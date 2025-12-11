Teleshow

La dedicatoria de Zaira a Wanda Nara en medio de los festejos por su cumpleaños: “Agradezco cada día que seas mi hermana”

La modelo abrió su corazón y expresó sus sentimientos por la conductora. El festejo entre risas, manicura y torta

El emotivo saludo de Zaira Nara a su hermana Wanda

Entre muestras de cariño, festejos y emotivos regalos, este miércoles, Wanda Nara celebró su cumpleaños. La mediática disfrutó de un día inolvidable acompañada por el amor de sus amigos, compañeros de trabajo y familiares. En ese sentido, uno de los mensajes que más se destacó fue el de su hermana Zaira, quien abrió su corazón para compartir su amor por la conductora.

“Feliz cumple a mi mitad favorita, agradezco cada día que seas mi hermana y compañera en esta vida. Que seas siempre así de feliz. Acá voy a estar para celebrar juntas cada logro”, escribió la influencer junto a un emoji de corazón y una captura de una videollamada con Wanda. En la imagen puede ver a la figura de la televisión durante las grabaciones de MasterChef (Telefe), al tiempo que dialoga con Zaira, mostrándole parte de su día a día y del detrás de escena del programa culinario.

Horas más tarde, el cariño pasó de la virtualidad a la realidad. Zaira se encontró con su hermana para celebrar este día tan especial. En el video compartido por la modelo se puede apreciar el instante en el que se encuentra con la conductora y juntas comparten el regalo que le había hecho Donato De Santis a la mediática. El mismo se trataba de una pastafrola, la cual ayudó a la expareja de Mauro Icardi a conectar con su infancia.

Wanda Nara celebró su cumpleaños número 39 durante una jornada de trabajo en el set de MasterChef Celebrity, donde la producción y el elenco la sorprendieron con una fiesta inesperada. El ambiente laboral se transformó en un espacio de afecto y camaradería, con gestos que destacaron la cercanía entre los participantes y la conductora.

Zaira mostró su amor por su hermana Wanda, mostrando su cercanía con un tierno mensaje

La consigna del día fue dejar de lado las recetas y centrar la atención en Nara, quien recibió muestras de cariño de todo el equipo. Evangelina Anderson, antigua adversaria y ahora una de sus amigas más cercanas, compartió en redes sociales un video en el que se observa a Nara rodeada de sus compañeros, sentados en el piso, cantando el “Feliz cumpleaños” y tomándose una selfie grupal. Anderson acompañó la publicación con la frase “Cumple de la jefa”, reflejando el clima de familia que se vivió en el set.

La celebración continuó con más demostraciones de afecto. Anderson publicó una fotografía junto a Nara, Sofi La Reini Gonet y Sofía Martínez, consolidando la imagen de un grupo unido incluso en un contexto competitivo. Leandro Chino Leunis, otro de los participantes, también se sumó a los festejos al compartir videos que mostraban el ambiente festivo y los saludos que circulaban por el estudio. Estas acciones evidenciaron la fortaleza de los lazos que se generan entre los integrantes del programa, más allá de la competencia.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizaron las hijas de Nara y Mauro Icardi. Las niñas llevaron la torta de Hello Kitty al centro del festejo, mientras el equipo y los presentes entonaban el “Feliz cumpleaños”. Nara se abrazó con sus hijas, generando una escena cargada de emoción y ternura que se destacó entre los presentes.

El festejo de Wanda Nara en los pasillos de MasterChef: torta de color rosa y pizzaparty

La producción sumó un detalle especial al organizar la llegada de un food truck de pizza, que se instaló en las inmediaciones del canal. Participantes, equipo técnico y familiares aprovecharon la ocasión para compartir porciones recién horneadas y conversar en un ambiente relajado, lejos de las cámaras y la presión del set. Este espacio permitió que la celebración se extendiera en un clima distendido, reforzando el sentido de comunidad entre los asistentes.

El festejo también tuvo un capítulo destacado en las redes sociales, protagonizado por Maxi López. El exfutbolista saludó públicamente a Nara a través de sus historias de Instagram, donde compartió una foto de ambos riendo en el estudio del reality y le dedicó un mensaje cargado de humor: “¡Feliz cumple Wanda Solange!”. Nara respondió desde sus propias redes con un tono igualmente distendido: “Gracias Gastón”, utilizando el segundo nombre de López. El intercambio generó reacciones inmediatas entre seguidores y colegas, quienes valoraron la cordialidad y la madurez alcanzada por ambos, tras una historia compartida marcada por altibajos.

Más allá del show y la rutina televisiva, el cumpleaños de Wanda Nara reflejó la importancia de los vínculos genuinos y el valor de los pequeños gestos en el entorno laboral, mostrando cómo el afecto y la camaradería pueden transformar una jornada de trabajo en un recuerdo significativo.

