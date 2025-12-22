Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

En un cara a cara con Migue Granados, Chano Charpentier recordó cómo decidió llevar a cabo su internación y la ayuda que le dio el escribir canciones (Olga)

La vida de Chano Charpentier es, desde hace años, una historia de lucha, introspección y renacimiento. Después de haber tocado lo más alto con el éxito de Tan Biónica y lo más bajo a nivel personal, el músico siempre fue transparente a la hora de compartir su relación con las adicciones y la forma en la que la música lo ayudó a salir a flote cuando parecía imposible. El milagro del arte, como él mismo lo define, es lo que convirtió los momentos más oscuros en una nueva oportunidad. En este contexto, el artista pasó por una entrevista íntima con Migue Granados para Olga, donde abrió su corazón sobre la internación, el proceso de escribir canciones y cómo entender la propia historia sin culpa pero con responsabilidad.

En la charla, Chano volvió sobre los años más difíciles. Recordó que a los 24 años ya sentía que su vida se le estaba yendo de las manos: no podía parar. Al respecto, comentó: “Mi familia estaba esperando como que yo decida internarme...”. Y siguió:. “Una madrugada, como siempre, voy a mi hermano y le digo: ‘Bambi, me tengo que internar y no puedo parar’. Voy al dealer llorando... Y ya se me descontroló una situación que después entendí como que yo tenía una enfermedad y que no tenía la culpa de tenerla, sino que tenía la responsabilidad de recuperarme”.

"No tenía la culpa de tenerla, sino la responsabilidad de recuperarme", aseguró Chano sobre sus adicciones (Instagram)

Durante la internación, que duró ocho meses, la escritura se volvió una tabla de salvación. En ese contexto, Chano contó que una de las herramientas que le ofrecieron fue trabajar con distintos planes de escritura. El último llamado originalmente “El inventario sexual, no era lo que el nombre sugería, sino un ejercicio profundo sobre las relaciones personales y el reconocimiento de los patrones que se repetían y, en su caso, la obsesión. “El patrón en común en todas, era la obsesión. Entonces, yo dije: ‘Es el inventario de las obsesiones’”, explicó el músico. A partir de este ejercicio, surgió la idea de uno de sus discos más emblemáticos y exitosos: "Obsesionario en La mayor".

En esa misma línea, Chano admitió: “Creo que nunca conté esta historia, pero el inventario de las obsesiones le puse “Obsesionario”. Granados, curioso, quiso saber si todo ese material fue escrito adentro de la clínica. Chano aclaró que, si bien ese momento sirvió de base para muchas letras y títulos, lo que realmente escribió en la clínica fue “Arruinarse”, uno de los textos más movilizadores de esa etapa y que cantó con Airbag. “Estuve ocho meses internado. ¿Sabés lo que era?”, admitió, dejando entrever que la experiencia fue tan dura como decisiva para dar el salto hacia una vida nueva.

Cabe recordar que no es la primera vez que Charpentier habla de su historia de recuperación. Incluso ha hablado sobre cómo se sentía luego del tratamiento, tal como ocurrió en Otra noche perdida (El Trece) con Mario Pergolini. “Al principio, cuando me puse bien, sentía mucha culpa”, compartió. “Sentía culpa por un montón de daño que había hecho. Después empecé a entender que yo no tenía que sentir culpa porque cuando yo comencé a probar sustancias y cosas así, a mí nadie me dijo todo el daño que yo iba a provocar. Nadie me dijo ‘che, probá esto que tu vida se va a convertir en algo ingobernable, que vas a lastimar a tu madre, a tus hermanos, a tu familia’. Yo no sabía eso y después lo terminé haciendo. Ahora sé que tengo la responsabilidad de ser una mejor persona porque tengo las herramientas”, manifestó.

En su charla con Mario Pergolini, Chano confesó haber sentido culpa al iniciar su recuperación (Otro día perdido - El Trece)

Hoy, en medio de un proceso de recuperación y con proyectos en marcha, Chano se permite hablar de aquellos tiempos con una claridad y una honestidad que inspiran a quienes lo siguen. Y de esa manera, confirma que, más allá de cualquier estigma, el arte puede ser un salvavidas: un modo de atravesar las obsesiones y encontrar, detrás de la enfermedad, una razón, y hasta una melodía, para seguir viviendo y cantando.