Guillermina Valdés habló de los prejuicios que tuvo que enfrentar en la actuación: “La gente piensa por qué estoy ahí”

Con la mente puesta en sus próximos proyectos, Guillermina Valdés visitó la mesa de Mirtha Legrand, decidida a contar su entusiasmo por los desafíos que enfrentará en 2026, pero dispuesta a abrir su corazón por las situaciones que afronta en su carera. Fue así como la actriz se refirió a los prejuicios que debió hacerle frente.

“Guillermo, estás ensayando teatro”, comenzó preguntándole la diva al recibirla en su programa. Con una sonrisa en su cara, Valdés contestó: “Estoy ensayando una obra de teatro de (José María) Muscari y de Mariela Asensio, El divorcio del año”. Entre risas, la Chiqui aprovechó el comentario y dijo: “Ay, qué oportuno”.

Continuando con su relato, Guillermina se refirió al elenco de la obra: “Es muy polémica. Estoy encantada. Es un elenco hermoso, Ernestina Pais, Rochi Igarzábal, Fabián Vena, Juan Palomino. Libro de Muscari y Asensio. Son dos personas que, la verdad, tengo la suerte hoy de conocer, de encontrarme con mucho trabajo. Muscari es una persona increíble, como director es muy quirúrgico”.

Fue entonces cuando Mirtha decidió elogiar a la artista: “Yo te vi Mar del Plata. Estabas muy bien como actriz, nunca te había visto. Muy bien. Para mí era una sorpresa”. Agradecida con las palabras de Legrand, Guillermina sostuvo: “Muchas gracias. La gente se sorprende porque tiene muchos prejuicios conmigo. Siempre tengo que dar un poco más... Claro. Qué sé yo, del palo que cada uno viene o la historia personal de cada uno muchas veces lleva a la gente a tener un pensamiento sobre una persona de por qué está ahí. Yo siempre tengo que mostrar. Sí, soy ex de... y estuve con..., y siempre fui más trascendental en los medios, no tanto por mi trabajo artístico, sino más bien por mi vida privada”.

Luego, Guillermina destacó el paralelismo entre su papel y su personalidad: “Este personaje, que quiero mucho y que abrazo, es muy diferente a mí porque es una empresaria que su trabajo pasa un poco por hacer bombo y platillo de su vida privada en los medios y esa es su marca registrada”.

Sorprendida por la palabra de su invitada, Mirtha le consultó: “¿Y vos sos así?”, a lo que Valdés respondió: “Claro, es algo que a mí me cuesta un montón, porque yo, aunque no se note, siempre fui un poco fóbica de los medios. Decir: ¿Por qué te metiste donde te metiste?”.

En ese momento, Legrand se dejó llevar por una duda: “¿Cuánto tiempo estuviste casada con Tinelli?”. Lejos de afirmar esto, la actriz comentó: “Con Marcelo no estuve casada, estuvimos casi diez años. Tengo cuatro hijos, tuve tres con Sebas (Ortega) y uno con Marcelo. Los otros tienen 25, 24, 20”.

Con la idea de ahondar más en la intimidad de la artista, la Chiqui expresó: “Vos fuiste nuera de los Ortega, entonces. Claro. Qué vida complicada tuviste”. Tras unos instantes de risas, Guillermina cerró su charla invitando a Legrand a su obra y reflexionando sobre su vida: “Por eso, que vayas al teatro. Porque hay algo como que trasciende mi trabajo. Igual no reniego del lugar que tengo, pero este personaje me parece muy interesante porque ella toma eso y lo hace su negocio, cosa que yo nunca hubiese podido hacer. Lo transforma en una cáscara también que después se rompe a pedazos, porque esta obra habla mucho de la salud mental y de lo que dejamos atrás cuando nos armamos de un personaje para pertenecer, para estar en los medios, para ser alguien reconocido. Entonces, ella, de hecho, está rota por dentro y se muestra increíble, espléndida, y tienen una hija que está rota también y que no la pueden ver”.