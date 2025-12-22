Teleshow

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

La conductora en un ida y vuelta con Sofía Gonet “La Reini” se despachó con un filoso comentario sobre el padre de sus tres hijos mayores. El momento

La conductora tuvo un divertido ida y vuelta con Sofía Gonet "La Reini" que terminó en un comentario punzante contra su exmarido (Video: MasterChef Celebrity/ Eltrece)

La temática navideña en MasterChef Celebrity puso a los famosos a cocinar platos típicos de las fiestas alrededor del mundo. En medio de ese clima, Wanda Nara y Maxi López tuvieron un momento tenso acorde a la realidad que suele reinar en muchos encuentros de la festividad: la conductora recordó el inicio de su mediático y explosivo romance con Mauro Icardi.

Todo comenzó con un reclamo de Sofía Gonet, más conocida como La Reini, a la animadora para que le presente “un chongo con guita”. “Con el chongo capaz me ayuda Maxi con un amigo ‘millo’”, lanzó Wanda. “El otro día le dije a Maxi que tenía que presentarme a uno de estos con plata”, se despachó la influencer.

El picantísimo remate de la conductora no tardó en llegar y generó risas y una incomodidad ante una relación amorosa que generó y aún sigue dando muchísima tela para cortar. “Maxi es tan generoso que hasta a mí me presentó un amigo y me casé”, arrojó a quemarropa con una carcajada, mientras despedía a la participante para que vuelva a su lugar y la cámara mostraba la media sonrisa del exfutbolista y el estudio reaccionaba con un “nooo”.

“Tengamos la Navidad en paz”, exclamó Germán Martitegui, mientras Wanda se excusaba. “Me la dejó servida La Reini”, concluyó, tentada de risa, haciendo que Sofi Gonet termine reflejando el sentimiento generalizado tras la ácida confesión. “Todos mudos. Dejó mudo a todos en el canal", expresó.

En la misma emisión del programa, Maxi López había protagonizado un momento distendido junto a Wanda al hablar sobre los intercambios de platos navideños y los pedidos de regalos en las fiestas. El episodio tomó un giro humorístico cuando el exjugador evocó las largas cartas de deseos que recibía de su exmujer para Navidad. “Eran imposibles, no resistía bolsillo”, manifestó el participante entre risas, refiriéndose a lo costoso de sus pedidos.

La conversación surgió luego de que el Turco Husaín hiciera uso de su beneficio en el programa, permitiéndole intercambiar su preparación con otro concursante; Maxi aceptó la propuesta y ambos quedaron satisfechos con el acuerdo. La empresaria intervino y aseguró que contribuyó al intercambio: “Yo colaboré porque lo asusté, hablé de secretos”, a lo que López respondió con ironía: “¿Tiene secretos? No tengo memoria”. El Turco remató la secuencia con: “No hay nada que ocultar”.

Más adelante, la conductora quiso saber qué pensaba Maxi regalarles a Valentino, Benedicto y Constantino, sus hijos en común, para estas fiestas. El exjugador explicó que todavía debía sentarse con ellos a escribir sus cartas navideñas y ahí surgió el recuerdo de las peticiones de Wanda Nara, a las que describió como extensas y fuera del alcance de cualquier bolsillo.

En la charla también se trataron los deseos para la esposa de Maxi, Daniela Christiansson, quien se encuentra cerca de dar a luz a su segundo hijo con el exfutbolista. Consultado sobre sus pedidos, él confesó: “Una cosa me pidió. Le gustaría hacer parto natural y yo estoy todo cagado. Es una decisión que tomamos entre los dos, tiene las dos opciones. Después seguramente se va a caer algún regalito”.

Wanda, en tono curioso, preguntó si los diamantes seguían estando entre sus obsequios habituales. Él admitió: “He regalado”, aunque aclaró que este año ese lujo aún no estaba definido. Cuando la conductora le pidió explícitamente ese regalo para ella, Maxi mencionó a su actual pareja, Martín Migueles. “¿Vos querés un diamante? Ahí vamos a tener que pedirle a Migueles”, mencionó con picardía su exmarido señalando a la actual pareja de ella. “Después de no se cuántas administraciones sigue reclamando… No, ya está, ahí se terminó”, concluyó.

