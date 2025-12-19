Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

Trailer de Melania, la película de Melania Trump con producción del argentino Fernando Sulichin

Melania, el documental que promete un acceso inédito a la vida de Melania Trump durante los días previos y posteriores a la investidura presidencial de 2025, ya tiene tráiler. Mientras se activa la cuenta regresiva para el estreno en cines, previsto para el 30 de enero de 2026, antes de su llegada a la plataforma Prime Video, se difundieron las primeras imágenes de la película, que cuenta con producción del argentino Fernando Sulichin, un profesional con un largo recorrido tanto en Hollywood como en el panorama alternativo del séptimo arte.

Dirigido por Brett Ratner, Melania se centra en los veinte días que rodean la investidura presidencial de Donald Trump, abarcando tanto el periodo previo como el posterior al acto. La narrativa se construye desde la perspectiva de Melania Trump, quien además de protagonizar la obra, participa como productora ejecutiva. Esta doble función otorga al relato un carácter personal y autorizado, permitiendo que la ex primera dama relate su historia desde dentro y con control sobre las decisiones creativas.

El documental propone una mirada a la intimidad del poder de la Casa Blanca y a la relación de los Trump (Captura Trailer)

La producción de Melania marca un nuevo hito en la carrera internacional de Sulichin, nacido en Buenos Aires y radicado en Estados Unidos desde finales de los años 80, donde estudió arquitectura en la UCLA. Su paso por la universidad lo llevó a descubrir su vocación por el cine, iniciando una trayectoria que lo posicionó como productor asociado de Malcolm X (Spike Lee, 1992) y lo vinculó a figuras como Sean Penn, Oliver Stone y el propio Lee. A lo largo de su carrera, Sulichin consolidó su presencia tanto en grandes producciones de Hollywood como en el cine independiente internacional, aportando su experiencia a proyectos de alto perfil y reforzando la proyección del talento argentino en la industria audiovisual global.

Melania se distancia de los retratos convencionales al colocar a su protagonista en el centro de la escena, no solo como figura pública, sino también como mujer, madre y esposa. El documental acompaña a la primera dama mientras organiza la ceremonia de inauguración, gestiona la transición hacia la Casa Blanca y redefine su rol público junto a su familia. La cámara accede a reuniones clave, conversaciones privadas y espacios hasta ahora inéditos para la audiencia, con el objetivo de mostrar el engranaje interno de una figura habitualmente reservada.

Fernando Sulichin con Oliver Stone, uno de sus tantos contactos en la meca del cine

Entre los escenarios destacados se encuentran la Casa Blanca, la Torre Trump en Nueva York y la residencia de Mar-a-Lago en Florida. Las imágenes anticipadas muestran a Melania supervisando detalles de su imagen pública, como el diseño del vestido blanco y negro que lució en el baile inaugural, participando en sesiones fotográficas institucionales y recorriendo los lugares emblemáticos de su vida reciente. El documental también incluye escenas de planificación personal y momentos de reflexión, en los que la protagonista equilibra sus responsabilidades institucionales con la vida familiar, los compromisos empresariales y su faceta filantrópica.

El primer tráiler oficial ofrece un adelanto del tono y el enfoque de la obra. La secuencia inicial muestra a Melania Trump con el sombrero azul marino y el abrigo a juego que llevó durante la investidura presidencial de su esposo, pronunciando la frase: “Aquí vamos de nuevo”. Poco después, se dirige directamente al espectador con una declaración que interpela y anticipa el carácter revelador del documental. Además, el avance incluye fragmentos de conversaciones telefónicas con el presidente y ensayos de discursos, donde Melania sugiere a Donald Trump que se defina no solo como “pacificador”, sino también como “unificador”. En otro momento, la ex primera dama reconoce que no siempre coincide con su marido y que, en sus palabras, “eso está bien”.

La participación de Brett Ratner como director y la producción a cargo de Amazon MGM Studios y Prime Video refuerzan el perfil internacional del proyecto. La combinación de un equipo creativo de alto nivel y el acceso privilegiado a la protagonista contribuyen a generar expectativas sobre el potencial impacto del documental, que busca humanizar a Melania Trump y ofrecer una visión inédita de su entorno en un momento clave de la política estadounidense. La obra invita a descubrir la dimensión más privada de una figura que, hasta ahora, se mantuvo en gran medida al margen de los focos.