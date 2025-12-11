Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

Nequi Galetti decidió quitarse las prótesis mamarias y contó la razón que la llevó a tomar esta decisión (Instagram)

Nequi Galotti atravesó una jornada especialmente significativa y decidió compartir su experiencia personal con sus seguidores. Tras años de llevar implantes mamarios, la modelo y conductora anunció que optó por retirarlos mediante una cirugía programada, buscando “volver a lo natural” y abrazar su autenticidad. Desde la camilla del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), Nequi publicó una foto y un mensaje que tuvo gran repercusión por su honestidad y optimismo.

En la imagen se la ve recostada, con la bata blanca del sanatorio, el rostro relajado y sin maquillaje, sonriendo aliviada mientras levanta el pulgar en señal de tranquilidad. Detrás de ella, el instrumental médico y los detalles del entorno refuerzan el clima real y sin artificios del momento elegido para comunicar la noticia.

“Hoy solo quiero compartir algo simple y profundo: salió todo bien! Estoy muy bien, feliz y en paz. Después de muchos años, decidí sacar mis prótesis mamarias. Una elección que tiene que ver con volver a lo natural, con abrazar mi autenticidad y con sentirme liviana… en el cuerpo y en el alma”, escribió Nequi en Instagram, acompañando la foto con una reflexión sobre cómo prioriza su bienestar en esta nueva etapa.

Además, la conductora agradeció: “Gracias por tantos mensajes de amor. Estoy acá, fuerte y luminosa. Gracias Dr. Daniel Absi y a todo su equipo por tanta amorosidad y profesionalismo. Gracias @iadt.sa por ser el mejor sanatorio”. Para cerrar, invitó a sus seguidores a pensar en la relación con sus propios cuerpos: “¿Ustedes cómo se sienten con su propia naturalidad hoy?”

La decisión de Galotti no solo se suma a una tendencia cada vez más visible —la de mujeres que eligen revisar intervenciones estéticas y encontrar nuevas formas de sentirse a gusto con su cuerpo—, sino que también resalta el valor de compartir estos procesos desde lo real, lo cotidiano y lo positivo. El posteo recibió cientos de mensajes de apoyo, admiración y empatía, y se transformó en una invitación colectiva a repensar los mandatos y a abrazar el recorrido personal con honestidad y gratitud.

La periodista recibió una ola de mensajes de cariño y apoyo tras compartir en redes sociales su experiencia al removerse las prótesis mamarias y optar por “volver a lo natural”. La exmodelo y conductora explicó desde la camilla del sanatorio cómo su elección estuvo motivada por el deseo de autenticidad y bienestar, lo que generó empatía inmediata entre colegas y celebridades que no tardaron en dejarle palabras alentadoras en los comentarios.

Georgina Barbarossa, con sinceridad y calidez, le preguntó: “¿Qué te pasó? No sé, pero se te ve espléndida, gracias a Dios.” Por su parte, Graciela Borges también le expresó su admiración: “Bravo amiga preciosa, un abrazo grande.” El conductor Ángel de Brito, así como otras figuras que quieren a Nequi como Majo Martino, sumaron una serie de emojis de corazones. La exmodelo Adriana Costantini, por su parte, dejó un extenso mensaje: “Nequita se te ve tranquila y linda!!! ¡Me alegro que todo haya salido bien, tu deseo cumplido y eso es muy importante!!! ¡Te mando un abrazo fuerte!! Cuídate, love you”. Todos los comentarios fueron con la intención de acompañar este nuevo capítulo en la vida de la conductora.

Así, la red se llenó de agradecimientos y palabras de inspiración, demostrando que, más allá de la decisión estética, el gesto de Nequi Galotti resonó como un ejemplo de naturalidad, fortaleza y autoaceptación, y fue celebrado por amigas, colegas y cientos de seguidores por igual.

La decisión de Nequi Galotti no solo generó una oleada de cariño, sino que se transformó en una inspiración para muchas mujeres y colegas del medio que siguen su trayectoria. Al compartir sin filtros su proceso y recibir tantas voces de aliento, Nequi reafirmó que la autenticidad y el bienestar personal trascienden lo estético y que elegir la salud y la naturalidad es, también, una forma de empoderamiento. Su mensaje invita a repensar los mandatos de belleza y abre camino para que más personas se animen a priorizar su propio bienestar, celebrando sus decisiones y siendo fieles con lo que sienten y desean para sí mismas.