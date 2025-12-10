Teleshow

La contundente respuesta de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca

Tras la derrota del conjunto xeneize ante Racing Club, por las semifinales del torneo local, el mediocampista recibió la furia de especialistas e hinchas en redes sociales

Tras la eliminación de Boca Juniors ante Racing Club en la semifinales del torneo, la tensión invadió el clima en el club xeneize. En ese marco, Leandro Paredes fue apuntado y criticado por algunos especialistas tras la derrota del equipo. Así las cosas, quien salió en su defensa fue su novia, Camila Galante, quien realizó un contundente posteo con la idea de acallar el hate en redes.

El episodio comenzó cuando Flavio Azzaro, desde su canal de streaming, cuestionó la aparición de Paredes y Galante en la portada de una revista. El periodista ironizó sobre la relevancia de la portada y sugirió que el futbolista debía priorizar logros deportivos antes de buscar ese tipo de reconocimiento: “Ahí está la pareja del año, decían que era espectacular que el 5 de Boca sea tapa de Revista Gente, primero salí campeón de algo en Boca, Paredes, cuando yo era chico querían ser tapa de El Gráfico, no de Gente, primero da la vuelta, Paredes”.

La respuesta de Galante no tardó en llegar. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un collage de portadas que celebraban los títulos obtenidos por Paredes con la Selección Argentina y, sin mencionar directamente a Azzaro, replicó con contundencia: “Y si la verdad que con la cara que tiene es para tapa de revista! Entiendo que con la cara que tenés vos no lo puedas entender!”. En otro mensaje, profundizó su crítica: “Pero estas tapas son las que mejor le quedan, cosa que vos no llegaste ni vas a llegar nunca, ridículo”. Finalmente, la joven cerró su descargo con una referencia directa al trabajo del periodista: “¿Qué pasa? ¿No tenés visualizaciones en tu programa que andás buscando fama a costas de otro? Así es tu cerebro. Ejercitalo para ser mejor persona y no meterte con gente que ni te registra”.

Después de más de una década viviendo en el exterior, la pareja regresó a Buenos Aires para iniciar una nueva etapa junto a sus hijos. En una reciente aparición pública, ambos participaron en el evento de Los Personajes del Año, donde compartieron detalles sobre su vida familiar y el proceso de adaptación al país. Galante, empresaria y figura en el ámbito de la moda, destacó en diálogo con LAM (América) la dificultad que enfrentan las parejas de futbolistas en el extranjero: “La vida de las mujeres de los futbolistas es difícil. Muy solas. Pero bueno, ahora estamos recuperando todo lo que perdimos estos 11 años”.

El regreso de Paredes a Boca Juniors marcó un momento especial tanto en lo deportivo como en lo personal. El futbolista, surgido de las divisiones inferiores del club, fue recibido con entusiasmo por la hinchada y no ocultó su emoción al reencontrarse con el público xeneize. En conferencia de prensa, Paredes reconoció el papel fundamental de su familia en la decisión de volver: “La familia es lo más importante para que hoy esté acá. De momento que dije que estaba la posibilidad de volver no dudaron un segundo en decirme en armar las valijas y vamos. Estoy muy agradecido a mis hijos y a mi mujer. Es muy difícil no emocionarme, pero el sueño era volver a conseguir cosas importantes”.

La historia de Paredes y Galante se remonta a la adolescencia, cuando ambos se conocieron a través del fútbol y comenzaron una relación que, con el tiempo, se consolidó en matrimonio y familia. Galante, hermana de un excompañero de Paredes en las inferiores de Boca, acompañó al futbolista en su carrera internacional, que incluyó pasos por Italia, Rusia y Francia antes del regreso a la Argentina. La pareja, que formalizó su unión en 2017, ha compartido los desafíos y logros de una vida marcada por la movilidad y la exposición pública.

En el plano deportivo, Paredes se consolidó como uno de los referentes de la selección argentina, participando en la conquista de la Copa América 2021 y manteniendo su presencia en el plantel nacional. Su trayectoria en clubes europeos como Juventus, PSG y Roma reforzó su perfil internacional, aunque el vínculo con Boca Juniors y la familia siempre se mantuvo como un eje central en sus decisiones.

