Guillermina Valdés reveló el secreto familiar del que se enteró a los 27 años: “Mi hermanito se murió al lado mío”

Guillermina Valdés habló por primera vez de la muerte de su hermano (Video: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?-Radio con Vos)

Guillermina Valdés fue protagonista de un momento profundamente emotivo y revelador al visitar el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, conducido por Ernesto Tenembaum en Radio con Vos. Allí, el periodista le propuso el reto de contar su vida en tres minutos, sin saber que Valdés compartiría al aire uno de los capítulos más desconocidos y movilizantes de su historia familiar: la muerte de su hermano menor, episodio que ocurrió cuando ella tenía dos años y del que se enteró recién a los 27 años.

Valdés comenzó su relato explicando el contexto de su infancia: “Nací en Necochea, mi mamá tenía 15 años, mi papá tenía 17. Fui el primer polvo de mi madre”, graficó con elocuencia. Y agregó detalles propios de la época. “Fue bastante complejo porque mis abuelos eran muy rígidos. Entonces, mi mamá iba fajada al colegio de monjas en Necochea. Después se fueron a vivir a Tandil, mi mamá terminó secundaria, mi papá estudió veterinaria.” Ya con la voz quebrada por la emoción intentó continuar: “Uy, yo estoy emocionada. Me va a pasar la mitad llorando. Un hermanito mío falleció de muerte blanca al lado mío, pero me enteré cuando tenía veintisiete años”.

Valdés detalló el peso emocional que esa historia oculta tuvo sobre ella: “Estoy trabajando hace mucho en ese tema porque había algo en mí, complejo, como algo tapado, muy fuerte. Era estructural, digamos que las decisiones que tomé toda mi vida y la culpa con la que conviví estaba tamizada por ese hecho que había sido tapado. Y fue reimportante porque estaba yo al lado de él.” Cuando Tamara Pettinato le preguntó la edad que tenía cuando ocurrió la tragedia, respondió: “Dos años. No me acuerdo. No me lo contaron. Pero justamente es una edad en la que las cosas pasan. Lo viví“.

A pedido de Tenembaum, Valdés intentó explicar en qué consiste la “muerte blanca”, pero se quedó sin palabras: “Es cuando los bebitos, las mamás o los papás los encuentran... No hay mucha explicación”. El tiempo transcurrió en su casa con un secreto que se hacía cada vez más pesado, sin saberlo: “Volvimos a vivir a Necochea cuando mi papá se recibió, puso su veterinaria, crecí, tuve un novio del que estaba muy enamorada, tuve un embarazo, no seguí adelante. Fue muy doloroso, me duele todavía”, y puso un freno en el hecho ocurrido cuando tenía 16 años.

Guillermina Valdés contó el drama intrafamiliar con el que convivió sin saberlo

El relato continuó con el inicio de la vida adulta: “Terminé secundaria, me fui a estudiar veterinaria a Tandil, un poco porque mi papá tenía el deseo de que yo sea veterinaria”. Entonces, el conductor le preguntó cómo se enteró de la existencia y la muerte de ese hermano. Y el relato sumó un nuevo protagonista: “Estaba con mi abuela hablando y mi abuela me dijo: ‘Vos eras tan celosa que no podíamos abrazar a tu hermano’. Y yo le digo que tengo una hermana 7 años menor, que había crecido sola.

Más allá del dolor, Valdés entendió el comportamiento de su mamá. “Lo digo con una mano en el corazón, mi vieja hizo lo que pudo, era muy chica y nadie en mi familia quería hablar del tema”. Y reflexionó sobre las consecuencias: “A veces las cosas catastróficas son muy heavy, pero el problema de los secretos intrafamiliares, todo lo negado, lo tapado, es como si fuera un volcán ahí que te queda. Por eso está bueno hablar la salud mental”.

La conductora afirmó que trabajó el tema en un espacio terapéutico. “Puedo hablar de Facundo, no hay fotos, no hay nada. Pero al final pude hablar un poco con mi mamá”, señaló, y admitió que le pidió permiso a su mamá para hacer público el tema: “‘Má, la terapeuta me dijo que yo necesito hablar de mi historia porque es mi historia’. Y ahí me contó un poco cómo había sido”.

Con la fuerza de las confesiones inesperadas, Guillermina Valdés subrayó la importancia de enfrentar y verbalizar los traumas ocultos, reconociendo las marcas profundas que dejan en la identidad y en las decisiones vitales. Al compartir este capítulo en público por primera vez, propuso un mensaje de apertura sobre la salud mental, la necesidad de hablar y la dificultad, pero también la potencia, de poner en palabras lo prohibido para sanar y avanzar.