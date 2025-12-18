Teleshow

Flavio Mendoza contó el sufrimiento que vivió su hijo tras su última ruptura: “Me da miedo ingresar a alguien a mi vida”

El coreógrafo abrió la puerta de su intimidad y contó cómo terminó su última relación de pareja y cómo esta afectó su vínculo con Dionisio

Guardar

En una charla íntima, Flavio Mendoza abrió su corazón y compartió el profundo impacto que tuvo la separación de su última pareja en la vida de su hijo Dionisio, de siete años. Además, el reconocido bailarín y coreógrafo relató cómo esta situación afectó su manera de relacionarse y la tajante decisión que tomó para resguardar el bienestar emocional del niño.

Todo comenzó durante la participación de Mendoza en el programa La mañana con Moria (Eltrece). Allí, el bailarín abordó con franqueza el proceso que atravesó Dionisio tras la ruptura con Waldo Gómez, quien había ocupado un rol paternal en la vida del niño. “Me da mucho miedo ingresar a alguien a mi vida con un nene tan chiquitito. Tuve mi última pareja. Fue cuando Dio era muy chico y fue un momento muy traumático la separación”, confesó Mendoza.

En ese contexto, Flavio reconoció que la situación no solo fue difícil para él, sino que también dejó una marca en Dionisio: “Yo vi que después de que él se fue, Dio tuvo actitudes que no me había dado cuenta en el momento. Me di cuenta después que las había hecho porque le faltaba alguien”.

Flavio Mendoza mostró su preocupación
Flavio Mendoza mostró su preocupación por el sufrimiento que podría enfrentar su hijo

El coreógrafo admitió que, en medio de la separación, surgieron reproches hacia su expareja por no priorizar el bienestar del niño. “Y ahí me enojé con él. Porque yo le decía que más allá de nuestros problemas había que cuidar a Dio y ahí creo que no lo cuidamos”, relató Mendoza, haciendo hincapié en la responsabilidad compartida de proteger a su hijo.

En el diálogo con Moria Casán, la conductora remarcó la importancia de anteponer a Dionisio por sobre cualquier otra prioridad, a lo que Mendoza asintió. “Primero Dio, y después los tres espectáculos que tenés”, señaló Casán, recibiendo la aprobación del artista, quien ha dejado en claro que su rol de padre está por encima de su carrera y de cualquier vínculo amoroso.

La determinación de Mendoza de proteger a su hijo se encuentra profundamente ligada a su propia historia personal. El artista reveló que su infancia estuvo marcada por el bullying y el abuso sexual, experiencias que han influido de manera decisiva en su manera de ejercer la paternidad. “Yo tengo que proteger a ese nene para que no le suceda nada de lo que yo pasé”, afirmó, evidenciando cómo aquellas situaciones lo habían marcado y cómo el peso de su pasado influía en sus decisiones actuales.

Flavio Mendoza confesó que prioriza
Flavio Mendoza confesó que prioriza la vida de su hijo más que sus relaciones de pareja (Crédito: RS Fotos)

Mendoza recordó episodios de su niñez en los que evitaba pasar por ciertos lugares para no ser víctima de acoso verbal que se vivía. “Se ve que desde chiquitito a mí se me iban las caderas. No lo sé, no me acuerdo si era tan afeminado”, rememoró, relatando cómo llegó a dar vueltas de hasta veinte cuadras para evitar el hostigamiento. Finalmente, decidió enfrentar sus miedos: “Tengo que pasar, tengo que superar esto”, se dijo a sí mismo. Al hacerlo, volvió a recibir insultos, aunque esta vez respondió con firmeza: “Pero vos te pensás que porque yo sea pu…, te voy a dar bola a vos”.

El relato de Mendoza también incluyó la confesión de un episodio de abuso sexual sufrido a los siete años por parte de una persona cercana a su familia, cuya identidad prefirió no revelar y que falleció recientemente. Al referirse a ese momento, el artista describió cómo esa experiencia marcó un antes y un después en su vida, transformando su infancia de manera irreversible.

La vivencia de Mendoza muestra cómo ciertos acontecimientos pueden interrumpir abruptamente la niñez, dejando una huella imborrable y determinando el modo en que se asume la protección de los hijos.

Temas Relacionados

Flavio MendozaDionisio MendozaBullying

Últimas Noticias

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

La cantante compartió con humor su deseo de sacarse una “raya que me pone mal”. El video

El retoque estético de Jimena

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

El deportista de 19 años, quien se desempeña como una de las figuras destacadas del club, llamó la atención al blanquear su historia de amor con la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Quién es Thiago Silvero, la

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

Luego de enterarse de que no estará en las Fiestas con las pequeñas que tiene con Mauro Icardi tuvo una crisis emocional y la describieron como “desarmada”

Wanda Nara canceló las grabaciones

José María Muscari celebró sus dos años como papá de Lucio: “Todo el amor que cabe en mi corazón”

El vínculo, que se inició el 18 de diciembre de 2023 cuando adoptó al joven correntino, transformó el día a día del dramaturgo y lo llevó a descubrir nuevas formas de crecer en familia. El emotivo video que publicó

José María Muscari celebró sus

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El conductor de Olga usó sus redes sociales para contar que un joven le envió una serie de mensajes en el que acusaba a la influencer de contratarlo para golpear a su expareja

Homero Pettinato aseguró que alguien
DEPORTES
La conmovedora historia detrás del

La conmovedora historia detrás del gol de Santino, uno de los hijos de Walter Montillo, en el partido despedida del futbolista

Los inéditos videos de la consagración de Argentina en Qatar 2022: del diálogo entre Enzo y Messi al saludo de Mbappé con Scaloni

La “gallinita”, un toque sutil y una reacción: las provocaciones de Jake Paul a Anthony Joshua en el pesaje

Con Marino Hinestroza casi cerrado, Boca acelera por un refuerzo local: es capitán y referente de un equipo grande

Una isla deshabitada alberga un material clave para uno de los deportes más icónicos de los Juegos Olímpicos: “Es único”

TELESHOW
El retoque estético de Jimena

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

José María Muscari celebró sus dos años como papá de Lucio: “Todo el amor que cabe en mi corazón”

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

INFOBAE AMÉRICA

Archivan causa de policía que

Archivan causa de policía que mató a dos hinchas de Nacional tras clásico en Uruguay: fue en legítima defensa

Tras una masiva protesta en Bruselas, se postergó la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La capacidad del ajolote de regenerar un timo funcional tras su extirpación inspira terapias en medicina regenerativa

Tambalea el acuerdo Unión Europea - Mercosur: Lula presentará al bloque un pedido de Meloni para postergar la firma

El héroe de Sídney, Ahmed al Ahmed, recibió más de 2 millones de euros tras desarmar al atacante en el atentado de la playa de Bondi