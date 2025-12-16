Teleshow

Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: karaoke con amigos famosos y el “desafío de la uva”

La cantante celebró 36 años y estuvieron, entre otros, La Joaqui, Luck Ra y el bailarín Gonzalo Gerber, con quien la vincularon sentimentalmente

Guardar
El divertido festejo de cumpleaños de Cazzu (Video: Instagram)

Cazzu celebró su cumpleaños fiel a su esencia provocadora y creativa, rodeada de la familia elegida que conforman sus amigos, colegas y los bailarines que la acompañan sobre el escenario y en su vida cotidiana. La artista desplegó en redes sociales cada momento de la noche, evidenciando un festejo que fue mucho más que una simple reunión: fue una fiesta cargada de identidad, ingenio y energía colectiva, donde convivieron los guiños a la estética urbana, el humor y la complicidad.

El look elegido por la cumpleañera fue, como siempre, una declaración de principios. Cazzu apostó a un conjunto rojo de vinilo brillante —top crop y short ultra corto— con tiritas negras que acentuaron el contraste y sumaron guiños visuales audaces. El toque irreverente llegó de la mano de una vincha de cuernos tipo “diablo”, también en rojo y negro, que acompañó su impronta de “bad girl” y de diva de la escena urbana. Los tatuajes a la vista, el make up marcado y los collares statement en plata completaron una imagen donde la sensualidad y el carisma fueron protagonistas, reforzando su marca personal cada vez que aparece en público.

La torta de cumpleaños fue otro símbolo de identidad: rectangular, con base blanca, decorada a mano con grafitis, corazones y frases escritas en cobertura de chocolate, coronada con velas que iluminaron el momento del brindis. El emblema visual del festejo —inusual y descontracturado— reforzó el espíritu de la noche y el carácter único de la celebración.

La divertida torta que eligió
La divertida torta que eligió Cazzu para su cumpleaños número 36

El evento no solo reunió música y comida, sino que se convirtió en una auténtica experiencia sensorial. La iluminación roja y el DJ en la cabina le dieron una atmósfera de boliche íntimo, propicio para que todos lucieran sus pasos y para que los desafíos y el desparpajo reinaran. Uno de los videos más virales mostró a la artista bailando al ritmo de una canción en portugués, totalmente entregada al momento y acompañada de risas.

Sin dudas, el reto de la noche corrió por cuenta del “desafío de la uva”: con un racimo en primer plano, La Joaqui, amiga incondicional de Cazzu, fue la primera en atreverse y, sin usar las manos, logró morder una uva ante la mirada atenta y divertida de todos. Luck Ra, su pareja, no se quedó atrás y se sumó al instante declarando: “Me calenté”. Entre risas y aplausos, Gonzalo Gerber, uno de sus bailarines y con quien, semanas atrás, fue vinculado sentimentalmente a la cantante, se sumó a la dinámica, mientras sonaba de fondo “Atrévete-te-te” de Calle 13, haciendo de esa secuencia un resumen perfecto del clima alegre y relajado.

Uno de los espacios preferidos de la fiesta fue el rincón de karaoke, donde temas como “Dejaría todo” y “Torero” de Chayanne. Cazzu —que suele pasar su vida en el escenario cantando profesionalmente— no dudó en darle lugar a los juegos caseros y a la diversión por fuera de la presión laboral: los invitados y la propia cumpleañera aprovecharon para entonar canciones a todo pulmón, mezclando hits populares con temas cargados de humor, baile y espontaneidad plena y desenfrenada.

El cumpleaños de la cantante terminó por consolidarse como una fiesta auténtica y personalizada, donde los afectos, la música y el estilo propio se mezclaron para celebrar la vida en todos sus matices. Cada foto, video y guiño viral demostraron que, más allá de la fama y los compromisos profesionales, la verdadera celebración está en la libertad de ser uno mismo y en compartir instantes de alegría simple rodeado de quienes realmente importan. Así, La Jefa del Trap demostró una vez más que su vida —como su arte— es sinónimo de osadía, afecto y fiesta.

Temas Relacionados

CazzuLa JoaquiLuck RaGonzalo Gerber

Últimas Noticias

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

Una multitud se hizo presente en la única instancia cara a cara para ser parte del reality de convivencia más famoso del mundo

Más de 5 cuadras de

El homenaje de Nicolás Vázquez a su hermano Santiago a 9 años de su muerte: el emotivo significado de su tatuaje

El actor reveló un conmovedor recuerdo que se hizo en la piel, el aprendizaje y los recuerdos de la vida compartida

El homenaje de Nicolás Vázquez

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

Oriunda de Rosario, la joven de 33 años se reinventó lejos de Argentina. De bailarina y modelo a actriz y periodista. Su paso por ShowMatch, su noviazgo con Tyago Griffo y cómo conquistó el corazón de uno de los productores clave de la TV

De romances mediáticos y su

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

El hijo de Wanda Nara y Maxi López viajó con su pareja a La Feliz y se mostraron muy enamorados

La escapada romántica de Valentino

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

La participante de la edición 2022 mostró las imágenes de la recién nacida y enterneció a sus seguidores

La felicidad de la ex
DEPORTES
Ousmané Dembelé ganó el premio

Ousmané Dembelé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

En medio del avance de las causas judiciales en Argentina, Claudio Tapia se mostró con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

¿Operativo seducción? Leandro Paredes viajó a Italia y vio jugar a Paulo Dybala en la Roma

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

TELESHOW
Más de 5 cuadras de

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

El homenaje de Nicolás Vázquez a su hermano Santiago a 9 años de su muerte: el emotivo significado de su tatuaje

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Pedro Chemes estrena una obra

Pedro Chemes estrena una obra musical en homenaje al Papa Francisco: “Él nos sacó la incomodidad de ser cristianos”

Cuál es el método de belleza que puede envejecer la piel joven en solo unos minutos

Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron de nuevo permiso para una cirugía y la prisión domiciliaria

Banksy cuestiona el poder y el control en una exposición en el Moco Museum

Rusia rechazó una tregua de Navidad en Ucrania en medio de las negociaciones por el Donbás