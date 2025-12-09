Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

Stefi Roitman contó cuándo es el máximo de días que ella y su esposo Ricky Montaner pueden estar separados

La actriz argentina Stefi Roitman y el cantante venezolano Ricky Montaner están casados desde hace tres años. Luego de superar un breve impasse en su relación, ella contó, invitada por Mica Vázquez, Yoyi Francella y Martín Dardik (“El Trinche”) en “Antes que nadie”, el programa del canal de stream Luzu, una regla de oro que tiene el matrimonio.

La actriz e influencer compartió cuál es límite de tiempo que pueden estar separados, regla que se ha convertido en fundamental para preservar la salud de su relación de pareja, especialmente ante las exigencias de sus agendas y los constantes viajes que ambos realizan.

Durante la entrevista, Roitman detalló en un divertido ida y vuelta con sus anfitriones cómo surgió este acuerdo y la importancia que tiene para ambos: “Claro, él viaja mucho, yo viajo muchísimo también. Pero nosotros estipulamos, bueno, máximo distancia por el bien de la relación y de los individuos de la relación que somos nosotros dos. Veintiún días de separación física.”

La pareja, consciente de los desafíos que implica la distancia, ha decidido cronometrar el tiempo que pasan lejos uno del otro. Roitman dejó en claro que la experiencia les ha enseñado a valorar este límite. Incluso, la actriz bromeó sobre lo que ocurre cuando se acerca el día después de ese límite de tiempo: “Veintidós, empezás como que ‘un malentendido’, ‘no me respondiste’.”

Stefi Roitman y Ricky Montaner llevan tres años de casados y cinco de relación

La dinámica de viajes y separaciones frecuentes ha llevado a la pareja a desarrollar estrategias para sobrellevar la distancia. En otra entrevista, en la que se tocó el tema de la crisis que ambos lograron superar, Roitman reconoció que, aunque ambos disfrutan de sus carreras y de la posibilidad de viajar, la distancia puede volverse un desafío. En ese contexto, la comunicación constante y el respeto mutuo se han vuelto pilares fundamentales. “Que está bien también. Repito, hay algo que alimenté ahí que fue muy importante para tener la familia que tengo, la pareja que tengo”, reflexionó la actriz sobre el proceso de construcción de su vínculo con Montaner.

La importancia de la comunicación y la individualidad dentro de la pareja es un tema recurrente en las declaraciones de Roitman. “En una pareja donde hay comunicación, hay respeto, admiración, porque el amor está como seguro, pero voy a algo más específico, como una construcción de a dos de: ‘Te estoy eligiendo, loco’. O sea, vamos a construir esto como dejando al otro también esa individualidad tan importante”, afirmó, subrayando el valor de elegir al otro cada día y de permitir que ambos mantengan su espacio personal.

Hace poco, la pareja de Stefi Roitman y Ricky Montaner superó una crisis (@stefroitman)

El humor y la complicidad también forman parte de la vida cotidiana de la pareja. En una entrevista con Sebastián Yatra, Roitman protagonizó un divertido blooper al confundir el nombre de su esposo: “Te vas a hacer muy amigo de mi esposo, de Mau. De hecho…”. Al darse cuenta del error, la actriz estalló en carcajadas y se corrigió rápidamente: “¡No! ¡No!”. Lejos de incomodarse, Roitman continuó la broma: “Bueno, la verdad es que estoy casada con Mau. Lo han descubierto. Y Apolo es mi hijo.” Este tipo de situaciones, lejos de generar tensiones, refuerzan la complicidad y el buen humor que caracteriza a la pareja.

La historia de Stefi Roitman y Ricky Montaner comenzó de manera virtual durante la pandemia. Tras dos años de noviazgo oficial, celebraron su boda el 8 de enero de 2022, consolidando una relación que, según la actriz, es motivo de orgullo y satisfacción personal.

La experiencia de la pareja demuestra que el equilibrio entre la individualidad, la comunicación y el respeto mutuo es esencial para sostener una relación sólida, incluso frente a los desafíos de la distancia y las agendas exigentes.