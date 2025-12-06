Cande Ruggeri compartió su primer viaje a Disney con su hija Vita: fotos en Magic Kingdom, Epcot y los personajes favoritos

El mágico viaje de Cande Ruggeri a Disney (Video: Instagram)

Cande Ruggeri vivió su primera experiencia en Disney junto a su hija Vita y su pareja, Nicolás Maccari, en un viaje familiar que quedó documentado a través de imágenes y mensajes en redes sociales. La visita a los parques de Orlando se transformó en un recorrido visual y emocional, donde la alegría y la complicidad familiar se reflejaron en cada momento.

La llegada al parque Magic Kingdom marcó el inicio de la aventura. En una de las primeras imágenes, Ruggeri aparece de espaldas, con la clásica vincha de orejas de Mickey Mouse, sosteniendo a Vita mientras ambas observan un desfile frente al castillo de Cenicienta. La pequeña, con un moño celeste brillante y vestido blanco, mira atenta las carrozas y personajes animados que desfilan, mientras el icónico castillo se alza bajo un cielo despejado. Las fotografías siguientes muestran a madre e hija posando sonrientes frente al castillo, con la luz del sol resaltando los colores y detalles de sus accesorios. En otra postal familiar, Nicolás Maccari se suma a la escena, todos mirando a la cámara en un entorno de alegría y unión.

Los momentos compartidos entre Cande y Vita se multiplicaron a lo largo del recorrido. En una de las imágenes, ambas disfrutan del desfile, mientras en otra, Ruggeri alza a su hija frente al castillo, transmitiendo la emoción de la primera visita. La complicidad entre los tres se evidencia en las fotos grupales, donde Nicolás sostiene a la niña y la familia posa bajo el emblemático fondo de Disney. La atmósfera de felicidad y el vínculo entre madre e hija se destacan en cada instantánea, reforzados por los gestos y sonrisas que acompañan la travesía.

Con una foto frente al emblemático castillo, Cande marcó el inicio de la primera visita de su hija a los parques

Tanto Cande como la pequeña Vita lucieron sus orejas de ratón en las calles del parque

El castillo fue le escenario perfecto para una foto en familia

"El que me banca en todas mis locuras", la dedicatoria de Ruggeri a su futuro marido

El encuentro con personajes icónicos fue uno de los puntos altos del viaje. Vita tuvo la oportunidad de conocer a Olaf, el popular personaje de “Frozen”, en un decorado colorido con sombrilla y pelota de playa. En la imagen, la niña toma la mano de Olaf, mientras Ruggeri sonríe a su lado. Otra fotografía muestra a la niña posando junto al personaje, con una expresión seria que contrasta con el entorno festivo, acompañada del texto “La carita”. Más adelante, la pequeña aparece junto a Blancanieves frente a un pozo de piedra, ambas sonrientes bajo la luz del día, y sobre la imagen se lee: “Y por fin conocimos a Blancanieves”, reflejando la emoción del momento.

La familia también recorrió Epcot, donde las imágenes capturaron nuevos escenarios y actividades. Ruggeri posó de espaldas frente a la gran esfera del parque, luciendo una chaqueta de mezclilla azul con la imagen de Mickey Mouse, mientras visitantes transitaban a su alrededor. En otra escena, Cande sostiene a Vita en brazos, ambas con orejas de Mickey, mostrando galletas decoradas y sonriendo a la cámara. Los textos sobre la imagen, “Y esta chiquitita que es mi compañerita” y “Te amo tanto hija”, subrayan el lazo afectivo y la alegría compartida. Nicolás también protagonizó momentos de complicidad, como cuando cargó a Ruggeri a caballito frente a la esfera de Epcot, ambos sonrientes y relajados, en una imagen que resume el espíritu lúdico del viaje.

Las redes sociales de Ruggeri funcionaron como un diario visual del recorrido, donde cada fotografía y mensaje transmitió la felicidad de la familia y la intensidad de la experiencia. Entre los comentarios destacados, se encuentran frases como “Y aunque no lo crean hoy hicimos 2 parques @ alguien me odia un poquito @nicomaccari”, que acompañó una imagen de Cande levantando la mano frente a la atracción “Tower of Terror”, y mensajes dedicados a Vita, como “Te amo tanto hija”. La complicidad y el apoyo mutuo se reflejaron en cada publicación, consolidando la imagen de una familia unida y entusiasta ante cada nueva aventura.

Cande no solo disfruto de los parques sino que su ropa fue en conjunto con la temática

Olaf, el personaje de Frozen, también fue uno de los personajes que conocieron

Vita cumplió su sueño de conocer a Blancanieves

Madre e hija disfrutaron del clásico helado con la forma de Mickey Mouse (Instagram)

El viaje a Disney no solo representó una primera vez para Ruggeri y su familia, sino que también dejó en evidencia el rol de Maccari como compañero constante en cada desafío, reafirmando el espíritu de equipo que los caracteriza.