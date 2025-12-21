El emotivo homenaje de Tomás Mazza a Alejandra Locomotora Oliveras en Párense de Manos III

El homenaje de Tomás Mazza a Alejandra Locomotora Oliveras en Párense de Manos

El sábado, la pelea estelar de Párense de Manos III enfrentó a Gero Arias y Tomás Mazza en un duelo único cargado de expectativas y tensión. Después de meses de entrenamiento, los jóvenes llegaban al ring con ansias de victoria y el hambre por el título. Sin embargo, un detalle previo al ingreso del streamer al cuadrilátero sorprendió a los presentes en el estadio de Huracán. El influencer le hizo un homenaje a Alejandra Locomotora Oliveras, su antigua entrenadora, quien falleció a finales de julio de 2025.

El emotivo clip comenzaba con la voz de la boxeadora, relatando un día de entrenamiento con Tomás. “Arrancamos la semana entrenando, mi amor. Vamos a entrenar con el Mazza. ¿Le ponemos todo? ¿Toda la máquina?“, se la escuchaba alentar a la Locomotora.

Acto seguido, la voz de la deportista afirmaba el sacrificio del joven y dejaba en claro cómo ella lo llevaba a su límite, buscando que saque su mejor versión. “Adentro tuyo hay un campeón, yo te voy a enseñar a no ser más pel... y a quererte y a cuidarte, porque vos sos único. Entrená. Lo voy a motivar al Mazza. A ver pel... sacá el campeón que tenés adentro. Dale. A entrenar. Ponete las pilas, vos podés, cumplí tu sueño, cumplí tus metas. Vos podés, invertí en tu capital que sos vos. Entrená. Valorate, a no ser más pel... vos podés. La vida es una pelea, hay que levantarse para seguir. Levantate, luchá por tu felicidad. Levantá el oj... no podés dejar de luchar. Hacelo, cumplí tu sueño, cumplí tus metas. Si yo puedo, vos podés”, decía la icónica boxeadora con su voz inconfundible.

Gero Arias le ganó a Tomás Mazza en la última pelea de Párense de Manos III

Luego, la pantalla se oscureció, dejando en letras blancas la frase: “Alejandra Locomotora Oliveras. Eternamente presente”. El fallecimiento de Locomotora Oliveras, figura emblemática del boxeo argentino y excampeona mundial, generó una profunda conmoción en el ámbito deportivo y en las redes sociales. La noticia impactó especialmente a Tomás Mazza, el influencer que fue entrenado por ella previo a su participación en La Velada del Año 5, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos en Sevilla.

Tras la muerte de su entrenadora, Mazza expresó su dolor públicamente a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de emoción: “No lo puedo creer”. El vínculo entre ambos, forjado en semanas de entrenamiento, quedó reflejado en las imágenes que el joven publicó junto a su mentora.

El emotivo video proyectado en el estadio de Huracán recordó el legado de Alejandra Oliveras y su influencia en la carrera de Mazza

La reacción de Mazza se manifestó de inmediato tras conocerse la muerte de Oliveras. En sus historias de Instagram, el influencer compartió fotografías y grabaciones que documentaron los momentos vividos junto a la campeona durante la preparación para el evento internacional. Estas publicaciones, acompañadas de palabras de incredulidad y pesar, evidenciaron la huella que la exboxeadora dejó en quienes la rodearon, especialmente en las nuevas generaciones que encuentran en las redes sociales un espacio para compartir sus experiencias y emociones.

Durante las sesiones de entrenamiento, que se extendieron por casi dos horas e incluyeron ejercicios de calentamiento, agilidad, boxeo de sombra, trabajo con saco y manoplas, la excampeona transmitió conocimientos técnicos y enfatizó la importancia de la disciplina, la perseverancia y la fortaleza mental. Oliveras compartió anécdotas personales y remarcó la necesidad de mantener un estilo de vida saludable y una concentración plena en cada práctica. En uno de los momentos más recordados de estas sesiones, la exboxeadora corrigió a Mazza con un consejo técnico: “Y otra cosa que no sirve Mazza es irte así duro, a que te peguen. Vos te quedás así quieto, esperando a que te peguen. Ahí lanzas un Uppercut”.

Tomás Mazza rindió tributo a Alejandra Locomotora Oliveras, su exentrenadora y figura emblemática del boxeo argentino, antes de subir al ring

Este consejo se reflejó durante el combate de Mazza en La Velada del Año 5 frente a Viruzz, donde aplicó la técnica sugerida por Oliveras, replicando el movimiento exacto que la campeona le había enseñado. El gesto, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, se convirtió en un homenaje espontáneo a la memoria de la exboxeadora, mostrando la influencia directa de su legado en el desempeño de sus alumnos.

La figura de la Locomotora trascendió los límites del boxeo. Su historia de vida, marcada por la superación y la energía dentro y fuera del ring, la convirtió en un referente para miles de personas. Su capacidad para inspirar a jóvenes deportistas y figuras del entretenimiento se reflejó tanto en los gimnasios como en el mundo digital, donde su ejemplo continúa motivando a nuevas generaciones. La repercusión de su fallecimiento en el deporte y en las redes sociales evidencia la profundidad de su impacto y el cariño que supo cosechar a lo largo de su carrera.