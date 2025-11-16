Teleshow

El enigmático posteo de La Joaqui que despertó curiosidad en redes: “Hay que aprender a retirarse de los lugares”

La cantante causó impacto entre sus fans al publicar un misterioso descargo en su perfil. Inmediatamente, sus seguidores interpretaron el mensaje como un anticipo a su salida de MasterChef Celebrity

La Joaqui es una de las participantes más queridas por el público de MasterChef (Captura de video)

Entre giras, lanzamientos y el éxito de su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), La Joaqui cierra un 2025 más que soñado. Sin embargo, en medio de ese aparente clima de alegría, una situación provocó su angustia y generó que la joven decidiera reflexionar sobre el precio de la felicidad. ¿A quién estuvo dedicado el posteo?

“Si ya no me siento feliz en una casa porque encuentro goteras que no puedo arreglar, me mudo, pero no la prendo fuego ni la tiro abajo”, comenzó expresando la referente del RKT al postear en su cuenta de X. Acto seguido, la joven destacó que, ante este contexto de tristeza, priorizaría su felicidad, dejando atrás el lugar que le causó angustia: “Hay que aprender a retirarse de los lugares con el mismo amor que se llegó, sea cual sea el motivo de la mudanza y no estoy hablando de casas”.

El posteo de La Joaqui que generó misterio en redes sociales (X)

Rápidamente, miles de fans comenzaron a buscar interpretaciones para las palabras de la cantante. En un primer momento, algunos seguidores relacionaron el posteo a su vínculo con Luck Ra: “Me perdí. ¿Cortó con Luck Ra?”, “Con Luck Ra no, por favor”, “Bueno pero siguen juntos, ¿verdad? ¿VERDAD?”. Sin embargo, con el correr de los minutos, otros usuarios comenzaron a referirse a los rumores de su posible salida de MasterChef: “Esta diciendo que se va a ir de Masterchef, igual que Valu y Tobal”, “Joaquina afuera de MasterChef después de la discusión que tuvo con Wanda. Simplemente eso y está bien. Ya no son tiempos de tener que complacer a nadie”.

La filtración de un supuesto enfrentamiento entre La Joaqui y Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. El conflicto, que también involucra a Valentina Cervantes y a Enzo Fernández, puso en el centro de la escena a dos figuras de alto perfil y dejó al público expectante ante la posibilidad de un episodio que podría no llegar a verse en pantalla.

La pelea de La Joaqui con Wanda Nara por Valu Cervantes en MasterChef Celebrity

La polémica salió a la luz cuando, en el programa Sálvese quien pueda de América TV, la panelista Majo Martino reveló detalles de una fuerte discusión entre la conductora y la cantante. Según la panelista, la tensión se desató en pleno estudio de MasterChef Celebrity, en un contexto marcado por la reciente despedida de Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández. El origen del conflicto estaría vinculado a mensajes que Wanda Nara le habría enviado al futbolista, lo que generó incomodidad y comentarios entre los participantes, según relató la panelista.

Martino explicó que La Joaqui se sintió especialmente identificada con Cervantes por experiencias personales similares. “La Joaqui empatizó mucho con Valu Cervantes porque ella también ha sufrido, ha tenido temas de amor y de amores tóxicos”, relató la panelista en América TV. Además, detalló que dentro del reality se formó un grupo de amistad entre varias concursantes, entre ellas Evangelina Anderson, Momi Giardina y Eugenia Tobal, quienes organizaron una despedida para Valentina a la que Wanda Nara no asistió.

El momento más tenso, según Martino, ocurrió durante la grabación del episodio de despedida de Cervantes, que finalmente será editado y no se emitirá. En ese instante, la conductora, en lugar de centrarse en la trayectoria de Valentina, optó por hablar de su propia experiencia personal. Mientras compartía sus vivencias sobre dejar a la familia por el trabajo, La Joaqui, desde el balcón y rodeada de compañeras visiblemente emocionadas, intervino con una frase dirigida a la situación: “Mi amiga es buena pero no bol...”, según la reconstrucción de Martino en América TV.

La reacción de Wanda Nara fue inmediata y el ambiente se volvió aún más tenso. Martino relató que la conductora quedó sorprendida y que la producción intervino a través de la comunicación interna, mientras los demás participantes intentaban disimular la incomodidad del momento.

