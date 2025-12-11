El gesto de La Joaqui a Wanda Nara en medio de los rumores de conflicto en MasterChef Celebrity

El conflicto entre La Joaqui y Wanda Nara habría quedado atrás tras un buen gesto de la cantante a la conductora

Un mes atrás, los rumores de conflicto comenzaron a circular por los pasillos de MasterChef Celebrity (Telefe). Desde una pelea a gritos hasta miradas indiferentes, las versiones indicaban que La Joaqui y Wanda Nara mantenían un conflicto que causaba un escándalo interno. Sin embargo, lejos de esta situación, la calma parece haber vuelto al ciclo culinario luego de que la cantante de RKT tuviera un llamativo gesto con la mediática.

“Cosas de chicas malas, Wanda swimg 2025/2026”, escribió la artista, luciendo una serie de sensuales bikinis de la marca de Nara. Inmediatamente, la publicación alcanzó los 262 mil seguidores y miles de comentarios, entre ellos, el de la propia conductora de MasterChef. “Explotó el verano, te amo Joaquina”, escribió la figura del espectáculo junto a un emoji de un corazón rojo.

Las sensuales fotos que compartió La Joaqui luciendo bikinis de la marca de Nara (Instagram)

En esa línea, Kennys Palacios también mostró su apoyo a la cantante con una serie de emojis de fuego. De igual manera, Luck Ra demostró su amor por su novia con un fuerte mensaje: “Me quiero arrancar los ojos y que seas lo último que hayan visto. Dios, te amo”. Otra de las figuras que comentó la publicación fue Flor Vigna, quien destacó: “Qué bomba sos en todos los sentidos mujer”

La Joaqui posó con bikinis de Wanda Nara (Instagram)

El origen del conflicto se sitúa a principios de noviembre, cuando Valentina Cervantes, influencer y participante del certamen, decidió renunciar. La grabación de su despedida se desarrolló en un clima emotivo, con Wanda Nara asumiendo un rol de contención y empatía. Según comentó Paula Varela en Intrusos (América), Nara habría expresado a Cervantes: “Ay querida, yo pasé por lo tuyo, dejar a la familia”, y convocó a los presentes a abrazar a la participante que se marchaba. La escena fue presenciada por La Joaqui desde el balcón del estudio.

La Joaqui dejó atrás su supuesto conflicto con Wanda Nara (Instagram)

El punto de quiebre ocurrió cuando la cantante, al bajar del balcón, interpeló a Nara con una referencia directa a Enzo Fernández. Según versiones recogidas, la joven habría hecho alusión a supuestos mensajes entre la conductora y el futbolista, lanzando la información en medio del clima sensible de la despedida. “La Joaqui le tiró en cara lo de Enzo Fernández. La Joaqui habría visto los mensajes de Wanda a Enzo”, relató la panelista. Esta intervención sorprendió a Nara, quien, según se describió, “se descoloca porque estaban en un momento emotivo despidiendo a Valu y no se la vio venir”.

La reacción de la conductora fue inmediata y el intercambio subió de tono, lo que motivó la intervención de la producción del programa. El equipo decidió cortar la grabación y optó por no incluir el enfrentamiento en la edición final del episodio. El objetivo fue preservar la imagen de una despedida emotiva y evitar que el conflicto se trasladara a la pantalla, dejando la salida de Cervantes como un momento limpio para la audiencia.

El posteo de La Joaqui que generó misterio en redes sociales (X)

En los días posteriores, La Joaqui publicó un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado por muchos como una referencia velada a la situación vivida en MasterChef Celebrity. “Si ya no me siento feliz en una casa porque encuentro goteras que no puedo arreglar, me mudo, pero no la prendo fuego ni la tiro abajo... Hay que aprender a retirarse de los lugares con el mismo amor que se llegó, sea cual sea el motivo de la mudanza y no estoy hablando de casas”, escribió la artista en su cuenta de X. El posteo generó una ola de interpretaciones entre sus seguidores, quienes debatieron si la reflexión aludía a su relación con Luck Ra o, como sostuvieron otros, a su posible salida del programa tras el altercado con Nara.

La repercusión del conflicto se expandió en redes sociales y medios de espectáculos, donde se multiplicaron las especulaciones sobre la continuidad de La Joaqui en el certamen y el impacto de la disputa en la dinámica del show. Algunos usuarios señalaron que la cantante podría seguir los pasos de Cervantes y abandonar la competencia, mientras que otros pusieron el foco en la decisión de la producción de resguardar la imagen del programa y evitar la exposición del enfrentamiento.