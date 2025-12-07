El emotivo mensaje del Indio Solari en pleno show de su banda: “Son el mejor público del planeta”

En medio del primer show de la banda en el Estadio Único Diego Armando Maradona, el Indio Solari apareció brevemente para referirse a sus fans (X)

La noche del sábado en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata, fue una cita ineludible para miles de fans y una nueva consagración para el rock nacional. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña desde hace dos décadas al legendario Indio Solari, volvió a reunir multitudes, abrazando la mística de ese público fiel que, una vez más, hizo vibrar cada rincón del estadio. Aunque el Indio no pudo estar presente sobre el escenario, su mensaje grabado conmovió hasta la última fibra de quienes, desde la tribuna y las redes, esperaban una señal de su ídolo.

En plena lucha contra el Parkinson, enfermedad que lo alejó de los shows en vivo pero nunca de la música y el afecto popular, el Indio grabó un video especialmente dedicado a sus seguidores. La noche platense, encendida por la explosión de guitarras y la nostalgia, se transformó con las palabras del músico proyectadas en las pantallas gigantes. “Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la Providencia quiso que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden… Ya saben ustedes de qué hablo, que no me permiten estar ahí y subir al escenario. Pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy con ustedes, escuchando porque estoy ahí y lo voy a estar haciendo”, expresó el Indio, visiblemente emocionado.

Pese a su lejanía de los escenarios, el cantante demostró que su cariño con el público es cada vez más fuerte (Créditos: @kvkfotos)

La declaración, lejos de cualquier grandilocuencia, fue un mensaje directo al corazón de ese público que cada fecha agota entradas y hace de cada show un ritual. “Toda esta cháchara era para decirles algo simple, que es que los quiero mucho, los respeto mucho como público. Son de los mejores del planeta y les mando un abrazo a todos, les agradezco mucho”, cerró Solari entre aplausos y cánticos, haciendo que la emoción de la tribuna se extendiera también a quienes seguían la noche desde las redes sociales.

No pasó mucho tiempo para que el mensaje de Solari se viralizara en todas las plataformas. Los fanáticos de todas las edades dejaron una catarata de reacciones. “Nada es lo mismo sin vos”; “Sos único en el mundo”; “Es un grande”; “Un maestro”; “Me hace poner la piel de gallina sus palabras”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron y llenaron el éter de afecto, anécdotas y agradecimiento por la honestidad y la entrega del músico.

No es la primera vez que el Indio abre su corazón y se sincera sobre la enfermedad que transformó su día a día. El viernes pasado, durante una entrevista en Perros de la Calle por Urbana Play, dialogó con Andy Kusnetzoff sobre lo que implica vivir con Parkinson. “Esta no es una buena mañana, pero me estoy acostumbrando porque es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo. Cuando no tengo asistencia, tardo cuarenta minutos en ponerme un sweater”, relató el músico, asumiendo sin temor la vulnerabilidad y el desafío que implica cada jornada.

El Indio Solari se sinceró sobre su estado de salud y sus ganas de continuar en el ámbito musical (Perros de la Calle - Urbana Play)

En su casa, entre computadoras y discos duros, el Indio se aferra al motor de la creatividad. “Tengo computadora, 23 mil elementos en los discos rígidos, tengo canciones para la cuarta generación de Solaris del futuro, porque amo lo que hago”, admitió en la charla. Para él, crear es salvación y condena a la vez. El humor negro que lo hizo célebre no lo abandona: “Me va bien, mejor que mi relación con Dios, porque me está caga... a patadas en el culo, porque lo estoy aceptando como el rival que se merece”. Entre guitarras y programas de edición, el dolor físico por el Parkinson encuentra consuelo en la composición, el trabajo constante y el amor inquebrantable de sus seguidores.

Así, la consagratoria noche en La Plata y las palabras del Indio confirman que hay una llama que ninguna distancia ni diagnóstico puede apagar: la de un público que lo espera, que se emociona y que lo elige como emblema del rock argentino. Mientras Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado mantienen en alto el legado y la mística sobre el escenario, la voz y el mensaje de Solari siguen siendo el faro que guía a toda una generación. Un abrazo de miles y la promesa vigente de que, aun lejos del escenario, el Indio nunca deja de estar presente.