La divertida anécdota de Soledad Larghi como madre primeriza que se volvió viral: “Soy la peor del mundo”

La conductora del noticiero de América TV recordó, divertida, el despiste que tuvo a la hora de hacer dormir a su bebé, Dante (Video: América Noticias/ América TV)

En América Noticias (América TV) un móvil sobre las propuestas navideñas en regalos para Navidad en un negocio que vende sábanas y toallas disparó una divertida anécdota de Soledad Larghi sobre su maternidad de Dante, su hijo de un año.

Cuando la vendedora del comercio mostró unas sábanas para bebés, la conductora del noticiero recordó uno sus errores como madre primeriza. “Soy la peor mamá del mundo. El otro día lo conté en producción. Había comprado una cuna y yo lo ponía a Dante y él lloraba, lloraba y lloraba”, rememoró. “¡No le compré el colchón!“, remató, tentada de risa mientras sus compañeros bromeaban diciéndole que le había puesto ”una tortura”.

“Es que había algo que para mí era un poquito... Faltaba algo y ahora duerme espectacular. Se quejaba”, agregó, sobre cómo su hijo hoy descansa plácidamente. “Pobre pibe. Es un bebé no un faquir”, comentó Rolando Graña, divertido, su compañero en la conducción del noticiero. “Era una madera forrada con goma espuma. Viste que a los bebés dicen que hay que tener mucho cuidado de que no se hundan y pensé que era por eso. Ahora con el colchoncito duerme divino”, concluyó la periodista, poniéndole humor al recordar aquel momento que forma parte de los aprendizajes de ser madre.

Soledad Larghi con el pequeño Dante (Instagram)

El video de la anécdota de la periodista no tardó en hacerse viral e incluso en las redes de la emisora lo replicaron. Soledad incluso comenzó a responderle a algunos de los seguidores que coincidían en los desafíos que enfrentan madres y padres con la llegada de sus hijos.

Incluso una cuenta de redes sociales llamada Mamás seguras explicó lo sucedido y la periodista le dio la razón: “Chicos, seguramente compro una practicuna o cuna plegable y viene con una colchoneta muy finita que es para poder plegar y guardar en el bolso. ¡Es un mini colchoncito! ¡No es que puso al bebé sobre el elástico de madera! ¡No tenemos pruebas pero tampoco dudas! Ja, ja". Y la conductora del noticiero le agradeció. “¡Exactamente eso pasó! Es la practicuna. Gracias por entenderme", escribió.

Soledad Larghi se convirtió en madre el 1 de noviembre de 2024 y unos días después presentó a su hijo Dante en sus redes sociales fruto de su amor con Luciano Vitullo. La periodista, reconocida por su labor en América Noticias, recurrió a Instagram para publicar una foto donde sostiene a su bebé en brazos y expresó: “Bienvenido a nuestras vidas… Te amo para siempre”.

Las primeras reacciones a la noticia llegaron desde el círculo íntimo y profesional. Entre ellas, Pamela David celebró públicamente el nacimiento: “Dante amor infinito de sus papás (y de todos sus tíos) ya te voy a mimosear largo y tendido. Me emocionás, bebito hermoso”, mientras la modelo Celina Rucci sumó: “¡Felicidades, belleza! ¡Los celebro mucho! Muy feliz por vos, y la familia”. Por su parte, Luli Fernández aportó un mensaje breve: “Los amo”. No obstante, fue el propio Luciano Vitullo quien sintetizó la alegría del momento al comentar: “¡Amores de mi vida! Felicidad eterna”.

La noticia de la llegada del primer hijo de Larghi y Vitullo se dio al aire del mismo noticiero: “Llegó la mejor noticia al equipo de América Noticias. ¡Tenemos nuevo integrante!”. Poco después, Daniel Ambrosino se encargó de mostrar las primeras imágenes de la madre con su bebé y remarcó el entusiasmo del equipo: “Miren lo hermoso que es. Para comérselo. Es una preciosura”. Añadió detalles sobre el parto y el horario en que nació Dante: “Hoy Soledad se internó a las once de la mañana y a las trece nació el bebé. Estamos felices. Te amo, amiga, con todo mi corazón”.

El clima de profunda emoción se reflejó también en su compañero de conducción, Rolando Graña, quien recordó al aire: “Nosotros sabemos a lo largo de estos años de la lucha de Soledad para tener un bebé que se le ha dado”.