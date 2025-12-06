Teleshow

Yanina Latorre contó cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Me duele la espalda de tanto cocinar”

La conductora está lista para reemplazar a Maxi López en el reality gastronómico. Los nervios de la previa y los desafíos más allá de las hornallas

Yanina Latorre contó cómo se prepara para Masterchef Celebrity (Video: LAM América)

El fin de año trae emociones fuertes para Yanina Latorre. A su anunciada partida definitiva de LAM, pautada para el 27 de diciembre, se sumó su desembarco en MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López. El ex de Wanda dejará al menos momentáneamente el programa de cocina para acompañar a su esposa Daniela Christiansson que espera su segundo hijo. Y la conductora de SQP ya empezó a prepararse para el desafío gastronómico, mientras analiza los diferentes frentes que se le van a presentar.

“Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?”, le preguntó a Maxi cuando lo tuvo en el piso de SQP (América TV) para anunciar formalmente su incorporación. Yanina explicó que suele preparar la comida para sus hijos en casa, aunque sabe que no es lo mismo hacerlo en un estudio de televisión. “Ahora tengo presión con el tema del tiempo, la presentación. Acepté porque pensé que Maxi no quería volver, pero ahora veo que sí quiere y tengo que cuidarle el lugar”, agregó.

Con la partida del exfutbolista a Suiza, Yanina comenzará el próximo viernes con las grabaciones que se verán al aire de Telefe en algunas semanas. Y se está preparando para ello. Durante la última emisión de LAM, mostraron un fragmento de su programa en El Observador, donde contó algunos detalles de su práctica. “Hoy cociné un montón. Por eso llegué tarde, porque no se me terminaba de hacer el arroz”, admitió, sumando una nueva responsabilidad a sus tareas cotidianas.

Con el exfutbolista en el estudio en su programa, la conductora anunció que ocupará su lugar en el reality de Telefe durante su viaje a Suiza (Video: SQP/ América)

Me duele la espalda de cocinar, me enseñaron opciones de arroces, pasta, carne, verdura, empanado, sin empanar, o sea, hicimos de todo”, enumeró la esposa de Diego, que comentó algunas intimidades de las clases. “Tengo un olor a ajo en las manos tremendo porque me enseñaron a picar. Yo no sabía la técnica de picar con el cuchillo. O sea, no voy a hacer papelones”, señaló convencida.

Latorre aseguró que lleva a cabo un entrenamiento integral de cara a las variantes que ofrece el certamen. “A veces te piden un plato, a veces es una consigna, a veces es supermercado y a veces es la caja sorpresa, entonces tenés que estar preparada”, analizó.

Más allá de lo que pueda dar en las hornallas más calientes del mundo, su llegada al certamen reavivó viejas disputas. Y la primera que puso el grito en el cielo fue Marixa Balli, con quien no quedaron del todo bien las cosas luego de su salida de LAM. “Yo quedé bien con todos, con ella, pero a mí me sorprendió porque yo mientras estuve en el ciclo no me dejaban ir nunca a ningún programa, y menos a Telefe", dijo Marixa en el stream de Masterchef sobre los rumores de que su incorporación al reality no habría sido bien vista por el equipo que lidera Ángel de Brito. Y dejó una frase picante: “Nunca las reglas son iguales para todos. Lo importante es darse cuenta. Y saber tomar la decisión y tener lo que tenés que tener bien puesto para tomarlas”.

La respuesta de Yanina llegó horas después y acusó a Marixa de adoptar conductas del pasado. “Se quedó con eso de que soy la primera figura, en la cosa de la vedette. Yo nunca competí con ella. Le molesta que yo vaya a MasterChef porque se ve que a ella no la dejaron ir a programas y a mí sí”, analizó. Además, Latorre buscó marcar una diferencia profesional para justificar por qué la productora habilitó sus participaciones. “Que no se compare conmigo. Por ahí es más negocio que vaya una conductora y Ángel no quería prestar a sus panelistas”, expresó.

