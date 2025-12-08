A los 63 años, Ivo Cutzarida inició un nuevo desafío universitario: “Terminé el primer año”

El actor Ivo Cutzarida, a sus 63 años, sorprendió al mundo del espectáculo y a su círculo más íntimo con una noticia que va más allá de los reflectores: decidió comenzar una carrera universitaria y ya concluyó el primer año de Psicología. ¿Quién podría imaginar que después de décadas en televisión, de protagonizar novelas en los años noventa y de abrazar causas sociales, el destino lo llevaría a las aulas de la universidad?

El propio intérprete lo anunció, emocionado, en sus redes sociales: “Terminé el Primer año de Psicología”. No había rastros de impostura ni de pose. Solo gratitud y entusiasmo. “Feliz de seguir estudiando, creciendo y aprendiendo. Nunca es tarde. A ponerle garra siempre”, escribió en un mensaje que pronto multiplicó sus reacciones y comentarios.

¿No es acaso una pregunta para todos esos que postergan, que dudan, que creen que hay trenes que ya partieron? Porque Ivo lo dice y lo respalda con hechos: nunca es tarde para reinventarse. “Vamos que se puede, a no aflojar”, insistió en otro párrafo, como si necesitara contagiar ese ímpetu.

Ivo Cutzarida confirmó que terminó el primer año de una nueva carrera de Psicología (Instagram)

En ese mismo posteo, el actor dibujó en pocas palabras la magnitud de su salto: ya es coach emocional, counselor (consejero psicológico) y futuro psicólogo. Una declaración potente de presente pero, sobre todo, de futuro. Hay biografías que se escriben a pulso y la de Cutzarida se bifurca, ahora, en la psicología y en el trabajo de contención.

El ex galán de tantas tardes de televisión compartió los frutos de este año universitario. Entre las 10 materias que cursó y aprobó destacan Neurociencias I, Perfiles y competencias del psicólogo y del psicopedagogo, y Psicología de la interacción social y los pequeños grupos. Las constancias con las calificaciones —compartidas con ese punto de orgullo — y la constante de sus buenas notas encendieron todavía más la respuesta de sus seguidores.

Las redes hicieron el resto. “¡Qué groso Ivo! Felicidades, qué buenas notas”, “Claro que se puede”, “Muy bien, mis respetos”, “Qué genio!! Felicidades y éxitos!!”, “Además de ser mi galán de los ‘90, es re inteligente!!!” y “Felicitaciones Ivo”, fueron solo algunos de los cientos de mensajes que llegaron. La comunidad celebró la transformación, la valentía y el rigor de este hombre que no teme a los nuevos comienzos.

El posteo de Ivo Cutzarida anunciando que se recibió de Counselor, en 2021

A quienes recuerdan a Ivo en las primeras planas de la farándula, tal vez les cueste encuadrarlo hoy lejos de los sets y las luces. Pero la vida le marcó otros caminos. Ya casi han pasado diez años desde que su voz se alzó, fuerte, denunciando la inseguridad, abriéndose paso entre debates y paneles. Su exposición, lejos de ser mera tribuna, se transformó en compromiso.

En diciembre de 2021, una nueva conquista: “Finalmente me recibí de Counselor después de cuatro años de estudio. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para crecer, aprender y transformarse”, confió a quienes quisieron escuchar. Siete años antes, había comenzado a empaparse de las disciplinas de ayuda, visitando cárceles, internándose en centros donde la desesperanza era la norma y el consuelo, una rareza. “A partir de ahí me dije que iba a estudiar esto y la verdad es que me enganché”, relató.

El 2020 lo encontró sumándose al equipo terapéutico de una fundación consagrada a la recuperación de adicciones. El escenario era distinto, el público era otro, pero el objetivo —ayudar, tender una mano— se mantuvo inalterable.

¿Quién es hoy Ivo Cutzarida? Actor, sí, pero también consejero psicológico, futuro licenciado y compañero de ruta para quienes lo siguen desde aquella época dorada. Su historia late ahora con otros bríos, en las aulas, en los pasillos universitarios y en ese diálogo inagotable con la posibilidad de un nuevo comienzo.