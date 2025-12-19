“Campeona Nacional, lo lograste mi amor”: Marcelo Tinelli celebró el logro de su hija Candelaria en equitación

Cande Tinelli se consagró ganadora del Campeonato (Video: Instagram)

Cande Tinelli celebró un regreso soñado al mundo ecuestre y, junto a su familia y su equipo, vivió una jornada cargada de emociones y logros en el “Día 1 Nacional” de equitación. Tras atravesar una lesión, la hija de Marcelo Tinelli volvió a competir, demostrando fortaleza y coraje, cualidades que reflejó en cada imagen compartida en sus redes sociales. Entre saltos, aplausos y la complicidad de su entorno más cercano, consolidó una consagración personal y deportiva que fue mucho más que una copa.

En los posteos, Cande documentó no solo su desempeño en la pista, con las vallas a 0,90 metros, junto a su yegua Caru —a la que definió con cariño como “la que tanto amo”—, sino también el acompañamiento clave de su entrenadora, Coti Abdala, agradeciéndole por motivarla a volver a las pistas y ayudarla a transitar el pánico escénico y las inseguridades. “Día 1 nacional. Gracias a mi hermosa yegua Caru que tanto amo, y a la yegua, potra y amiga de mi profe nro. 1 @cotiabdala por motivarme y hacer que vuelva a las pistas, sabiendo el pánico escénico que tengo, la inseguridad y todo lo que me costaba mentalmente”, escribió Cande, en un posteo cargado de gratitud y sinceridad.

Las imágenes la muestran primero en acción: elegante, decidida, sorteando obstáculos con destreza y la mirada fija en los próximos saltos. Hay retratos de concentración absoluta antes de competir y fotos de la premiación, donde Cande, ya con el trofeo de campeona nacional y rodeada de sonrisas, expresa el orgullo de la superación y el trabajo en equipo. El gesto de consagración fue rápidamente celebrado por los suyos: su hermana Mica Tinelli la felicitó comentando “Te amoooooo y te admiro mucho” y su mamá, Soledad Aquino, resumió la jornada con un “la campeona total”.

El momento en el que le entregaron el premio a Cande Tinelli (Video: Instagram)

El momento más emotivo llegó de la mano de su papá, Marcelo, quien compartió un video y un posteo en los que se lo ve junto a Soledad Aquino presenciando la competencia y siguiendo de cerca la actuación de su hija. “Hoy es uno de esos días soñados para vos. Y hoy lo sentí así. Te sentí así. Desde que volviste a saltar después de la lesión, te lo propusiste con una convicción que se notaba a la distancia, aun con lo que todos tenemos en cualquier actividad, que son los miedos y las inseguridades. Y allá fuiste a atravesarlos y lo hiciste. Con tu fuerza y energía que VOS TENÉS, y que cuando la sacás, sos imparable. Hoy sos CAMPEONA NACIONAL DE EQUITACIÓN. SIIIII. Lo lograste mi amor. Estoy orgulloso de vos, te admiro. Fue una mañana hermosa que disfrutamos junto a tu vieja @m.soledadaquino, que fue la que te metió el ‘bichito’ de tu amor por los caballos. Maravilloso laburo de tu entrenadora @cotiabdala, que es una genia. Y tu yegua, Caruscha, vuela literalmente. Felicitaciones mi vida @candelariatinelli. Te amo mucho CAMPEONA.”

La respuesta de Cande ratificó el valor afectivo de la jornada y felicidad de tener a su padres con ella: “Qué lindo posteo pa. Te amo. Qué lindo verlos ahí. Un día inesperado y especial para mí teniéndolos a ambos juntos mirándome y bancándome. Gracias por apoyarme tanto.”

Así, el campeonato de Cande Tinelli fue mucho más que una victoria deportiva: fue una celebración de la familia, el esfuerzo, el trabajo en equipo y la oportunidad de animarse a volver, aun cuando acechan el miedo y la inseguridad. El logro quedó coronado por la emoción compartida, la gratitud expresada y la plena certeza de que, para Cande, la equitación es una pasión que se vive —y se agradece— a cada salto, con la tribuna llena de afectos alentando desde afuera.