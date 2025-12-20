Teleshow

La palabra de Alejandra Maglietti después de sus lágrimas en la despedida de Bendita: “15 años con el capitán”

La panelista fue la más emocionada en el último programa de Beto Casella en El Nueve. La dedicatoria al conductor y la promesa para seguir juntos en el futuro

Las lágrimas de Alejandra Maglietti en el último programa de Bendita

El último programa de Bendita marcó el cierre de una etapa histórica en la televisión argentina. Beto Casella, tras veinte años al frente del ciclo de El Nueve, se despidió en un ambiente cargado de emoción, rodeado de su equipo y con un homenaje que repasó los momentos más significativos de dos décadas de humor, información y cercanía con el público.

En ese ambiente de sensaciones encontradas, la más conmovida fue sin dudas Alejandra Maglietti. La panelista, con quince años de trayectoria en el programa, rompió en llanto en los primeros minutos del último envío, mientras el conductor hacía un breve repaso de dos décadas al aire. Por la cabeza de la chaqueña, seguro pasaba la película de su vida, desde su crecimiento profesional bajo el ala de Casella y, sobre todo, la flamante maternidad. Una noticia en la que Bendita fue prácticamente un canal de difusión, ya que allí lo contó y desde entonces se convirtió en el diario público de su gestación.

“Ni esperábamos a Manu por esa época”, dijo Beto citando al bebé y mirando a Maglietti, que no paraba de llorar. “Una vida”, sintetizó la panelista para describir una quincena de años que sentía que se esfumaban en ese momento.

Alejandra Maglietti filmó el detrás de escena del último programa de Beto Casella en El Nueve (Video: Instagram)

Horas después, Maglietti compartió una fotografía abrazando a Casella y con un mensaje en el que resumió el significado de la jornada: “15 años en el barco del capitán. Fue un día de tantas emociones, creo que mejor despedida no pudo existir. Todo el equipo de tantos años unido para despedirlo con tanto cariño. Eso lo describe como persona, se fue aplaudido por toda la técnica, producción, vestuario, gerencia, maquillaje, en fin todos”. La panelista acompañó sus palabras con videos del detrás de escena, donde se registraron aplausos sostenidos, miradas emocionadas y la sensación de estar viviendo un momento irrepetible. El ambiente reflejaba la mezcla de alegría por el recorrido compartido y la tristeza propia de las despedidas.

El clima detrás de cámaras fue tan intenso como el que se vivió al aire. Una vez apagadas las luces del estudio, el equipo técnico, la producción y parte del personal que rodea al histórico ciclo se sumaron a los aplausos y abrazos, en una muestra de reconocimiento colectivo. Las emociones afloraron entre los presentes, quienes compartieron lágrimas y palabras de agradecimiento, conscientes de que se cerraba una etapa que había forjado lazos de compañerismo y pertenencia. También mostró la salida en el auto junto a Any Ventura, ante la requisitoria de cronistas que querían tener la palabra de los protagonistas.

El mensaje de Alejandro Maglietti
El mensaje de Alejandro Maglietti a Beto Casella y la respuesta del conductor (Instagram)

“Ojalá podamos trabajar juntos muchos años más”, respondió el conductor junto a un corazón y dio una pista del futuro de ambos. Es que tanto Maglietti como varios panelistas históricos de Bendita acompañarán a Casella en un nuevo proyecto televisivo. Entre los confirmados se encuentran Horacio Pagani, Any Ventura, Enzo Aguilar, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Mariela Fernández, Aníbal Pachano, Agustín Guardis, Mariano Flax, Leo Raff y Franco Casella. El nuevo ciclo, aun sin nombre definido, se emitirá por América y promete mantener el espíritu de equipo que caracterizó al programa original.

El legado de Bendita queda marcado por el afecto y la admiración entre sus protagonistas. La despedida de Casella no solo significó el cierre de un ciclo televisivo, sino también la celebración de un vínculo construido a lo largo de veinte años, en el que la unión y el reconocimiento mutuo se convirtieron en el sello distintivo del equipo. Y la gratitud eterna con el público, que se desprende de sus palabras de despedida: “El programa podría durar tres meses, si ustedes no aceptan o no quieren. Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto veinte años”, concluyó el conductor antes del episodio final.

