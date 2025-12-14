Teleshow

Nicole Neumann vivió un inesperado inconveniente en el río con una moto de agua: “¡Esperando por ayuda!”

En pleno sábado de altas temperaturas en Buenos Aires, la modelo decidió hacer un paseo acuático junto a una amiga que resultó fallido. Con humor, en sus redes contó lo que le ocurrió

Guardar

La vida de Nicole Neumann está lejos de ser monótona. La modelo reparte sus días entre compromisos laborales, días en la pista apoyando a su esposo Manu Urcera en el automovilismo, y la tarea, nada menor, de cuidar y acompañar a sus cuatro hijos, una familia ensamblada cuya dinámica la obliga a repartir miradas, tiempo y energía. Sin embargo, Nicole también sabe encontrar ratos para sí misma y no duda en compartir esos pequeños momentos de respiro con sus seguidores en redes sociales, en especial si se trata de situaciones inesperadas.

El fin de semana, Nicole vivió un episodio que escapó por completo de su rutina habitual y lo documentó, entre risas, en su cuenta de Instagram. Todo comenzó con una tarde de paseo que se tornó aventura. “Encalladas en un banco de arena”, escribió la modelo sobre la postal en la que se la veía subida a un jet ski blanco y amarillo, acompañada de una amiga, en medio del agua y claramente lejos de las orillas seguras. Lejos de dramatizar la situación, sumó humor: “¡Esperando por ayuda!”, relató con guiño incluido en las sonrisas cómplices que lucían ambas bajo sus anteojos de sol.

Momentos después, otra historia confirmaba que el rescate había llegado. Desde el interior de una embarcación, Nicole mostró el paisaje y sumó emojis de huracán y caritas preocupadas con la pregunta “¿Qué pasó con el…?”, dejando a la imaginación de sus seguidores las peripecias que debieron atravesar para retomar el rumbo.

En medio de una salida
En medio de una salida en jet ski, Nicole y su amiga quedaron encalladas y tuvieron que pedir ayuda

Este respiro y relajo, entre aventura y anécdota risueña, contrasta con la faceta de Neumann dedicada a la maternidad y la gestión del hogar. El jueves pasado, en plena rutina cotidiana, la modelo fue tendencia por cómo comparte las hazañas y travesuras de su hijo menor, Cruz, con una naturalidad e ironía que sus seguidores ya saben apreciar.

En una de las últimas historias, Nicole publicó la foto de un vaso roto, secuela de una maniobra fallida de Cruz mientras “bajaba de la cama”. A las ocho de la mañana, antes de café, agenda o cualquier rutina, el bebé ya había dejado el primer episodio del día instalado en la casa. “Tranqui el bebé”, escribió Nicole con resignación y gracia, mostrando que no todo es perfección ni calma detrás del glamour diario.

La modelo llevó tranquilidad a
La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores al mostrar que pudieron salir del banco de arena

Pero el caos matutino se perfeccionó poco después. Apenas minutos más tarde, Nicole compartió otra foto del resultado de otra de las picardías del pequeño. Mientras ella respondía un simple mail al colegio que le llevó “de dos oraciones”, el niño decidió vaciar un pote de crema sobre el inodoro y todo el piso del baño. El desastre quedó registrado en la imagen, donde la crema derramada, el piso brillante y la reacción resignada de la madre se convirtieron en la anécdota estrella de la jornada.

Lejos de la solemnidad, Nicole eligió mostrar la maternidad y su vida real con sinceridad. La convivencia en casa con Cruz, las risas y el desorden, la sensación de que cualquier día puede tornarse memorable por una travesura o un susto, forman parte integral del mensaje que la modelo busca transmitir. No todo es brillo, moda y vida perfecta: ser mamá también es improvisar, limpiar, reír y, con suerte, disfrutar un poco de la aventura propia.

