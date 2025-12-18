Teleshow

Lola Latorre contó el "problema de millonaria" que sufre: "Me duele en la alma"

La hija de Yanina y Diego Latorre prestó su testimonio en una divertida sección del ciclo radial de Sebastián Wainraich

La hija de Yanina y Diego Latorre prestó su testimonio en una divertida sección del ciclo radial de Sebastián Wainraich

En el programa radial de Sebastián Wainraich tienen una sección muy popular llamada “Problemas de millonarios” en donde los oyentes llaman para contar sus conflictos y dilemas triviales o irónicos relacionados con tener grandes cantidades de dinero. Así aparecen testimonios de personas quejándose porque renunció el capitán de su yate, porque no quieren vacacionar en Suiza o el color de un Lamborghini de regalo. Lola Latorre planteó también su dilema.

La influencer, con mucho humor, contó que el gran inconveniente que tiene este último tiempo es la desaparición de su perfume preferido. “Me pasó, terrible, que dejaron de hacer mi perfume, que era francés y edición limitada. Desde ese momento la gente ya no me reconoce más por mi olor, como que ya no tengo olor. Y es muy duro”, manifestó la hija de Yanina y Diego Latorre en Vuelta y medio (Urbana Play) ante el asombro de los conductores.

"Me pasó, terrible, que dejaron de hacer mi perfume, que era francés y edición limitada. Desde ese momento la gente ya no me reconoce más por mi olor", aseveró Lola Latorre sobre su "problema de millonario"

Integrada a la dinámica del programa, y tras identificarse como seguidora del segmento, Lola compartió que la pérdida de su fragancia le supone una dificultad particular: “Estoy perdida, sé las notas que me gustan, como la vainilla... Pero no encuentro el perfume ideal”, confesó, y consideró incluso la posibilidad de crear una fragancia propia para suplir esa carencia.

El producto en cuestión no solo era exclusivo y difícil de conseguir, sino que también representaba una singularidad personal: “Lo más duro del relato es que antes entraba a un lugar, me saludaban y me decían ‘qué rico perfume’. Y ahora ya no. Eso me duele en el alma”, lamentó. Además, precisó que la fragancia solo estaba disponible de manera exclusiva en su marca original y que debía invertir al menos USD 300 para adquirirlo.

Lola Latorre junto a Yanina cuando se recibió de abogada en octubre de este año

“Cuando se dejó de hacer, lo empecé a buscar desesperadamente. Una chica usaba el mismo que yo y se notaba que le quedaba un poquito”, contó, acerca de la exclusividad de su perfume que solo conoció a una sola persona que usaba la misma marca. “Esto es de hace unos meses. Vengo probando distintas marcas. Me compro uno, lo uso un tiempo y me deja de gustar”, se lamentó, con humor.

“Mirá qué de cabotaje soy que le iba a decir por qué no se pasaba una regia tarde en el freeshop”, acotó Pablo Fábregas integrante del ciclo en el que también es parte Julieta Pink. “Todo el mundo tiene el del freeshop. Yo quiero uno más especial. El que yo me compraba no se consigue ahí, tenés que ir a la marca”, detalló.

Además, la modelo contó que están planeando sus vacaciones familiares junto a sus padres y su hermano, cómo la conductora de SQP (América TV) está presente en el 95% de las decisiones que se toman en su casa y terminó contando que un deseo para su próximo cumpleaños es recibir como regalo su ansiado perfume. “Cuando lo encuentre, les aviso”, concluyó, risueña.

"Esto es de hace unos meses. Vengo probando distintas marcas. Me compro uno, lo uso un tiempo y me deja de gustar", se lamentó, con humor

El perfume, llamado Tome 1 La Pureté de Zadig & Voltaire, es conocido por su combinación de notas florales, almendradas y amaderadas. El aroma une la flor del naranjo africano, peonía y bergamota en la salida, mientras que el corazón incluye leche, almendra, haba tonka y jazmín, y termina con un fondo de almizcle y madera de gaiac. El resultado, según el sitio especializado Fragantica, es "un aroma suave, sofisticado y con personalidad, ideal para quienes buscan un perfume que se destaque sin ser invasivo“.

