La China Suárez mostró el costoso obsequio que le hizo Mauro Icardi: la comparación con uno similar que le regaló a Wanda

La China Suárez mostró los regalos que le hizo Mauro Icardi antes de Navidad (Instagram)

La China Suárez celebró la previa de la Navidad con gestos de lujo y romanticismo, de la mano de su pareja, Mauro Icardi. Apenas unos días antes de las fiestas, la actriz y cantante compartió en sus redes sociales la intimidad de los regalos que recibió del futbolista, mostrando detalles exclusivos, guiños personalizados y el clima festivo que se vive en su casa en esta época del año.

En una de las imágenes, una mesa blanca sostiene varias bolsas y cajas de Louis Vuitton en tonos negros y dorados, todo dispuesto con la prolijidad característica de una boutique. En el centro destaca una tarjeta manuscrita que revela el costado sensible del regalo. El ambiente, decorado para las fiestas, refuerza el espíritu navideño con dos candelabros dorados, velas blancas, moños rojos y una corona decorada con peluche, esferas rojas y verdes.

El entorno está bañado por una luz cálida y detalles que transmiten calidez y celebración. Junto a las imágenes, la China sumó etiquetas a Icardi, el tradicional “teşekkürler” (“gracias” en turco), y a la firma de lujo Louis Vuitton, sellando el momento con un corazón rojo.

Icardi eligió varias cosas de Louis Vuitton para su novia

La secuencia se completa con una segunda foto capturada en el interior de un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico de lujo chino, apodado el “Rolls-Royce chino”, que tiene un valor que oscila entre 93.989 € y los 130.656 €. El vehículo, de diseño sofisticado y acabados oscuros, muestra detalles únicos: una figura tejida colgando del volante, un adorno de búho en la parte superior, y sobre la consola una nota manuscrita adornada con stickers de corazones rojos, cuyo contenido completo no es legible. Del retrovisor cuelga una tarjeta con las siglas del Galatasaray y el año en el que se abrió el club, sumando más misterio y personalización a la jornada de regalos. Por la ventanilla, la vegetación del entorno aporta el toque final a una imagen tan exclusiva como cálida.

Estos regalos, que alternan marcas de lujo, mensajes íntimos y detalles navideños, confirman el perfil detallista y afectuoso de Mauro Icardi, así como la complicidad que comparte con la China Suárez, una pareja que logra combinar el brillo de las grandes firmas con el romanticismo y las costumbres personales en cada celebración.

El delantero del Galatasaray eligió un auto de origen chino (Instagram)

No es menor recordar que en el año 2014, en un nuevo aniversario de pareja, Mauro sorprendió a Wanda Nara con un regalo que se convirtió en un verdadero símbolo del lujo y la generosidad. El entonces delantero del Inter se la jugó y decidió agasajar a su esposa con un Rolls-Royce modelo Wraith, un auto de alta gama cuyo valor ronda los 300 mil dólares, dejando en claro que no escatima en detalles a la hora de conquistar el corazón de Wanda.

Pero el costoso obsequio no fue el único gesto romántico de ese mes clave para la pareja. Icardi, además, acompañó la entrega del vehículo con un mensaje sugestivo y cariñoso en sus redes sociales: “En un mes muy importante para nosotros te hago este regalito. Te Amo @wandaicardi #RollsRoyce #RR #elqueQuerías”, escribió el futbolista en Twitter, haciendo alusión tanto al aniversario como al comienzo de su relación, fechado para ellos el 27 de octubre de 2013.

A la luz de ese antecedente, el reciente regalo de Mauro Icardi a la China Suárez antes de Navidad, un Hongqi E-HS9 —el SUV eléctrico de lujo conocido como el “Rolls-Royce chino”— puede interpretarse con un nuevo matiz simbólico. La elección de un auto de origen chino podría no ser un simple gesto de ostentación material, sino también una referencia directa, y hasta lúdica, al apodo “China” con el que se conoce a Eugenia Suárez. Este detalle convierte el regalo en una suerte de homenaje personalizado, resignificando el obsequio y alejándolo del mero lujo para transformarlo en un acto cargado de afecto, complicidad y guiños íntimos, donde cada artículo tiene una historia que contar más allá de su precio y marca.