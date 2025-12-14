La pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Araceli González: “¿Te llevaste bien con Facundo Arana?”

La actriz reaccionó a la consulta de la vida sobre el tenso vínculo que tuvo con el actor cuando fueron parte de la obra Los puentes de Madison (Video: La noche de Mirtha/ Eltrece)

Un tenso momento se instaló en la mesa de La noche con Mirtha cuando Mirtha Legrand dirigió una pregunta directa a Araceli González sobre su vínculo con Facundo Arana, su excompañero en la obra teatral Los Puentes de Madison, que protagonizaron de 2017 hasta finales de 2020. La actriz, sorprendida, respondió con un breve “Sí…”, acompañado de un gesto de duda que evidenció la incomodidad del momento.

“¿Te llevaste bien con Facundo?”, fue la pregunta de la diva, haciendo que la actriz suelte una tibia respuesta con un silencio que fue interrumpido por Darío Barassi, otro de los invitados, quien intentó distender la situación con una advertencia amistosa: “No te metas en esa, Araceli…”. A pesar de la sugerencia, la actriz decidió profundizar y aclarar su postura respecto a los vínculos laborales en el ambiente artístico.

“Voy a aclarar… Yo hay personas con las que me llevo muy bien. Y hay personas con las que convivo, y convivimos, pero no comés un asado, por ejemplo. No me pasa eso, yo no tengo relaciones con todo el mundo…”, explicó la actriz, marcando distancia respecto a la idea de una amistad cercana con todos sus colegas.

A medida que avanzaba la conversación, Araceli compartió detalles sobre su forma de manejarse en el medio y las razones detrás de su actitud reservada. “Hay algo que es importante, durante toda mi vida, cuando yo empecé a trabajar yo fui mamá muy joven, tenía mi hija muy chiquita y tenía que comprar mi casa, mantener a mi hija… Yo tenía que trabajar y mantener a mi casa, no hacía lobby, no iba a ningún lugar de noche. ¿Se entiende? Y muchas veces eso puede quedar como un poco antipático ante el medio, ante los compañeros, que a veces no entienden que una tenía que volver a la casa por su hija”, relató, haciendo referencia a su maternidad temprana y las responsabilidades que asumió desde joven.

La actriz también abordó la percepción de “antipatía” que algunos colegas y personas del ambiente han tenido sobre ella. “Eso se dice y está todo bien, porque yo tampoco puedo salir a aclarar todo y decir cómo soy”, afirmó, restando importancia a los comentarios y subrayando que su prioridad siempre fue su familia.

En el tramo final de la charla, la figura de Nano y Guapas reflexionó sobre el impacto que estas experiencias han tenido en su vida social y profesional. “Después la vida me hizo muy responsable en un montón de cosas, y por eso yo quizás no tengo muchos amigos en el medio. Pero eso no quiere decir que yo sea complicada o antipática”, sostuvo, dejando en claro que su dedicación a la familia y su forma de relacionarse en el trabajo no definen su carácter.

Araceli, en el mismo ciclo, también lloró al recordar su vínculo con Adrián Suar. “Yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión y a veces te rodea muchísima gente. No siempre es todo bueno. Es difícil dosificar con quién te quedás y con quién no. Y yo creo que fui la no elegida”. La actriz remarcó que, pese a la distancia, mantiene respeto por el padre de su hijo y por su trayectoria: “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”.

La actriz recordó el efecto que la exposición pública tuvo sobre su familia, especialmente en el nacimiento de su hijo Tomás: “Yo le dije a Toto ‘Cuando vos naciste parecía que nacía el príncipe Carlos’”. Allí diferenció entre la intimidad familiar y la presión mediática: “Esa es la parte linda de la historia, la que se vive en casa. La parte dolorosa es la que queda en la prensa, y con eso yo no puedo hacer nada”. El dolor se hizo aún más evidente cuando, entre lágrimas, confesó: “Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”. La actriz pidió disculpas por su emoción y explicó: “Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”.