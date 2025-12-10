Teleshow

Cómo sigue la salud de Ricardo Chiqui Pereyra luego del accidente doméstico por el que permanece internado

La comunidad artística y los seguidores del tango se mantienen atentos a la evolución del cantante, cuyo pronóstico es reservado. El comunicado de la familia y el valor de la esperanza colectiva

Guardar
Ricardo Chiqui Pereyra continúa internado
Ricardo Chiqui Pereyra continúa internado en estado reservado

Ricardo Chiqui Pereyra, una de las voces más reconocidas del tango argentino, permanece internado en la ciudad de Buenos Aires tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica luego de sufrir una caída doméstica. Como viene ocurriendo desde ese momento, su familia se convirtió en portavoz de su estado de salud y mantiene informado a sus seguidores y público en general a través de comunicados en las redes oficiales del artista.

“El estado sigue siendo reservado por precaución, pero se mantiene estable en cuanto a niveles clínicos básicos. No se han sumado complicaciones. La presión intracraneal no ha aumentado gracias a la cirugía, seguimos esperando que la hemorragia vaya siendo reabsorbida e intentan ir probando maniobras para retirar asistencias mecánicas y poder evaluar función cerebral”, informó la familia del cantor.

El accidente ocurrió el fin de semana previo al 10 de diciembre de 2025, cuando Pereyra cayó desde una escalera mientras realizaba tareas en su domicilio. Tras el incidente, fue trasladado de urgencia a un centro médico de la capital argentina, donde ingresó en estado crítico y con pronóstico reservado.

El comunicado de la familia
El comunicado de la familia de Ricardo Chiqui Pereyra

“Si bien no hay grandes cambios, para nosotros, no recibir complicaciones nuevas es un montón”, señalaron en el texto, graficando la situación que atraviesa la familia y expresaron su gratitud con el público: “Agradecemos los mensajes y el apoyo, pero también pedimos paciencia porque no tenemos capacidad para estar respondiendo todos los mensajitos que llegan... gracias por el amor y apoyo... se irá informando a medida que haya algo relevante”.

La familia también hizo hincapié en el valor de la esperanza y la energía positiva que les transmiten quienes siguen de cerca la evolución de Pereyra. “Quien tenga esperanzas con estas pequeñas cosas como la tenemos nosotros nos ayuda a tener mejor energía para depositarla en él”, manifestaron en el comunicado, subrayando el impacto del acompañamiento colectivo en este momento de incertidumbre.

Ricardo Chiqui Pereyra nació el 26 de junio de 1951 en General Roca, Río Negro. Sus primeros pasos en la música se dieron en grupos de folklore locales, donde comenzó a forjar la voz que más tarde lo distinguiría en el tango. El año 1978 marcó un punto de inflexión en su trayectoria artística: tras ser seleccionado en un concurso de voces en su ciudad natal, accedió a la televisión nacional y viajó a Buenos Aires para participar en el programa Grandes Valores del Tango. Su talento fue reconocido por los directivos del canal, quienes lo incorporaron como profesional al elenco estable del ciclo, donde permaneció hasta 1992.

Durante esos años, Pereyra también integró el elenco de Botica de Tango hasta 1988, consolidando su presencia en la escena musical argentina. Su carrera fue reconocida en 2007 con el Premio Santos Vega al mejor intérprete masculino de tango, un galardón a su aporte al género. A lo largo de su carrera, realizó giras por Argentina, España, Estados Unidos y Chile, donde cosechó el afecto de públicos diversos y reafirmó su lugar como referente del tango.

El impacto de Pereyra trasciende los ciclos emblemáticos de la pantalla chica y los escenarios más reconocidos del país y el mundo. Su figura representa la vigencia y la proyección internacional del tango, así como la capacidad de este género para expresar la identidad cultural argentina. En estos días de espera y preocupación, la comunidad artística y los seguidores del tango se mantienen atentos a las novedades sobre su salud, mientras su legado artístico continúa inspirando a nuevas generaciones.

En medio de la incertidumbre, la familia de Ricardo Chiqui Pereyra remarcó la importancia de la esperanza compartida y el apoyo recibido, convencida de que cada muestra de afecto contribuye a fortalecer el ánimo en la recuperación del artista.

Temas Relacionados

Ricardo Chiqui PereyraTango argentinoBuenos AiresAccidente domésticoPremio Santos Vega

Últimas Noticias

Wanda Nara festejó su cumpleaños con los participantes de MasterChef: torta de Hello Kitty y mucha felicidad

En el reality de Telefe pusieron en pausa las grabaciones para celebrar el cumpleaños número 39 de la conductora

Wanda Nara festejó su cumpleaños

Chechu Bonelli contó el encuentro con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un boliche: “Me he portado como una lady”

La periodista deportiva habló por primera vez del escándalo que le adjudicaron al inicio de la relación de su expareja y la empresaria

Chechu Bonelli contó el encuentro

El divertido ritual de las Trillizas de Oro para recibir a su nieto Otto: “Es el mismo cuento”

María Eugenia, María Emilia y María Laura compartieron la celebración por la llegada del bebé de Luli Laprida y se“presentaron” con un desfile de abrazos y comentarios desopilantes

El divertido ritual de las

Maxi López sorprendió con su particular saludo a Wanda Nara por su cumpleaños: la reacción de la conductora

Con humor y cercanía, la expareja intercambió mensajes en las redes y selló el actual momento de armonía que viven

Maxi López sorprendió con su

El actor más querido de Stranger Things llega a Lollapalooza Argentina con su proyecto musical

Joe Keery, quien se ganó el corazón de millones con su personaje de Steve Harrington, se prepara para desembarcar en el país en el marco del clásico festival. Los detalles

El actor más querido de
DEPORTES
“Disfruten que luego me van

“Disfruten que luego me van a extrañar”: el provocador posteo de Mauro Icardi tras las dudas sobre su futuro en Galatasaray

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: toda la agenda

El grosero error del argentino Piovi que le costó la derrota a su equipo ante Flamengo en la Copa Intercontinental

Impacto en el mercado de pases: tras su paso por México, Sergio Ramos podría recalar en un gigante de Europa

El desconocido apodo que tenía Lionel Messi en las inferiores de Newell’s: “Cuando decían que venía, arrancabas 3-0 abajo”

TELESHOW
Chechu Bonelli contó el encuentro

Chechu Bonelli contó el encuentro con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un boliche: “Me he portado como una lady”

El divertido ritual de las Trillizas de Oro para recibir a su nieto Otto: “Es el mismo cuento”

Maxi López sorprendió con su particular saludo a Wanda Nara por su cumpleaños: la reacción de la conductora

El actor más querido de Stranger Things llega a Lollapalooza Argentina con su proyecto musical

L-Gante habló de la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: “Les deseo lo mejor”

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa celebró el Nobel

Daniel Noboa celebró el Nobel de la Paz a María Corina Machado como símbolo del “despertar” democrático en la región

Las Fuerzas Armadas de Honduras garantizaron la transición presidencial en medio de la disputa por el escrutinio

María Corina Machado ofrecerá su primera conferencia de prensa en Oslo tras recibir el Premio Nobel de la Paz

“No descansará hasta liberar Venezuela”: el emotivo mensaje de la hija de María Corina Machado a los venezolanos en Oslo

Detuvieron a Luis Arce, ex presidente de Bolivia, por una causa de corrupción