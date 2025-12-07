Teleshow

La divertida salida de Tamara Báez con Jamaica: compras navideñas y espíritu festivo en familia

La influencer compartió imágenes de su recorrido por supermercados y tiendas, entre adornos, muñecos y cintas rojas y verdes, anticipando un fin de año especial junto a su hija y su pareja

Guardar
La influencer compartió la salida
La influencer compartió la salida que hizo para prepararse ante la época festiva (Instagram)

Después de un año marcado por vaivenes emocionales y distintas etapas personales, Tamara Báez optó por poner en pausa el acelere para enfocarse en lo que más disfruta: el tiempo compartido con su familia y la planificación de instantes felices. En medio de su presente como influencer, Tamara arrancó diciembre con la energía renovada y la mirada puesta en las celebraciones de fin de año. Cerca de sus seres queridos, apostó a crear nuevos recuerdos y, fiel a su estilo, compartió con sus seguidores parte de este ritual tan esperado: las compras navideñas junto a su hija Jamaica y su pareja actual, Thiago Martínez.

La tradición argentina indica que el Día de la Inmaculada Concepción es el punto de partida oficial para armar el arbolito y sumergirse de lleno en el espíritu festivo. Tamara, acoplándose a ese sentir, decidió armar plan familiar y salir de compras. “A comprar las cositas de navidad”, escribió en una de sus historias de Instagram, donde sumó la primera postal: Jamaica, su hija con L-Gante, luciendo una remera roja, una gomita de pelo roja y un infaltable tinte de labios a juego. La imagen marcó el tono de los días por venir y dejó en claro que, en su casa, la Navidad empieza con detalles y alegría.

Para la salida de compras
Para la salida de compras navideñas, la pequeña Jamaica optó por una remera roja a juego con su labial

La travesía por las góndolas sumó aún más color: Tamara mostró luego el resultado de la recorrida por el supermercado con un carro lleno de ilusión. Guirnaldas, muñecos navideños, cintas con estampado cuadrillé, pequeños muérdagos y un sinfín de detalles festivos, los colores protagonistas por excelencia. “Todo rojo y verde”, adelantó Tamara a sus seguidores. Faltó, sin embargo, el arbolito, que en esa salida no lograron conseguir.

Las historias sumaron, más tarde, la presentación de una nueva adquisición: un simpático duende de vestir clásico, típico ayudante de Papá Noel, que pronto ocuparía un lugar central en la decoración familiar.

Las imágenes no son solo rutina de compras. En un año donde las turbulencias personales y mediáticas no faltaron, la influencer refuerza el sentido de lo esencial: disfrutar de los pequeños momentos y compartir cada paso con quienes considera su sostén. Entre muñecos, cintas y las risas de Jamaica, Tamara dejó en claro el valor de cerrar una etapa rodeada de afectos, de cara a la llegada de un nuevo año.

Tamara mostró el carrito de
Tamara mostró el carrito de compras repleto de decoración navideña previo al armado del arbolito
El simpático ayudante de Papá
El simpático ayudante de Papá Noel que formó parte de las compras de la influencer

El broche de este clima hogareño y renovado llegó a semanas de que la influencer y su pareja decidieran mudarse juntos. A través de sus historias, Tamara habilitó la popular cajita de preguntas, dejando que los usuarios indagaran sobre su presente sentimental. La pregunta clave no tardó en aparecer: “¿Están viviendo de nuevo con Thiago?”. La respuesta fue tan directa como clara: junto a la foto de los dos brazos entrelazados, la frase contundente: “No nos podemos soltar ni un rato. Así que sí”. Así, quedó sellado el reencuentro y el regreso a la convivencia diaria, reflejando la apuesta de la pareja por una nueva oportunidad y más pasos juntos.

