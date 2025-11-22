Teleshow

El romántico saludo de cumpleaños de Stefi Roitman a Ricky Montaner luego de admitir una crisis en la pareja

A semanas de reconocer que el matrimonio enfrentaba un tiempo de inestabilidad, la actriz repasó su historia de amor con el cantante a puro beso y palabras de admiración

Stefi Roitman le dedicó un
Stefi Roitman le dedicó un emotivo mensaje a Ricky Montaner en su cumpleaños para celebrar su historia de amor (Instagram @stefroitman)

Stefi Roitman sorprendió a sus seguidores al dedicar un mensaje romántico a su esposo Ricky Montaner en el día de su cumpleaños. En el posteo, la modelo, actriz e influencer repasó su historia de amor con el músico, documentada a través de besos a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones.

“Vos me das besos y yo sonrío, quiero hoy y siempre devolverte todo el amor que me das. Amo celebrarte. Amo ser tu esposa. Siento un orgullo inexplicable por vos”, escribió la argentina en el comienzo de su texto para celebrar el cumpleaños número 35 del venezolano. Este gesto público de afecto adquiere un significado especial tras la reciente crisis matrimonial reconocida por la pareja, lo que otorga al mensaje un matiz de reconciliación y fortaleza en la relación.

Esta fue la foto que
Esta fue la foto que eligió Ricky Montaner para replicar el posteo
(@stefroitman)
(@stefroitman)

El mensaje, difundido a través de las redes sociales de Roitman, no solo celebró la vida de Montaner, integrante del dúo musical Mau y Ricky, sino que también agradeció la oportunidad de crecer juntos y consolidarse como familia. “Gracias a Dios por tu vida. sos excepcional. Gracias por dejarme crecer al lado tuyo y que seamos cada día más equipo, más familia, más nosotros”, escribió la influencer, en un tono que refleja superación y renovación de los lazos afectivos.

Para completar sus palabras, Stefi eligió ilustrarla con besos con su marido en diferentes momentos y lugares. Desde la intimidad de una habitación a verse rodeados de miles de turistas en Disney. De gala durante una fiesta o en el backstage de un concierto. O a cielo abierto, en una playa junto al mar.

El posteo tuvo miles de reacciones y mensajes positivos de los seguidores, quienes celebran que una de las parejas más queridas del ambiente celebre este momento de felicidad. El más destacado es el de Evaluna Montaner, hermana de Ricky, mientras que el cumpleañero replicó el posteo en sus historias de Instagram.

Las imágenes compartidas por Stefi
Las imágenes compartidas por Stefi Roitman muestran momentos íntimos y públicos de su relación con Ricky Montaner
Los viajes son una constante
Los viajes son una constante de la dinámica de la relación. Acá, con fondo de Disney

Semanas antes de este posteo, Roitman había reconocido públicamente que la pareja atravesó una etapa de crisis, admitiendo que la relación vivió momentos de inestabilidad, en parte motivados por cambios personales y profesionales. En una entrevista para el podcast Tomatelo con vino, Roitman relató: “En qué momento él iba a esperar que yo le diga: ‘Mirá, mi amor, este año me voy a ir a vivir a Madrid’. Crisis, charla con mi esposo. Mi amor, necesito salir a comerme el mundo de nuevo, porque me lo estaba comiendo, pero de un lugar más cómodo”.

La exposición mediática y la pertenencia a la familia Montaner también influyeron en la dinámica matrimonial. “La familia de Ricky es maravillosa, pero trae mucha exposición. Mi esposo es cantante, tiene un dúo con el hermano, son muy conocidos, Mau y Ricky. Entonces, eso trajo más exposición”, expresó. La actriz reconoció que, aunque estaba acostumbrada a la visibilidad pública, la magnitud de la atención sobre la familia Montaner supuso un desafío adicional para la pareja.

En su mensaje, Stefi Roitman
En su mensaje, Stefi Roitman destacó la importancia de la familia y el crecimiento personal junto a Ricky Montaner
Ricky Montaner y Stefi Roitman
Ricky Montaner y Stefi Roitman se casaron en enero de 2022 tras dos años de noviazgo y una relación virtual previa

A pesar de los rumores de infidelidad y separación, Roitman subrayó los pilares de su vínculo con Montaner. “En una pareja donde hay comunicación, hay respeto, admiración, además del amor, es una construcción de a dos”, afirmó la influencer, destacando el valor de la elección diaria y la individualidad dentro de la relación.

Después de dos años de noviazgo oficial, y una relación que había comenzado tiempo atrás de manera virtual, Ricky Montaner y Stefi Roitman celebraron su boda el 8 de enero de 2022 en una fiesta inolvidable. La ceremonia se realizó en el Haras Dok, una imponente construcción erigida en el medio del campo y ubicada en el partido de Exaltación de la Cruz, unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

