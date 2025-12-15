Teleshow

El íntimo y emotivo festejo de Marina Calabró por su cumpleaños con Rolando Barbano: “Perfecto como vos”

En un nuevo aniversario de nacimiento de la periodista, su pareja compartió unas palabras que llegaron al corazón de su novia. La respuesta de la cumpleañera

En el resguardo de una noche que parecía hecha a medida, Marina Calabró cumplió años junto a Rolando Barbano, en un festejo íntimo que desbordó ternura y complicidad. Nada de grandes fiestas ni multitudes: la periodista redescubrió la felicidad en la simpleza de una mesa para dos, el murmullo de una copa de champagne y la luz de una vela encendida apenas para ellos.

El periodista fue quien decidió compartir el momento con el mundo a través de su cuenta de Instagram. Su publicación incluía una serie de fotografías que retratan la esencia de una pareja enamorada. En la primera imagen, la pareja se encuentra sentada frente a frente en una elegante mesa. Las cortinas blancas funcionan como marco perfecto, filtrando la luz cálida y reservando el espacio de miradas ajenas. Él, de negro y con una cadena plateada, sonríe seguro y sereno. Ella, con el cabello suelto y un vestido azul de encaje, irradia alegría y serenidad; su expresión revela ese disfrute calmo de quien se sabe bien acompañada. Dos copas de champagne, una pequeña torta individual decorada con frutos rojos y una discreta vela hablan de detalles cuidadosamente elegidos. El celular, al costado, parece relegado por lo verdaderamente importante: el encuentro.

Una segunda fotografía transmite aun mayor proximidad, con ambos inclinados hacia la cámara, abrazados por una complicidad inquebrantable. El fondo de ladrillo y cortinas, el mantel blanco, el brillito sobre el vidrio de las copas, crean un refugio que hace al amor aun más visible.

La tercera imagen es casi un retrato: Marina Calabró mira directo al objetivo, la torta y la copa adelante, la sonrisa franca y luminosa. El vestido azul deja ver un delicado encaje y la pulsera en su muñeca ofrece el único destello metálico. Tras ella, el ambiente blanco se mantiene fuera de foco, resaltando más aun la presencia vibrante de la cumpleañera.

No solamente las fotos contaron historias. Los textos que acompañaron la publicación elevaron la intimidad a un plano universal. “Tan increíble sos que no puedo describir la felicidad que siento con cada cumpleaños que compartimos. No existe nadie como vos, mi amor del alma. Gracias por hacernos tan fuertes. Te amo, mi nena”, escribió Rolando. Un mensaje claro, sin artificios, en el que la admiración y el amor se conjugan con la gratitud por un recorrido compartido. Palabras que, a simple vista, podrían pertenecer a cualquier pareja feliz pero que, al ser pronunciadas por él, resonaron como una declaración pública de fortaleza y entrega.

La respuesta de Marina llegó rápidamente y completó el ritual con una onda expansiva: “¡Mi vida hermoso! Gracias por hacer que este cumple sea perfecto. Como vos. Como nuestros sueños. Estoy orgullosa del hombre que sos. Juntos siempre. Indestructibles. Te amo inconmensurablemente”. El uso de adjetivos absolutos deja entrever el vértigo de la alegría y la fe compartida: sentirse aliados, construyendo, creciendo.

La publicación, como era de esperar, generó una avalancha de reacciones. Decenas de seguidores se asomaron al festejo desde la virtualidad, al dejar comentarios que iban desde lo celebratorio a lo reflexivo. “¡Feliz cumple, reina! ¡Qué lindos mensajes! ¡Sean felices siempre! Son bellas personas”, se leyó en uno de los mensajes más efusivos. Alguien aportó: “Feliz cumple a Marina (logró sacar el lado tierno)”. Otra voz, en tono todavía más intimista, sumó: “¡Es verdad! A los hombres les cuesta aceptarse enamorados, pero cuando lo hacen, no hay vuelta atrás”.

En cada detalle de la celebración —desde la selección del lugar hasta la calidez de las palabras— se evidencia la apuesta por lo significativo: lo pequeño convertido en símbolo, la cercanía como valor indeclinable. Marina Calabró y Rolando Barbano celebraron más que un cumpleaños. Celebraron el presente que supieron construir y los sueños que, a su modo, se empeñan en cumplir. Cada imagen, cada frase, cada comentario de quienes los rodean, es una pieza de ese instante único: una fiesta secreta que, por un ratito, sintió el abrazo de todos.

