Charlotte Caniggia dio a conocer sus “requisitos” para ser mamá: “Este mundo es bastante inestable”

La vida de Charlotte Caniggia está marcada por constantes cambios y una sucesión de momentos tan vertiginosos como inesperados. Entre polémicas familiares que nunca terminan de apagarse y el desafío permanente de la exposición mediática, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia eligió, en el último tiempo, focalizarse en su carrera profesional. De este modo, pone toda su energía en Que tupé (El Trece), el programa de streaming donde arriesga sinceridad y humor junto a su compañero Enzo Aguilar. Y fue allí, en uno de los recientes episodios, donde la modelo sorprendió a su público al hablar a fondo, con un inédito tono que mezcló seriedad y desopilancia, de un tema que suele despertar todo tipo de especulaciones: el deseo de ser madre.

La charla comenzó casi como un juego. Enzo, fiel a su tono directo y cómplice, quiso saber cómo se imagina Charlotte en un futuro y fue al hueso: “Te queda tan bien la imagen maternal. ¿No sentís que en unos años podría ser? Porque yo te siento con ganas de maternar”. Charlotte recogió el guante, aunque aclaró que sus planes, en caso de finalmente convertirse en mamá, estarían muy lejos del país: “Sí, pero yo ya te dije, el día que tenga hijos no va a ser acá, amigo. Seré madre en otro país. No lo puedo maternar tranquila...”

La conversación fue un paso más allá. Enzo le preguntó si alguna vez se imaginaría estando al aire con su propia hija, quizás compartiendo programa o pantalla. Sin dudar, Charlotte fue tajante: “No me gustaría estar en la tele ya para esas fechas”. Lo suyo sería retirarse del ruedo cuando llegue el momento de la maternidad. “Creo que sí, porque este mundo es bastante inestable”, justificó, con ese tono mezcla de franqueza y humor que tanto la caracteriza. El conductor, lejos de dejar el tema, aclaró el motivo: “Te pregunto porque odio que después me pregunten a mí de tu vida privada”. Entre risas y chicanas, quedó claro entre los dos que, cuando Charlotte sea mamá, será lejos de cámaras.

No es la primera vez que la mediática se refiere a la posibilidad de agrandar la familia. Allá por septiembre de 2024, durante una clásica dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, la mediática fue igual de rotunda sobre el tema. “¿Te gustaría ser mamá?”, indagó un usuario. Y la mujer que supo convertir su vida en tendencia respondió, sin vueltas: “La verdad es que no”. Su argumento fue igual de sincero: “Tengo muchas cosas que quiero hacer antes de tener un hijo”. En ese mismo diálogo, le dedicó unas palabras a Venezia, la hija que su hermano Alex Caniggia tuvo con Melody Luz. “Ahora mismo prefiero ser tía”, dijo, dejando igual de clara su postura con la honestidad brutal que la define.

Más allá del debate, la postura de Charlotte sobre la maternidad va mucho más allá de la provocación mediática. Para ella, la respuesta no es cuestión de “no querer” solamente. Apunta a una madurez: tomarse tiempo para vivir experiencias, priorizar proyectos, cuidar su bienestar y, de ser mamá, construir un futuro lejos del escándalo y con otra visión, quizás fuera de Argentina. La posibilidad de retirarse de los medios es una declaración que va directamente a contramano de lo que muchos esperan.

Mientras tanto, Charlotte sigue apostando a la diversión y a la espontaneidad en Qué tupé, el streaming donde se la ve más auténtica, entre confesiones, juegos y micromomentos virales junto a Aguilar. La maternidad, por ahora, puede esperar; las ganas de reinventarse y buscar una vida lejos del ruido, no. De esta manera, la hija del Pájaro y Mariana Nannis se permite abrir debates sobre familia, futuro y deseo, dejando una puerta entornada para el día que, si decide dar el paso, la noticia llegue bajo sus propios términos y, sobre todo, lejos del ojo mediático que la vio crecer.