La pregunta que tomó de sorpresa a Santiago del Moro: “¿Te involucraste sentimentalmente con alguien de Gran Hermano?”

El conductor palpitó la próxima temporada del reality show (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

Santiago del Moro sorprendió durante el casting presencial de Gran Hermano: Generación Dorada al confesar que se involucró sentimentalmente con una de las participantes más emblemáticas del reality.

La revelación surgió tras una pregunta directa de Analía Franchín, panelista de A la Barbarossa (Telefe), quien indagó sobre la posibilidad de que el conductor hubiera sentido un vínculo especial con alguno de los participantes. Del Moro respondió sin dudar y admitió que ese lazo existió con Juliana “Furia” Scaglione, una de las figuras más populares del formato.

Furia en su salida de la casa de Gran Hermano junto a Santiago del Moro (Prensa Telefe)

“Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti Mascia, en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”, expresó Del Moro, dejando en claro la importancia que tuvo la concursante en la temporada 2023/2024 sobre su experiencia al frente del programa. La confesión se produjo en el marco de la cobertura del casting para la próxima edición del reality, que se celebrará en 2026 y que ya genera gran expectativa entre los seguidores.

La pregunta de la periodista, orientada a saber si alguna vez el conductor se había sentido afectado por la salida de un participante, encontró en Del Moro una respuesta sincera. Además, ante la consulta sobre si alguna vez había votado en el programa, el conductor aclaró: “No, eso no. Mis hijas sí”.

Juliana “Furia” Scaglione, mencionada por Del Moro, se consolidó como una de las concursantes más recordadas y queridas por el público. Aunque no resultó ganadora —el título quedó en manos de Bautista Mascia—, la ex participante dejó una huella significativa tanto en la audiencia como en el propio conductor, quien reconoció públicamente el lugar especial que ocupa en su memoria. Incluso hoy la exjugadora trascendió las fronteras y es parte de El internado, un reality de la televisión chilena.

“Con Furia me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti Mascia, en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”, afirmó Santiago del Moro (Intrusos, América)

El contexto de estas declaraciones fue el multitudinario casting presencial de Gran Hermano: Generación Dorada, realizado en las instalaciones de Telefe en Buenos Aires. Desde temprano, una multitud se congregó en las inmediaciones del canal, formando una fila que superó las cinco cuadras. Aspirantes de distintos puntos del país, como Chaco, Ciudadela, Pilar, Olavarría, González Catán y Formosa, se acercaron con la esperanza de convertirse en parte de la nueva edición del reality.

El ambiente en el casting reflejaba la magnitud del evento: sillas plegables, mantas, mochilas y termos acompañaban a quienes aguardaban su turno. Algunos participantes llevaban días en el lugar, como el primer aspirante de la fila, un joven de Villa Caraza que permaneció veinte días para asegurarse un lugar en la selección. “Soy el primero que llegó. Apenas vi la publicación me mandé con los ojos cerrados y dije ‘tiene que ser mi momento’. Quiero vivir la experiencia de ser uno de los jugadores y vine por el premio. Creo que mi personalidad es lo que me diferencia del resto”, relató.

Una multitud se hizo presente en la única instancia cara a cara para ser parte del reality de convivencia más famoso del mundo (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

María del Valle Vega, otra de las aspirantes, compartió sus sensaciones tras varios días de espera: “Fue una experiencia muy linda. Dormir en el piso y conocer gente que puede estar ahí el día de mañana ya es un sueño. Me sentí muy cuidada y me crucé con personas excelentes”. El ambiente de camaradería y expectativa se replicó entre los presentes, quienes compartieron historias y sueños mientras aguardaban su oportunidad.

La nueva edición de Gran Hermano, que celebrará los 25 años del formato, promete novedades tanto en la casa como en el proceso de selección. Del Moro destacó que la convocatoria es abierta a todo el público, sin distinción de famosos o influencers. “Están todos invitados. Febrero 2026. La casa vuelve a latir, totalmente renovada. No es famosos, no es vip, son 25 años, es la Generación Dorada”, anunció el conductor, subrayando el carácter inclusivo de la convocatoria.

Del Moro había detallado que esta edición contará con un único casting presencial masivo, abierto a toda la gente, y que la producción podrá convocar directamente a personas para que participen en la selección. “Generación Dorada no tiene nada que ver con que sea de famosos, de influencers o gente no famosa, es para todos. La única diferencia este año es que… hasta este momento la gente que participaba era la que se anotaba y la que iba al casting. Ahora, Gran Hermano puede llamarte para que vayas al casting. Así está bueno”, explicó.