El cantante de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra fue operado tras caerse de una escalera y su pronóstico es reservado

Ricardo Chiqui Pereyra fue internado de urgencia tras una caída en su domicilio (Facebook)

El eco de una noticia resuena con fuerza en el corazón del tango argentino: Ricardo Chiqui Pereyra se encuentra internado con pronóstico reservado tras un accidente doméstico. La figura del aclamado cantor, dueño de una de las voces más queridas por el pueblo tanguero, se funde ahora con la preocupación colectiva de familiares, amigos y una comunidad que todavía no logra asimilar la gravedad del episodio.

El accidente ocurrió el fin de semana. Una caída desde una escalera en su casa, en plenas tareas domésticas fue el detonante de una noticia que conmueve y deja mudos a sus fieles seguidores.

La urgencia no tardó en presentarse: Pereyra fue trasladado a un centro médico de la ciudad de Buenos Aires, donde ingresó e inmediatamente quedó internado. El primer parte médico reflejó la crudeza de la situación: estado crítico y pronóstico reservado.

Las palabras de la familia intentaron, desde la premura y el dolor, aportar algo de calma. “Para llevar tranquilidad y claridad a todos, si bien el cuadro es crítico, no nos queda otra que aguardar mínimo 48 horas donde los médicos irán monitoreando y viendo su evolución o involución ya que pueden pasar cualquiera de las dos cosas”, señaló el mensaje publicado las últimas horas del domingo, dirigido a los cientos de seguidores que, desde todos los rincones, buscan una señal, una luz de esperanza.

El último comunicado hasta el momento de la familia del Chiqui Pereyra

“Agradecemos los mensajes y el apoyo, pero también pedimos paciencia porque no tenemos capacidad para estar respondiendo todos los mensajitos que llegan.... gracias por el amor y apoyo... se irá informando a medida que haya algo relevante”, cerró el comunicado.

Ya en las primeras horas del lunes, llegó la noticia esperada: el artista fue operado y superó bien la cirugía. Su entorno lo comunicó con la misma mezcla de alivio y precaución: “Fue intervenido quirúrgicamente y salió bien de la cirugía. Ahora las horas irán variando de información según la evolución. El pronóstico sigue siendo reservado”. Son tiempos de espera, de confiar, de abrazar a la distancia y agradecer el respeto.

“Agradecemos infinitamente el apoyo de todos y pedimos por favor sepan entender la poca comunicación, pero no hay mucho que decir, solo esperar y confiar en Dios, el universo y toda la buena energía de ustedes. Seguimos pidiendo por él. Gracias”. La familia habló así ante la ola interminable de afecto.

La familia de Ricardo Chiqui Pereyra mantiene al tanto a seguidores y amigos a través de sus redes sociales de las novedades sobre su salud

Nacido el 26 de junio de 1951 en General Roca, Río Negro, Chiqui Pereyra supo desde temprano que el arte sería su lenguaje y su refugio. Los primeros acordes de su trayectoria resonaron en los grupos de folklore de su ciudad natal. Allí, entre ensayos y sueños, se fue forjando la voz que más tarde conquistaría los corazones del público argentino.

Un punto de inflexión llegó en 1978, cuando en la propia ciudad de General Roca se realizó una selección de nuevas voces. Aquella jornada no era solo un concurso, sino la gran puerta de acceso: fue el pasaje directo a la televisión para quien, con apenas 27 años, se animó a dejarlo todo por una posibilidad.

Viajó a Buenos Aires –la ciudad que tantas veces lo ovacionaría tiempo después– para participar como concursante en el mítico programa Grandes Valores del Tango. ¿Intuía lo que aquel desafío significaría para su destino artístico?

Ricardo Chiqui Pereyra es una de las figuras más reconocidas en la historia del tango

Los directivos del canal, al advertir la repercusión y el talento fuera de serie, decidieron retirarlo de la competencia y darle estatus de profesional. Desde ese día integró el elenco estable; Ricardo Chiqui Pereyra permaneció cantando en el ciclo hasta 1992. Su calidez y timbre personal lo llevaron también a sumarse a otro clásico: Botica de Tango, donde participó hasta 1988.

Esa carrera, hecha de sueños cumplidos y escenarios recorridos, conoce de premios y reconocimientos. En 2007, recibió el Premio Santos Vega al mejor intérprete masculino de tango. Durante su extensa carrera fue parte de giras que lo llevaron por el interior del país, por España, Estados Unidos y especialmente por Chile, donde siempre encontró públicos fervorosos. Cada actuación era una nueva oportunidad para desplegar su arte.

Hoy, mientras familiares, amigos y admiradores aguardan un parte médico alentador, la figura de Ricardo Chiqui Pereyra crece: se vuelve símbolo de lucha y de la profunda huella que artistas de su linaje dejan en una cultura.