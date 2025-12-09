Cómo Griselda Siciliani y Luciano Castro evitaron cruzarse con Sabrina Rojas en la entrada al Martín Fierro de Cine

Sabrina Rojas estalló contra Luciano Castro, por la casa de Mar de Cobos

La noche de los Martín Fierro de Cine 2025 en la Usina del Arte de Buenos Aires tuvo como uno de sus momentos más comentados el cruce que no se dio entre Griselda Siciliani y Luciano Castro con Sabrina Rojas en la alfombra roja. La pareja, acompañada por sus hijas, optó por ingresar al evento una vez comenzada la ceremonia, eludiendo así el segmento televisado que conducía Rojas, expareja de Castro y madre de sus hijos. Los actores llegaron cuando comenzaba la ceremonia formal de entrega de premios.

La estrategia de llegada de los actores habría sido deliberada. Ambos evitaron la exposición mediática y cualquier posible tensión al no pasar por la alfombra roja, donde Rojas recibía a las figuras del espectáculo junto a Augusto Tartúfoli y Luciano Cáceres. Esta decisión contrastó con la actitud de la mayoría de los invitados, que buscaron mostrarse ante las cámaras y el público, para detallar y agradecer cada uno de los looks.

Sabrina Rojas luciendo un vestido de Verónica de la Canal, Martín Fierro de Cine 2025

El trasfondo de esta determinación se encuentra en los antecedentes de tensiones mediáticas tras la separación definitiva entre Castro y Rojas en 2021, luego de más de una década de relación y dos hijos en común. Siciliani y Castro prefirieron evitar cualquier situación incómoda o comentario en los medios presentes, priorizando la tranquilidad familiar y la discreción en un contexto de alta exposición.

La reciente reacción pública de Rojas ante temas personales vinculados a su exmarido, como su reclamo al aire del programa que conduce en AméricaTV por la compra de un terreno en Mar de Cobo, refuerza el clima de disputa entre ambos. “Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”, expresó Rojas, visiblemente molesta.

Martín Fierro de Cine 2025, Griselda Siciliani y parte del equipo de Envidiosa recibiendo el premio para la serie

La llegada de Siciliani y Castro no pasó inadvertida en la gala. Ambos avanzaron directamente hacia el interior del edificio junto a sus hijas, evitando el ingreso televisado pero captando la atención de los presentes. Castro eligió un traje negro con remera al tono, mientras que Siciliani se destacó con un vestido rojo de satén, hombreras, mangas largas y falda midi, complementado con stilettos negros. La prensa resaltó sus looks y la presencia familiar, en una noche donde la actriz de Envidiosa fue reconocida como Mejor Actriz en Serie.

Griselda y Luciano Castro ingresó discretamente a la gala junto a sus hijas tras el cierre del segmento televisado conducido por Rojas

Por su lado, Sabrina cumplió un rol central como conductora de la alfombra roja, recibiendo a las figuras del espectáculo y manteniendo la profesionalidad ante la situación.

La aparición conjunta de Siciliani y Castro, aunque discreta, generó comentarios entre los asistentes y sumó un nuevo capítulo a la dinámica de las celebridades en una gala que se consolidó como uno de los grandes desfiles del año.

¿Luciano y Griselda sin la casa de sus sueños?

Griselda Siciliani habló de la casa de Mar de Cobo

El Concejo Deliberante de Mar Chiquita resolvió negar el permiso para la construcción de la vivienda sustentable que Luciano Castro y Griselda Siciliani proyectaban frente al mar en Mar de Cobo. La decisión, adoptada en una sesión reciente, se fundamentó en la normativa vigente que impide edificaciones en médanos y limita la altura máxima permitida, lo que transformó el sueño de los actores en una carrera de obstáculos administrativos y legales. La arquitecta responsable del proyecto había intentado defender la viabilidad de la obra, presentando ejemplos de construcciones similares previamente aprobadas en la zona.

Martín Fierro de Cine, el trasfondo de la decisión de Siciliani y Castro en no cruzarse Rojas, está marcado por antecedentes de cruces mediáticos y la separación de Castro y Sabrina en 2021

Sin embargo, según relató el periodista Luis Bremer en el programa Desayuno Americano (América), la situación se complicó cuando una nueva resolución involucró a otro ente regulador, modificando el marco legal bajo el cual se había iniciado el trámite. Bremer reprodujo el mensaje que, según él, le envió la propia Siciliani: “La normativa cambió el año pasado y usted no puede construir en médanos, y menos 6 metros de altura”.

En el proceso, la pareja presentó documentación que evidenciaba contactos previos con la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Mar Chiquita, donde se les habían indicado los requisitos para avanzar con el proyecto. El cronista local Adrián Prestipino explicó que el trámite resultó extenso y que, durante ese tiempo, Castro y Siciliani basaron su iniciativa en una legislación que luego fue derogada.

Luciano Castro y Griselda Siciliani no pueden construir su casa en Mar de Cobos

Según el periodista, “ellos han mostrado ayer documentación, donde ponen en evidencia que han mantenido contactos con la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Mar Chiquita, que los avalaban de alguna manera, les pasaban los requisitos para seguir avanzando con el proyecto”.

El punto de mayor conflicto surgió con el cambio de normativa y el pedido de excepción. Cuando la pareja presentó el proyecto bajo la legislación anterior, ya solicitaban una excepción para superar el límite de altura permitido. La ordenanza vigente en ese momento autorizaba edificaciones de hasta cinco metros, pero el diseño de la casa contemplaba 6,80 metros. El cronista detalló que, al derogarse esa normativa, la solicitud quedó fuera de regla: “Eso fue lo que pasó, si no, hoy estarían construyendo, porque recién ahí se dieron cuenta de que la normativa estaba derogada. Y no hubieran construido eso”.

Castro y Siciliani presentaron documentación que demostraba contactos previos con la Municipalidad de Mar Chiquita para avanzar con la obra

En marzo, Castro y Siciliani adquirieron el terreno frente al mar. Dos meses después, la reglamentación interna cambió, y la altura del futuro hogar se convirtió en un obstáculo insalvable. Según Bremer, “la peor noticia para Luciano Castro y Griselda Siciliani, porque el concejo deliberante de Mar Chiquita dispuso el viernes en una sesión que se le negaba la posibilidad de construcción de una vivienda sustentable que ellos tenían previsto hacer”.