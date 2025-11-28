Teleshow

Griselda Siciliani habló de la casa de los sueños junto a Luciano Castro y del reclamo público de Sabrina Rojas

La actriz se refirió a los problemas que afronta junto a su pareja para la construcción en Mar de Cobo y se distanció de los dichos de la conductora

Griselda Siciliani habló de la casa que construye junto a Luciano Castro en Mar de Cobo (Video: Desayuno Americano. América)

El escándalo ocupa los portales y alimenta debates en televisión. El conflicto entre Sabrina Rojas y Luciano Castro se profundizó tras el reclamo público por la compra de un terreno en Mar de Cobo y la negativa del actor a cubrir una necesidad de su hijo en común. En un escenario en el que pasado y presente colisionan, el dinero y los afectos se mezclan con frases filosas y silencios incómodos.

La polémica se encendió después de que surgiera la información de que Luciano Castro habría adquirido un lote frente al mar en Mar de Cobo junto a su actual pareja, Griselda Siciliani, proyecto pensado como un refugio estival. ¿Era esto cierto? ¿Por qué esa decisión despertó tanta tensión? Sabrina Rojas, ex del actor y madre de uno de sus hijos, no tardó en reaccionar al aire de Pasó en América con un reclamo concreto. “Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”, se despachó en su programa, un mensaje tan directo como punzante.

El reclamo de la conductora fue más allá de una simple queja material. “Desde diciembre que lo estoy pidiendo. Siempre me responde que es un lujo y que no tiene plata ahora. Ojalá llegue el aire”, expresó al hacer pública una incomodidad guardada durante meses. “Tenía que largarlo, lo tenía que vomitar”, confesó, blanqueando la necesidad de alzar la voz.

Sabrina Rojas estalló contra Luciano Castro y le hizo un reclamo económico (Video: Pasó en América. América)

En medio del fuego cruzado, el terreno de Mar de Cobo ya había sido tema de conversación. El periodista Luis Bremer detalló en Desayuno Americano el movimiento inmobiliario de la pareja que se encuentra frenado por una disposición municipal: “Ya tienen el terreno frente al mar, un lugar hermoso, en mayo juntaron el dinero, tengo entendido que pusieron la mitad cada uno, pero hay un problema; por una normativa que cambió, el municipio no les permite construir sobre su terreno”. Un sueño a medias, detenido por trabas burocráticas.

La palabra de Griselda Siciliani era la esperada y enfrentó las cámaras del programa matutino de América. “La verdad que no estoy muy al tanto de lo que está pasando ahora. Son cosas burocráticas, que son un plomazo, que tardan demasiado y que a veces uno no entiende qué es. Y menos los que no entendemos en la materia, entonces no me estoy ocupando de cerca. Pero ya saldrá, esperemos que sí”. En el tono se colaba la resignación, cierta distancia ante una batalla que la excede.

Sabrina Rojas y Luciano Castro
Sabrina Rojas y Luciano Castro en una vieja postal familiar

Sobre las demoras añadió otra perspectiva y formuló una objeción a los datos del periodista: “No pedimos nada. Hay algo equivocado de la información. No pedimos nada que no se pueda hacer. Es un permiso de obra como para cualquier obra y hablando con amigos, a todo el mundo le pasa lo mismo. Problemas burgueses, que la verdad que me da hasta pudor decir que eso es un problema. Problemas son otros, problemas tienen otras personas. Esto es todo lindo, toda alegría, un lugar para pasarla bien cuando se pueda, cuando esté, y ojalá que sea pronto. Elegimos ese lugar porque coincidimos ideológicamente con lo que el lugar propone.”

¿Y qué dijo sobre la disputa entre Sabrina Rojas y Luciano Castro? Firme, marcó su territorio: “Habló Sabrina Rojas de Luciano Castro. Yo no sé de esto. No soy ninguno de ellos dos. No voy a hablar por él ni por nadie”, se excusó. El límite quedó claro: lo privado, privado; lo que no le pertenece, fuera de su ámbito.

Al final, la pregunta sigue retumbando: ¿qué hay detrás de un aire acondicionado pendiente, una casa frente al mar, los postergados ideales de familia después de una separación? Un reclamo convertido en grito público, un sueño en pausa y las nuevas postales de una convivencia obligada entre amores viejos y presentes.

