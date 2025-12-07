La divertida salida de Tamara Báez con Jamaica: compras navideñas y espíritu festivo en familia

La influencer compartió la salida que hizo para prepararse ante la época festiva (Instagram)

Después de un año marcado por vaivenes emocionales y distintas etapas personales, Tamara Báez optó por poner en pausa el acelere para enfocarse en lo que más disfruta: el tiempo compartido con su familia y la planificación de instantes felices. En medio de su presente como influencer, Tamara arrancó diciembre con la energía renovada y la mirada puesta en las celebraciones de fin de año. Cerca de sus seres queridos, apostó a crear nuevos recuerdos y, fiel a su estilo, compartió con sus seguidores parte de este ritual tan esperado: las compras navideñas junto a su hija Jamaica y su pareja actual, Thiago Martínez.

La tradición argentina indica que el Día de la Inmaculada Concepción es el punto de partida oficial para armar el arbolito y sumergirse de lleno en el espíritu festivo. Tamara, acoplándose a ese sentir, decidió armar plan familiar y salir de compras. “A comprar las cositas de navidad”, escribió en una de sus historias de Instagram, donde sumó la primera postal: Jamaica, su hija con L-Gante, luciendo una remera roja, una gomita de pelo roja y un infaltable tinte de labios a juego. La imagen marcó el tono de los días por venir y dejó en claro que, en su casa, la Navidad empieza con detalles y alegría.

La travesía por las góndolas sumó aún más color: Tamara mostró luego el resultado de la recorrida por el supermercado con un carro lleno de ilusión. Guirnaldas, muñecos navideños, cintas con estampado cuadrillé, pequeños muérdagos y un sinfín de detalles festivos, los colores protagonistas por excelencia. “Todo rojo y verde”, adelantó Tamara a sus seguidores. Faltó, sin embargo, el arbolito, que en esa salida no lograron conseguir.

Las historias sumaron, más tarde, la presentación de una nueva adquisición: un simpático duende de vestir clásico, típico ayudante de Papá Noel, que pronto ocuparía un lugar central en la decoración familiar.

Las imágenes no son solo rutina de compras. En un año donde las turbulencias personales y mediáticas no faltaron, la influencer refuerza el sentido de lo esencial: disfrutar de los pequeños momentos y compartir cada paso con quienes considera su sostén. Entre muñecos, cintas y las risas de Jamaica, Tamara dejó en claro el valor de cerrar una etapa rodeada de afectos, de cara a la llegada de un nuevo año.

El broche de este clima hogareño y renovado llegó a semanas de que la influencer y su pareja decidieran mudarse juntos. A través de sus historias, Tamara habilitó la popular cajita de preguntas, dejando que los usuarios indagaran sobre su presente sentimental. La pregunta clave no tardó en aparecer: “¿Están viviendo de nuevo con Thiago?”. La respuesta fue tan directa como clara: junto a la foto de los dos brazos entrelazados, la frase contundente: “No nos podemos soltar ni un rato. Así que sí”. Así, quedó sellado el reencuentro y el regreso a la convivencia diaria, reflejando la apuesta de la pareja por una nueva oportunidad y más pasos juntos.

La decisión de compartir techo no fue el único gesto de compromiso que marcó esta etapa. Thiago, decidido a mostrar su amor sin vueltas, fue por más y se tatuó el nombre de Tamara en la muñeca como un símbolo indeleble de lo que están construyendo. “Te amo tanto, mi amor. Una vez más sorprendiendo”, celebró la influencer en redes, mostrando la imagen del tatuaje en cursiva y sellando la complicidad de esta etapa con instantaneidad y ternura. Thiago también compartió una postal en blanco y negro, donde ambos aparecen recostados juntos, relajados y disfrutando de la calma de estar acompañados.

La pareja confirmó que volvieron a mudarse juntos luego de su reconciliación

Así, entre rituales hogareños, abrazos sinceros y pequeños gestos que suman alegría, Tamara Báez y los suyos le dan la bienvenida a un diciembre diferente: uno en el que la felicidad real se arma a diario y se celebra en los detalles, mientras esperan, juntos, la llegada de un nuevo año para seguir creciendo como familia.