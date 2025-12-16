Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: karaoke con amigos famosos y el “desafío de la uva”

El divertido festejo de cumpleaños de Cazzu (Video: Instagram)

Cazzu celebró su cumpleaños fiel a su esencia provocadora y creativa, rodeada de la familia elegida que conforman sus amigos, colegas y los bailarines que la acompañan sobre el escenario y en su vida cotidiana. La artista desplegó en redes sociales cada momento de la noche, evidenciando un festejo que fue mucho más que una simple reunión: fue una fiesta cargada de identidad, ingenio y energía colectiva, donde convivieron los guiños a la estética urbana, el humor y la complicidad.

El look elegido por la cumpleañera fue, como siempre, una declaración de principios. Cazzu apostó a un conjunto rojo de vinilo brillante —top crop y short ultra corto— con tiritas negras que acentuaron el contraste y sumaron guiños visuales audaces. El toque irreverente llegó de la mano de una vincha de cuernos tipo “diablo”, también en rojo y negro, que acompañó su impronta de “bad girl” y de diva de la escena urbana. Los tatuajes a la vista, el make up marcado y los collares statement en plata completaron una imagen donde la sensualidad y el carisma fueron protagonistas, reforzando su marca personal cada vez que aparece en público.

La torta de cumpleaños fue otro símbolo de identidad: rectangular, con base blanca, decorada a mano con grafitis, corazones y frases escritas en cobertura de chocolate, coronada con velas que iluminaron el momento del brindis. El emblema visual del festejo —inusual y descontracturado— reforzó el espíritu de la noche y el carácter único de la celebración.

La divertida torta que eligió Cazzu para su cumpleaños número 36

El evento no solo reunió música y comida, sino que se convirtió en una auténtica experiencia sensorial. La iluminación roja y el DJ en la cabina le dieron una atmósfera de boliche íntimo, propicio para que todos lucieran sus pasos y para que los desafíos y el desparpajo reinaran. Uno de los videos más virales mostró a la artista bailando al ritmo de una canción en portugués, totalmente entregada al momento y acompañada de risas.

Sin dudas, el reto de la noche corrió por cuenta del “desafío de la uva”: con un racimo en primer plano, La Joaqui, amiga incondicional de Cazzu, fue la primera en atreverse y, sin usar las manos, logró morder una uva ante la mirada atenta y divertida de todos. Luck Ra, su pareja, no se quedó atrás y se sumó al instante declarando: “Me calenté”. Entre risas y aplausos, Gonzalo Gerber, uno de sus bailarines y con quien, semanas atrás, fue vinculado sentimentalmente a la cantante, se sumó a la dinámica, mientras sonaba de fondo “Atrévete-te-te” de Calle 13, haciendo de esa secuencia un resumen perfecto del clima alegre y relajado.

Uno de los espacios preferidos de la fiesta fue el rincón de karaoke, donde temas como “Dejaría todo” y “Torero” de Chayanne. Cazzu —que suele pasar su vida en el escenario cantando profesionalmente— no dudó en darle lugar a los juegos caseros y a la diversión por fuera de la presión laboral: los invitados y la propia cumpleañera aprovecharon para entonar canciones a todo pulmón, mezclando hits populares con temas cargados de humor, baile y espontaneidad plena y desenfrenada.

El cumpleaños de la cantante terminó por consolidarse como una fiesta auténtica y personalizada, donde los afectos, la música y el estilo propio se mezclaron para celebrar la vida en todos sus matices. Cada foto, video y guiño viral demostraron que, más allá de la fama y los compromisos profesionales, la verdadera celebración está en la libertad de ser uno mismo y en compartir instantes de alegría simple rodeado de quienes realmente importan. Así, La Jefa del Trap demostró una vez más que su vida —como su arte— es sinónimo de osadía, afecto y fiesta.