Cómo sigue la salud de Ricardo Chiqui Pereyra luego del accidente doméstico por el que permanece internado

Ricardo Chiqui Pereyra continúa internado en estado reservado

Ricardo Chiqui Pereyra, una de las voces más reconocidas del tango argentino, permanece internado en la ciudad de Buenos Aires tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica luego de sufrir una caída doméstica. Como viene ocurriendo desde ese momento, su familia se convirtió en portavoz de su estado de salud y mantiene informado a sus seguidores y público en general a través de comunicados en las redes oficiales del artista.

“El estado sigue siendo reservado por precaución, pero se mantiene estable en cuanto a niveles clínicos básicos. No se han sumado complicaciones. La presión intracraneal no ha aumentado gracias a la cirugía, seguimos esperando que la hemorragia vaya siendo reabsorbida e intentan ir probando maniobras para retirar asistencias mecánicas y poder evaluar función cerebral”, informó la familia del cantor.

El accidente ocurrió el fin de semana previo al 10 de diciembre de 2025, cuando Pereyra cayó desde una escalera mientras realizaba tareas en su domicilio. Tras el incidente, fue trasladado de urgencia a un centro médico de la capital argentina, donde ingresó en estado crítico y con pronóstico reservado.

El comunicado de la familia de Ricardo Chiqui Pereyra

“Si bien no hay grandes cambios, para nosotros, no recibir complicaciones nuevas es un montón”, señalaron en el texto, graficando la situación que atraviesa la familia y expresaron su gratitud con el público: “Agradecemos los mensajes y el apoyo, pero también pedimos paciencia porque no tenemos capacidad para estar respondiendo todos los mensajitos que llegan... gracias por el amor y apoyo... se irá informando a medida que haya algo relevante”.

La familia también hizo hincapié en el valor de la esperanza y la energía positiva que les transmiten quienes siguen de cerca la evolución de Pereyra. “Quien tenga esperanzas con estas pequeñas cosas como la tenemos nosotros nos ayuda a tener mejor energía para depositarla en él”, manifestaron en el comunicado, subrayando el impacto del acompañamiento colectivo en este momento de incertidumbre.

Ricardo Chiqui Pereyra nació el 26 de junio de 1951 en General Roca, Río Negro. Sus primeros pasos en la música se dieron en grupos de folklore locales, donde comenzó a forjar la voz que más tarde lo distinguiría en el tango. El año 1978 marcó un punto de inflexión en su trayectoria artística: tras ser seleccionado en un concurso de voces en su ciudad natal, accedió a la televisión nacional y viajó a Buenos Aires para participar en el programa Grandes Valores del Tango. Su talento fue reconocido por los directivos del canal, quienes lo incorporaron como profesional al elenco estable del ciclo, donde permaneció hasta 1992.

Durante esos años, Pereyra también integró el elenco de Botica de Tango hasta 1988, consolidando su presencia en la escena musical argentina. Su carrera fue reconocida en 2007 con el Premio Santos Vega al mejor intérprete masculino de tango, un galardón a su aporte al género. A lo largo de su carrera, realizó giras por Argentina, España, Estados Unidos y Chile, donde cosechó el afecto de públicos diversos y reafirmó su lugar como referente del tango.

El impacto de Pereyra trasciende los ciclos emblemáticos de la pantalla chica y los escenarios más reconocidos del país y el mundo. Su figura representa la vigencia y la proyección internacional del tango, así como la capacidad de este género para expresar la identidad cultural argentina. En estos días de espera y preocupación, la comunidad artística y los seguidores del tango se mantienen atentos a las novedades sobre su salud, mientras su legado artístico continúa inspirando a nuevas generaciones.

En medio de la incertidumbre, la familia de Ricardo Chiqui Pereyra remarcó la importancia de la esperanza compartida y el apoyo recibido, convencida de que cada muestra de afecto contribuye a fortalecer el ánimo en la recuperación del artista.