La decisión de compartir techo no fue el único gesto de compromiso que marcó esta etapa. Thiago, decidido a mostrar su amor sin vueltas, fue por más y se tatuó el nombre de Tamara en la muñeca como un símbolo indeleble de lo que están construyendo. “Te amo tanto, mi amor. Una vez más sorprendiendo”, celebró la influencer en redes, mostrando la imagen del tatuaje en cursiva y sellando la complicidad de esta etapa con instantaneidad y ternura. Thiago también compartió una postal en blanco y negro, donde ambos aparecen recostados juntos, relajados y disfrutando de la calma de estar acompañados.

La pareja confirmó que volvieron
La pareja confirmó que volvieron a mudarse juntos luego de su reconciliación
El gesto de Thiago a
El gesto de Thiago a poco tiempo de reconciliarse con la influencer (Instagram)

Así, entre rituales hogareños, abrazos sinceros y pequeños gestos que suman alegría, Tamara Báez y los suyos le dan la bienvenida a un diciembre diferente: uno en el que la felicidad real se arma a diario y se celebra en los detalles, mientras esperan, juntos, la llegada de un nuevo año para seguir creciendo como familia.

Temas Relacionados

Tamara BáezJamaicaThiago MartínezNavidadCompras navideñasAdornos de Navidad

Últimas Noticias

La pasión deportiva de Lola Demichelis que llena de orgullo a Evangelina Anderson: las fotos

En medio de sus ocupados días entre grabaciones para Masterchef y compromisos laborales, la modelo destacó la actividad predilecta de su hija ante sus seguidores

La pasión deportiva de Lola

Lila suave, gasa natural y solapa reversionada: el look de Juana Viale que recicló en su programa

La conductora apostó por reutilizar un impactante diseño de Gino Bogani, combinando moda consciente, peinado sofisticado y una personalidad que acaparó todas las miradas

Lila suave, gasa natural y

La tierna tradición que Maxi López eligió para reencontrarse con su hija Elle: “Esperaba a su Daddy”

Tras 47 días lejos de su mujer Daniela Christiansson y su niña, el exfutbolista celebró su vuelta a casa con un emotivo gesto familiar

La tierna tradición que Maxi

El emotivo mensaje del Indio Solari en pleno show de su banda: “Son el mejor público del planeta”

En el primer concierto de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único de La Plata, el cantante apareció en el escenario a través de un video grabado. “Quería jugar a que estoy con ustedes”, les dijo a sus fanáticos

El emotivo mensaje del Indio

Marta Fort tajante con la China Suárez: “Es de las que se cuelgan de la pareja”

En plena visita al ciclo del Tucu López, la joven modelo se sinceró y dio su opinión sobre la actitud de la actriz a lo largo de su carrera

Marta Fort tajante con la
DEPORTES
Boca Juniors recibirá a Racing

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Liga de Primera División tuvo su segunda jornada: todos los resultados y la programación de este domingo

De las lágrimas a la gloria: Agustín Canapino ganó en La Plata y es quíntuple campeón de TC

Las repercusiones en Red Bull tras el título de Norris en la F1: el cruce de Verstappen con un periodista y el dardo de Checo Pérez

Los Pumas perdieron con Sudáfrica y se quedaron con la medalla de plata en el Seven de Ciudad del Cabo

TELESHOW
La pasión deportiva de Lola

La pasión deportiva de Lola Demichelis que llena de orgullo a Evangelina Anderson: las fotos

Lila suave, gasa natural y solapa reversionada: el look de Juana Viale que recicló en su programa

La tierna tradición que Maxi López eligió para reencontrarse con su hija Elle: “Esperaba a su Daddy”

El emotivo mensaje del Indio Solari en pleno show de su banda: “Son el mejor público del planeta”

Marta Fort tajante con la China Suárez: “Es de las que se cuelgan de la pareja”

INFOBAE AMÉRICA

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza

Francia advirtió que la Unión Europea podría imponer aranceles a China si no frena sus prácticas comerciales abusivas

¿El silencio domina Marte?: la NASA descifró los misterios del sonido en el planeta rojo