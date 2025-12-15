La angustia de Cinthia Fernández por un problema laboral: “Con esto mantengo mi casa”

El llanto de Cinthia Fernández por el cierre de su cuenta de Instagram: "Lo uso para laburar" (Video: La mañana con Moria, El Trece)

Este lunes, el aire de la pantalla chica se volvió denso durante las primeras horas de La mañana con Moria (El Trece). Los focos y las cámaras apuntaban, como siempre, a la voz mediática de Cinthia Fernández, pero hoy algo era distinto. La influencer más reconocida y polémica de la Argentina acaba de perder, otra vez, lo que para ella es mucho más que una simple cuenta de Instagram: su trabajo, su sustento, su cable a tierra. Sus lágrimas, esta vez, no se disimulaban tras el brillo de los focos.

Con casi siete millones de seguidores en su cuenta original, Cinthia había armado, foto a foto, video a video, un imperio digital que no solo multiplicaba su visibilidad, sino que le daba la posibilidad de mantener a toda su familia. ¿Qué sucede cuando, de un día para otro, ese mundo desaparece? “Me volvieron a cerrar la cuenta de Instagram. Ya me pasó varias veces este año, me hacen denuncias por presunto abuso infantil ¡a videos en los que estoy bailando con mis hijas!. Hay gente que no tiene nada que hacer y jode”, afirmó la panelista, visiblemente angustiada, intentando contener las lágrimas.

“Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Quiero laburar nada más. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes”, suplicó entre sollozos. No había maquillaje ni palabras que pudieran ocultar la angustia. Cinthia participó muy poco esa mañana, su ánimo acallado, sus gestos entumecidos.

Cinthia Fernández está viviendo un duro momento profesional con el cierre de sus cuentas

¿Puede una vida digital derrumbar en apenas horas todo lo construido durante años? Para Cinthia, la respuesta es sí. Explicó que es la cuarta vez que suspenden sus cuentas. Expuso el mecanismo que, según ella, tiene nombre y forma: “bots” automatizados que denuncian su perfil por “abuso sexual infantil”. “El bot es un robot que te manda mil mensajes malos o mil denuncias como me hicieron a mí. Entonces el sistema detecta eso. Yo no promociono casinos, lo hice una sola vez y me apersoné en la Justicia”, relató para despejar sospechas, con voz temblorosa.

La panelista se esforzó por aclarar que la publicidad de apuestas ilegales no tiene relación con el bloqueo. El dolor no le permitió sostener mucho más la compostura: “Las denuncias se hacen con bots y meta bloquea la cuenta sin chequear que las acusaciones sean ciertas. Yo vivo de las redes sociales y las necesito. Llegan las fiestas y tengo muchos productos que vender, marcas que me han contratado... no puedo trabajar si no las tengo y recuperar la cuenta me sale una fortuna”. Las fiestas, ese tiempo de alegría prometida, para ella son, de momento, sinónimo de incertidumbre y pérdida.

En el estudio, Moria la observaba con respeto y le dio espacio para descargar la bronca y la tristeza. ¿Quién está del otro lado de la pantalla, ejecutando las denuncias y apretando el botón que desarma su vida profesional? Cinthia no duda: cree que proviene de alguien de su propio entorno. “Un hijo de p... que no tiene nada que hacer. Roberto (Castillo) tuvo varios intentos para entrarle a su cuenta. Es una obsesión“, aseguró, haciendo referencia a la situación que atraviesa también su pareja.

Cinthia Fernández y la denuncia realizada en agosto último por este mismo problema del cierre de cuenta

“La misma gente que te lo cierra es la que te lo recupera, le tenés que pagar por fuera a empleados de Meta para que te devuelvan tu cuenta“. El negocio del sabotaje, la recompensa por el rescate, la desesperación convertida en moneda de cambio.

Cinthia no suelta los nombres, pero sostiene la sospecha. El cansancio la atraviesa. “Yo cerré un acuerdo de no pedir manutención para mis hijas a cambio de la casa y por eso, yo me ocupo de todo. Necesito trabajar, manejo mi casa entera. Las redes son mi negocio, lo único que quiero es publicar y vender”.