Balbiani, coinciden en lo esencial: los buscaba, insistía en que se quedaran a dormir, y esos encuentros se repetían. “Era un lugar donde, si ibas, por lo general, te quedabas a dormir”, reconstruyó. Los chicos tenían trece y catorce años. La lista podría alargarse: “Podrían sumarse más testimonios de menores de otras edades”.

En el expediente, surgen relatos como puñales. Hablan de alcohol y dinero ofrecidos a chicos que “quizás nunca habían tomado en su vida”. “Les ponía un vaso de alcohol a menores y les ofrecía plata para que se lo tomaran”, describió la panelista al aire. El abuso no solo es físico, sino de poder: “Cuando un padre de familia invita a tu hijo a su casa, uno asume que lo va a cuidar. Es una relación absolutamente asimétrica”, analizó.

Marcelo Porcel, el empresario denunciado por abuso de menores

Los encuentros, según los chicos, no se limitaron a un solo espacio. Cambiaron de escenario, pero el patrón persistió. Recién, al hablar entre ellos, comenzaron a ver las piezas del rompecabezas. “Nunca pensaron que un padre que era tan cómplice iba a ser esto”, expresó.

El testimonio adquirió un tono aún más personal con un recuerdo en primera persona. “Yo he ido a buscar a mi hijo a su casa. Me he sentado a hablar con él”. El temor se colaba en la voz: “Yo me senté a hablar con mi hijo para decirle: ‘Por favor, si pasó algo, decime’”. La denuncia formal llegó el 5 de julio. La Justicia dictó una medida cautelar: prohibición para Marcelo Porcel de trasladar chicos al colegio y de acercarse al club. Pero el relato de las familias revela fisuras: “En algunas ocasiones seguía trasladando a sus hijos y los dejaba a varias cuadras de la escuela”.

Ahora, el acusado está en Uruguay, amparado por una autorización judicial, mientras la causa avanza. Los chicos declaran en Cámara Gesell. Algunos ya hablaron. “Es muy fuerte lo que relatan”, advirtió Balbiani. El proceso, lejos de calmar a la comunidad, lo mantiene en vilo: “Encontrarte con un supuesto abusador en la playa, en el colegio o en las cuadras linderas a tu casa debe ser muy doloroso”.

¿Quién puede dormir tranquilo cuando la sombra de la sospecha se pasea por el barrio, por la esquina, por la puerta de la escuela? Balbian se animó a conjeturar: “Yo agradezco que no me haya pasado a mí, porque no sé si tendría la templanza que tienen los padres ahora”. Habló desde el límite donde termina el expediente y empieza el miedo. Desde el lugar de una madre que busca escuchar, que exige justicia, que todavía no encuentra respuestas.