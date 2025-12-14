Nicole Neumann vivió un inesperado inconveniente en el río con una moto de agua: “¡Esperando por ayuda!”

La vida de Nicole Neumann está lejos de ser monótona. La modelo reparte sus días entre compromisos laborales, días en la pista apoyando a su esposo Manu Urcera en el automovilismo, y la tarea, nada menor, de cuidar y acompañar a sus cuatro hijos, una familia ensamblada cuya dinámica la obliga a repartir miradas, tiempo y energía. Sin embargo, Nicole también sabe encontrar ratos para sí misma y no duda en compartir esos pequeños momentos de respiro con sus seguidores en redes sociales, en especial si se trata de situaciones inesperadas.

El fin de semana, Nicole vivió un episodio que escapó por completo de su rutina habitual y lo documentó, entre risas, en su cuenta de Instagram. Todo comenzó con una tarde de paseo que se tornó aventura. “Encalladas en un banco de arena”, escribió la modelo sobre la postal en la que se la veía subida a un jet ski blanco y amarillo, acompañada de una amiga, en medio del agua y claramente lejos de las orillas seguras. Lejos de dramatizar la situación, sumó humor: “¡Esperando por ayuda!”, relató con guiño incluido en las sonrisas cómplices que lucían ambas bajo sus anteojos de sol.

Momentos después, otra historia confirmaba que el rescate había llegado. Desde el interior de una embarcación, Nicole mostró el paisaje y sumó emojis de huracán y caritas preocupadas con la pregunta “¿Qué pasó con el…?”, dejando a la imaginación de sus seguidores las peripecias que debieron atravesar para retomar el rumbo.

En medio de una salida en jet ski, Nicole y su amiga quedaron encalladas y tuvieron que pedir ayuda

Este respiro y relajo, entre aventura y anécdota risueña, contrasta con la faceta de Neumann dedicada a la maternidad y la gestión del hogar. El jueves pasado, en plena rutina cotidiana, la modelo fue tendencia por cómo comparte las hazañas y travesuras de su hijo menor, Cruz, con una naturalidad e ironía que sus seguidores ya saben apreciar.

En una de las últimas historias, Nicole publicó la foto de un vaso roto, secuela de una maniobra fallida de Cruz mientras “bajaba de la cama”. A las ocho de la mañana, antes de café, agenda o cualquier rutina, el bebé ya había dejado el primer episodio del día instalado en la casa. “Tranqui el bebé”, escribió Nicole con resignación y gracia, mostrando que no todo es perfección ni calma detrás del glamour diario.

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores al mostrar que pudieron salir del banco de arena

Pero el caos matutino se perfeccionó poco después. Apenas minutos más tarde, Nicole compartió otra foto del resultado de otra de las picardías del pequeño. Mientras ella respondía un simple mail al colegio que le llevó “de dos oraciones”, el niño decidió vaciar un pote de crema sobre el inodoro y todo el piso del baño. El desastre quedó registrado en la imagen, donde la crema derramada, el piso brillante y la reacción resignada de la madre se convirtieron en la anécdota estrella de la jornada.

Lejos de la solemnidad, Nicole eligió mostrar la maternidad y su vida real con sinceridad. La convivencia en casa con Cruz, las risas y el desorden, la sensación de que cualquier día puede tornarse memorable por una travesura o un susto, forman parte integral del mensaje que la modelo busca transmitir. No todo es brillo, moda y vida perfecta: ser mamá también es improvisar, limpiar, reír y, con suerte, disfrutar un poco de la aventura propia.

Nicole compartió cuáles fueron las travesuras de Cruz al comenzar el día (Instagram)

Así, entre una encallada junto a una amiga en medio del agua y travesuras hogareñas, Neumann demuestra que, más allá de la agenda repleta y los compromisos de la fama, la clave está en tomarse las cosas con sentido del humor, rodearse de quienes la quieren y aprender a reírse hasta de los imprevistos. Porque, como exhibió este fin de semana y cada vez que comparte los capítulos de su vida cotidiana, lo importante siempre está en disfrutar el camino.