Nicole compartió cuáles fueron las
Nicole compartió cuáles fueron las travesuras de Cruz al comenzar el día (Instagram)

Así, entre una encallada junto a una amiga en medio del agua y travesuras hogareñas, Neumann demuestra que, más allá de la agenda repleta y los compromisos de la fama, la clave está en tomarse las cosas con sentido del humor, rodearse de quienes la quieren y aprender a reírse hasta de los imprevistos. Porque, como exhibió este fin de semana y cada vez que comparte los capítulos de su vida cotidiana, lo importante siempre está en disfrutar el camino.

Temas Relacionados

Nicole NeumannJet SkiNordeltaDeporte acuáticoMoto de aguaRíoDelta

Últimas Noticias

Catherine Fulop y Ova Sabatini hablaron sobre la crisis de pareja que vivieron años atrás: “Querés patear el tablero”

En su paso por el ciclo de Dante Gebel, la pareja de actores recordó cómo superaron el mal momento en su matrimonio cuando sus hijas eran pequeñas

Catherine Fulop y Ova Sabatini

Conjunto de seda, cintura alta y collar artesanal: el outfit de Juana Viale para brillar en la mesa del domingo

En su programa Almorzando con Juana, la conductora apostó por un conjunto exclusivo de Gino Bogani, peinado recogido y maquillaje en tonos pastel, marcando tendencia como cada semana

Conjunto de seda, cintura alta

Graciela Alfano cumple 73 años: videos divertidos, mensajes de famosos llenos de cariño y fotos vintage

En medio del festejo por su cumpleaños, la exvedette fue agasajada entre emotivas palabras, dedicatorias y hasta recuerdos por parte de sus amigos

Graciela Alfano cumple 73 años:

Rocío Marengo celebró su primera salida tras convertirse en mamá de Isidro: “Tengo un bebito hermoso”

Entre risas y abrazos, la modelo mostró cómo vive estas flamantes experiencias de maternidad y compartió una cena de despedida del año

Rocío Marengo celebró su primera

Sandra Mihanovich habló del estado de salud de su ahijada Sonsoles: “10 personas se acercaron a donarle un riñón”

En medio de su paso por la mesa de Mirtha Legrand, la artista contó cómo se encuentra la hija de su pareja luego de donarle un riñón en 2012

Sandra Mihanovich habló del estado
DEPORTES
El asado que preparó Alexis

El asado que preparó Alexis Mac Allister en Inglaterra y abrió el debate sobre el punto de la carne: la tabla que causó furor

Los detalles de la Gala de la FIA: los argentinos premiados y el dato que refuerza el sueño de la vuelta de la F1 y el Rally Mundial

La brillante actuación de Lautaro Martínez en la victoria del Inter: asistencia y golazo para ser el máximo goleador de la Serie A

“Si me llaman, voy”: Karim Benzema no descarta un nuevo capítulo con la selección francesa

El Colo Barco, íntimo: la presión de jugar en Boca, una desafiante frase para sus críticos y el sueño de jugar el Mundial con Messi

TELESHOW
Catherine Fulop y Ova Sabatini

Catherine Fulop y Ova Sabatini hablaron sobre la crisis de pareja que vivieron años atrás: “Querés patear el tablero”

Conjunto de seda, cintura alta y collar artesanal: el outfit de Juana Viale para brillar en la mesa del domingo

Graciela Alfano cumple 73 años: videos divertidos, mensajes de famosos llenos de cariño y fotos vintage

Rocío Marengo celebró su primera salida tras convertirse en mamá de Isidro: “Tengo un bebito hermoso”

Sandra Mihanovich habló del estado de salud de su ahijada Sonsoles: “10 personas se acercaron a donarle un riñón”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump condenó el atentado

Donald Trump condenó el atentado terrorista en Australia: “Fue puramente antisemita”

Roberto Carlos se accidentó en su Cadillac mientras grababa para la televisón brasileña

Tenso cruce entre Polonia y Hungría por el uso de activos rusos congelados: “Orbán se ganó su Orden de Lenin”

El régimen cubano empieza a sentir los efectos de la crisis: el Partido Comunista postergó su noveno congreso

Revelaron la sorprendente técnica de caza de un depredador marino prehistórico: cómo usaba sus mandíbulas