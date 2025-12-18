Teleshow

Mica Viciconte habló de su pelea con Germán Martitegui y recordó su tensa relación en MasterChef: “Tenía razón yo”

La exganadora del reality rememoró el duro momento que vivió con el chef, defendiendo su receta y dejando claro que, para ella, el ajo nunca fue un problema en su plato

Micaela Viciconte revivió su enfrentamiento con Germán Martitegui durante su paso por MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

En medio del revuelo que generan por estos días las devoluciones del jurado de MasterChef Celebrity (Telefe), Micaela Viciconte volvió a quedar en el centro de la escena al recordar uno de los cruces más tensos que protagonizó durante su paso por el reality culinario, que tuvo lugar entre 2021 y 2022. La exganadora del certamen revivió su mala experiencia con Germán Martitegui en el streaming de reacción al programa, conducido por Nati Jota y Grego Rossello, y no dudó en reafirmar su postura: para ella, en aquella discusión, quien estaba en lo cierto era ella.

El recuerdo surgió de manera espontánea durante el react, cuando se hablaba del tono de las devoluciones del chef en la actual edición del programa. Fue entonces cuando la ex Combate tomó la palabra y contó, sin filtro, cómo fue su enfrentamiento con el jurado. “Con Martitegui tuve como una pelea”, lanzó, y rápidamente aclaró que la situación escaló más de lo esperado: “No, sí, nos re puteamos porque él me decía que tenía mucho ajo y yo le decía que no tenía mucho ajo en una comida”.

La escena que describió remite a uno de los momentos más recordados de su participación en MasterChef Celebrity, cuando el jurado cuestionó uno de sus platos por el uso excesivo de ese ingrediente. “Tiene mucho ajo. Tratá de aprender y hacerlo mejor la próxima vez”, le había dicho el cocinero en aquella oportunidad, marcando con dureza el error que, según él, había cometido la participante.

El conflicto entre Mica Viciconte
El conflicto entre Mica Viciconte y Martitegui surgió por la cantidad de ajo en unas papas rellenas

Sin embargo, ella nunca estuvo de acuerdo con esa devolución y volvió a dejarlo claro años después. “No, no tiene razón. Tenía razón yo. Si yo lo cociné”, sostuvo con firmeza frente a los conductores. La discusión no fue solo técnica, sino que, según ella, tenía un trasfondo personal vinculado a los gustos del chef. “El tema es que a Martitegui no le gusta el ajo. Entonces, empecemos por ahí”, explicó, dando su propia interpretación de lo ocurrido.

El planteo de Viciconte fue más allá de una simple diferencia de opiniones sobre una receta. Para ella, el problema estaba en la subjetividad del gusto a la hora de evaluar un plato. “Si no te gusta el ajo, así tenga mucho o poco, no te va a gustar”, reflexionó, y remarcó que eso condiciona cualquier devolución. En ese sentido, ironizó sobre la dificultad de cocinar bajo esas reglas: “Entonces, pongamos el requerimiento de cada uno, de cada chef, qué no le gusta, porque si no es imposible cocinar”.

La tensión en MasterChef llevó
La tensión en MasterChef llevó a Viciconte a romper en llanto tras la devolución de Martitegui

Durante la charla, Nati Jota intentó poner paños fríos y plantear que, en una competencia, el jurado suele tener mayor autoridad. “Pero es algo tuyo, es subjetivo”, le señaló. Sin embargo, Mica se mantuvo firme en su postura y volvió a expresar el enojo que le generó aquella situación. Incluso recordó que, en su momento, la discusión la afectó profundamente y que llegó a sentirse muy molesta por la forma en la que fue tratada.

En aquella receta, preparó unas papas rellenas con vegetales salteados, salsa de tomate y salsa de berenjena. Después del intenso cruce frente al jurado, la participante regresó a su estación rota en llanto por el mal momento que pasó. En ese momento, Catherine Fulop y Denise Dumas fueron a consolarla, y ella, furiosa, señaló: “Que no me rompa las pelotas”.

Grego Rossello, fiel a su estilo, intervino con humor y lanzó una pregunta que generó risas pero también dejó en evidencia el conflicto: “¿Vos entendés que tiene más chance de tener razón Martitegui que vos?”. La respuesta de Viciconte fue inmediata y tajante: “No, no tiene razón, no”. Lejos de relativizar el episodio con el paso del tiempo, la exganadora reafirmó su mirada y dejó en claro que nunca cambió de opinión.

Sabrina Rojas confesó que pasará

Así comenzó el romance de

Así está hoy la niña

Matías Alé y Martina Vignolo

El sueño que cumplió Daniela
El emotivo posteo del fisioterapeuta

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Sabrina Rojas confesó que pasará

Sabrina Rojas confesó que pasará su primera Navidad sin sus hijos tras un acuerdo con Luciano Castro: “Se me van”

El Congreso de Brasil aprobó

El Congreso de Brasil aprobó una ley que recorta la condena a Bolsonaro y los implicados en el intento de golpe de Estado

