Maxi López recordó la drástica decisión que tomó para no entregarle su celular a Wanda Nara durante su relación

El exfutbolista rememoró uno de los momentos de tensión que vivió en su relación con la mediática y contó por qué se arrepintió de su respuesta

Maxi López recordó la drástica decisión que tomó para evitar que Wanda Nara le revise el celular

A lo largo de los años, la relación entre Maxi López y Wanda Nara atravesó todo tipo de estados. Lo que parecía ser una guerra mediática y legal, poco a poco, se transformó en un vínculo familiar de paz, al punto tal que, hoy en día, el exfutbolista y la mediática disfrutan de un ida y vuelta cargado de humor en MasterChef Celebrity (Telefe). Aún así, este viernes, el deportista sorprendió al recordar una de sus peores discusiones con su exesposa.

Todo sucedió cuando López asistió al programa Juego Chino (Telefe). “Ahora en el programa hubo un momento en el que Wanda le pidió el celular a Ian, y de atrás se escucha un “no””. En línea con su accionar en el ciclo culinario, el invitado afirmó: “El celular no se entrega”.

Fue entonces cuando el comunicador le preguntó: “¿Has tenido una situación en la que digas: “No te voy a entregar el teléfono?”. Rápidamente, el invitado recordó una dura situación: “Yo vivía en Génova, jugaba en la Sampdoria, y ella tenía a veces esos ataques de celos, ¿viste? Y yo vivía en un hermoso penthouse divino enfrente del mar. Estaba hablando con mi representante en ese momento, que encima nos estábamos medios peleando. Era un departamento, dos pisos, y ella baja, sale a la terraza donde estaba hablando por teléfono y me hizo una escena de celos. Y yo encima que estaba recaliente porque me peleaba con mi representante, que esto y lo otro. “Dame el teléfono”, me dijo. “¿Querés el teléfono?”, le digo. Bueno, anda a buscarlo. Y dice: ¡Pum! Al mar. Y yo lo miraba y digo: ¿Qué hice? Pero, ¿viste? O sea, entre el huracán Wanda. Podía pasar todo a un tsunami en un segundo, ¿viste? Y dije: Bueno, se va. Y se fue el teléfono. Y no, sí, terrible, muy peligroso. Muy peligroso, ese huracán es terrible"”.

El exfutbolista recordó uno de sus peores discusiones con su expareja

Para cerrar dicha anécdota, Maxi reflexionó: “Era lo último en que pensaba el teléfono. Cuando pensé, después de dos segundos que termina la pelea con ella, digo: Era en esa época que vos tenías todo en el teléfono, la agenda, el chip, todo. Digo: “¿Qué hice?” Y me fui y me quedaba mirando al mar: “A ver, ¿me tiro o no me tiro?””.

En otro tramo de la charla, el conductor ahondó en otra anécdota: “¿Es verdad que Wanda te rompió una Ferrari? ¿Esto es así?”. Con sorpresa, Maxi expresó: “Sí. Uno de los ataques de Wanda, creo que era ira, celos, y yo la dejé liberarse”. Fue entonces cuando el comunicador le consultó si la tenía asegurada, a lo que el exfutbolista bromeó: “Contra Wanda no. Contra Wanda una Ferrari no te la asegura. O sea, te la revienta o te la revienta”.

Maxi López relató sus experiencias
Maxi López relató sus experiencias con Wanda Nara durante sus años en pareja

Luego, López continuó relatando el contexto en el que se dio dicha acción: “Yo estaba en el estacionamiento, baja ella, pasa, esquivo, me prende un cigarrillo y lo primero que ve es la Ferrari ahí en el fondo. Esa era negra. Y veo que arranca. Y bueno, empecé a fumar un pucho y veía que iba, venía, viva, venía, ¿viste? Bueno, Wanda, cuando es eso, hay que dejarla ser. Después, volvió mansita y, y me dijo: ¿te gustó? Fijate cómo te quedó. Le digo: Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer?”.

“¿Y mantuviste esa calma?”, quiso saber el conductor, visiblemente preocupado, a lo que López expresó: “Sí. Yo soy muy calmo. ¿Viste el que dice que o la gana o la empata? No. Bueno, con Wanda es o perdés o empatás. No ganás nunca. Entonces, ya asumiendo eso, uno se maneja diferente en la vida”.

