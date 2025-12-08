Pretty Woman, el musical abrió la temporada teatral de Mar del Plata a pura ovación para Florencia Peña y Juan Ingaramo

Ovación en Mar del Plata para Pretty Woman, el musical, con Florencia Peña y Juan Ingaramo

El inicio de la temporada teatral en Mar del Plata tuvo un arranque destacado con el estreno de Pretty Woman, el musical, que llenó la sala del Teatro Mar del Plata y recibió ovaciones de pie. El ambiente estuvo marcado por la presencia de figuras del espectáculo y una atmósfera de glamour, anticipando un verano de alto nivel artístico en la ciudad.

La puesta en escena del musical sobresalió por su producción de gran escala, actuaciones carismáticas y una energía que mantuvo al público cautivado durante toda la función. Esta versión musical del clásico cinematográfico de Hollywood se perfila como uno de los espectáculos más esperados del verano, con una respuesta entusiasta de los asistentes que celebraron cada número.

Detrás de esta superproducción se encuentra Pardo Producciones, en coproducción con Dulce Granados y bajo la dirección de Ricky Pashkus. El elenco principal está conformado por Florencia Peña y Juan Ingaramo, quienes demostraron una notable química y talento sobre el escenario. El equipo artístico fue seleccionado entre más de 2.300 postulantes de todo el país, lo que garantiza un alto estándar de excelencia en cada interpretación y coreografía.

El estreno de Pretty Woman, el musical, marca un inicio exitoso de la temporada teatral en Mar del Plata con sala llena y ovaciones

La producción de Pretty Woman destaca por su puesta en escena de gran escala, actuaciones carismáticas y energía que cautiva al público

Florencia Peña y Juan Ingaramo lideran el elenco de Pretty Woman, seleccionados entre más de 2.300 postulantes de todo el país

La temporada teatral de Mar del Plata también contará con la participación de artistas consagrados y nuevos talentos en una cartelera diversa. La programación general para 2026 incluye figuras como Soledad Silveyra, Julieta Ortega, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, entre otros. Los principales teatros de la ciudad —América, Atlas, Bristol, Lido, Mar del Plata y Neptuno— albergarán propuestas que van desde comedias y clásicos hasta grandes musicales, consolidando a la ciudad como un epicentro cultural.

Entre las obras destacadas para la próxima temporada figuran Quién es quién, que reunirá a Luis Brandoni y Soledad Silveyra en el teatro Atlas; Una clase especial, con Damián De Santo y Martín Seefeld en el Lido; el clásico Toc Toc celebrando 15 años en el Bristol; Sex, la obra de José María Muscari en el América; Chanta con Agustín “Rada” Aristarán en el Lido; y La cena de los Tontos con Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en el Neptuno. Además, Made in Lanús celebrará su 40° aniversario con una nueva puesta en el Atlas.

La temporada teatral de Mar del Plata 2026 contará con artistas consagrados y nuevos talentos en una cartelera variada y de alto nivel

Florencia Peña y Juan Ingaramo fueron ovacionados por el público que fue parte del estreno

La política de accesibilidad y precios amigables se mantiene como uno de los pilares de la temporada. Se anunció la continuidad de la entrada garantizada hasta el final de la temporada en un sector de la platea de todos los teatros, con un valor de $35.000, válida para todas las formas de pago. Esta iniciativa, implementada hace tres años, busca facilitar el acceso al teatro para un público más amplio y ha sido posible gracias al compromiso de los artistas y la difusión de la prensa nacional.

Con 48 temporadas ininterrumpidas, Mar del Plata se consolida como un polo cultural de referencia en Argentina. La ciudad se prepara para recibir a miles de espectadores que podrán disfrutar de una oferta artística variada y de calidad, en un entorno que privilegia la inclusión y la excelencia escénica.

El horizonte teatral de Mar del Plata se proyecta con una programación ambiciosa y diversa, pensada para atraer a públicos de todas las edades y gustos, y reafirmar a la ciudad como el escenario central del espectáculo en el país.

“Somos, en todo caso, herederos de aquellos que descubrieron la única ciudad del mundo donde la gente después de la playa va al teatro en verano”, destacó Carlos Rottemberg

Mar del Plata celebra 48 temporadas ininterrumpidas como polo cultural, recibiendo a miles de espectadores cada verano

La historia del teatro Mar del Plata y su vínculo con la identidad cultural de la ciudad ocupó un lugar destacado durante la reciente inauguración de temporada. Carlos Rottemberg, empresario teatral, relató a la audiencia cómo los orígenes del emblemático espacio estaban ligados a un cartel de “en venta” y a un antiguo estacionamiento: “Tenía 20 años y en este edificio estacionábamos el auto. Tenía un cartel que decía ‘en venta’ y nos planteamos qué raro que no haya en esta ciudad un teatro que lleve el nombre de la ciudad: Teatro Mar Plata, ¿no? Y aquí estamos inaugurando esta temporada número 75 desde que Mar del Plata tomó esta costumbre”.

Con la emoción a flor de piel, el productor recordó a quienes instauraron una tradición inédita: “Somos, en todo caso, herederos de aquellos que descubrieron la única ciudad del mundo donde la gente después de la playa va al teatro en verano”. Para Rottemberg, ese gesto cotidiano de los veraneantes constituye un rasgo distintivo de la “marca registrada que se llama Mar del Plata”.

Mar del Plata celebra 48 temporadas ininterrumpidas como polo cultural, recibiendo a miles de espectadores cada verano

Resaltó el atractivo turístico, al afirmar: “No existe en otro lado, lo decimos siempre, y ese sigue siendo un valor agregado que tiene esta marca registrada que se llama Mar del Plata y que es en imaginario popular la más atractiva ciudad turística de Argentina.” De manera especial, agradeció el acompañamiento de los habitantes locales: “Los residentes de aquí que nos conservan todo el año y son quienes la viven todo el año lo saben. Por eso, estamos contentísimos de inaugurar una nueva temporada”.

El punto de partida del evento también fue destacado por el empresario: “Gracias por la función. Es un honor una vez más inaugurar la temporada 26 de Mar del Plata con un espectáculo infrecuente en producción”.